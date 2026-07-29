Centro Llorens, un enfoque especializado para evaluar y abordar la lateralidad cruzada - Luis Elías Llorens

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 29 de julio de 2026. - Las dificultades para concentrarse, coordinar movimientos, orientarse en el espacio o afrontar determinados aprendizajes no siempre tienen un origen evidente. En algunos casos, estas situaciones están relacionadas con la forma en que se ha consolidado la organización lateral del cerebro, un aspecto todavía poco conocido fuera del ámbito especializado. Luis Elías Llorens, director de Centro Llorens y especialista en el abordaje de los trastornos de la lateralidad, explica que una evaluación adecuada resulta clave para identificar el origen de estas dificultades y plantear una intervención adaptada a cada persona.

La lateralidad hace referencia a la predominancia funcional de un lado del cuerpo sobre el otro para acciones como escribir, mirar, escuchar o desplazarse. Cuando esa organización no se consolida de manera homogénea y las dominancias se distribuyen entre ambos lados del cuerpo, se habla de lateralidad cruzada. Junto a esta, también existen otras formas de organización, como la lateralidad homogénea, la no definida o la contrariada, cuya repercusión dependerá de cada caso y de su impacto en la vida cotidiana.

Desde esta perspectiva trabaja Centro Llorens, un centro de psicología ubicado en Barcelona que ha desarrollado un modelo de evaluación e intervención centrado en esta alteración. Su propuesta parte de un análisis individualizado para diseñar tratamientos adaptados a niños, adolescentes y adultos, integrando el trabajo psicomotor, cognitivo y emocional dentro de un mismo proceso terapéutico.

El diagnóstico que da sentido a un tratamiento diferente

No existen dos procesos de lateralización iguales y, por ese motivo, cada intervención comienza con una evaluación completa. El protocolo de evaluación utilizado por Centro Llorens analiza las dominancias manual, podal, visual y auditiva, además de incorporar una valoración cognitiva y emocional que permite obtener una visión global de la situación de cada paciente.

Dentro de esta evaluación también se explora la capacidad de trabajar interhemisféricamente de forma óptima, analizando posibles bloqueos, lentitud mental y delays o desfases en el procesamiento de la información. Este procedimiento constituye la base sobre la que se diseña una intervención ajustada a cada caso, evitando tratamientos estandarizados e identificando con precisión las áreas que requieren un mayor trabajo.

A partir de esa evaluación se establece un tratamiento personalizado. Dirigido por Luis Elías Llorens, psicólogo general sanitario y fundador del centro, el equipo trabaja con personas de todas las edades que presentan dificultades relacionadas con la coordinación, la memoria, la orientación espacial, la atención, la lectoescritura o el rendimiento cotidiano que pueden estar vinculadas con alteraciones en el proceso de lateralización.

El objetivo consiste en trabajar sobre los factores funcionales implicados en esas dificultades mediante una metodología estructurada y un seguimiento continuo de la evolución.

Una terapia que evoluciona con cada persona

La terapia se articula sobre un modelo integral en el que cada área de trabajo cumple una función concreta dentro del proceso de mejora. La intervención combina ejercicios específicos de lateralización, desarrollo motriz, entrenamiento de habilidades cognitivas, trabajo interhemisférico y psicoterapia, permitiendo abordar tanto los aspectos funcionales como las repercusiones emocionales que pueden aparecer cuando estas dificultades se mantienen durante años.

Este enfoque se adapta a cada etapa de la vida, con programas personalizados para niños, adolescentes y adultos elaborados a partir de los resultados obtenidos en la evaluación inicial y de la evolución observada durante el tratamiento.

Ese mismo modelo también se aplica a la modalidad online, diseñada para mantener la metodología de evaluación, seguimiento y personalización que caracteriza al trabajo desarrollado por el centro. Para ello, las sesiones incorporan material específico enviado al domicilio del paciente y herramientas como la realidad virtual, ampliando las posibilidades de intervención sin renunciar a la continuidad del proceso terapéutico.

Más que una sucesión de técnicas, el modelo desarrollado por Centro Llorens plantea una forma especializada de abordar la lateralidad cruzada, basada en una evaluación exhaustiva y en tratamientos diseñados para responder a las características de cada persona. La integración del trabajo motor, cognitivo y emocional dentro de un mismo proceso terapéutico refleja una metodología orientada a comprender e intervenir estas dificultades de forma global en niños, adolescentes y adultos.

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