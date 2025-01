Descanso, alimentación y deporte: las bases para crear un estilo de vida saludable, según Juice Plus+

(Información remitida por la empresa firmante)

Apuntarse al gimnasio, comer más sano y perder peso se encuentran entre los propósitos de año nuevo más típicos. Sin embargo, es muy común darse por vencido u olvidarse de ellos a las pocas semanas de empezar el año. Dejar atrás los excesos y adoptar buenos hábitos como una alimentación sana, actividad física diaria y descansar bien, es clave para construir un estilo de vida saludable y sostenible y acercarse a una versión más sana de uno mismo

Madrid, 20 de enero de 2025.- Durante la Navidad, las numerosas celebraciones suelen estar acompañadas de comidas más abundantes y copiosas de lo habitual. Esto lleva a que muchas personas sientan la necesidad de "compensar" estos excesos con dietas estrictas que, lejos de ayudar, pueden tener efectos negativos en el bienestar.



No hay duda de que se trata de una época de disfrute en la que uno se sale de la rutina, por lo que, es lógico que la alimentación cambie. Por ello, lo ideal es retomar poco a poco hábitos saludables cuando se acaban las Fiestas.



¿Es posible adoptar un buen estilo de vida y que perdure en el tiempo?

Entre los propósitos más típicos para el año nuevo, siempre está ir al gimnasio, comer más sano y perder peso, entre otros. Sin embargo, es muy común darse por vencido u olvidarse de ellos a las pocas semanas de empezar. Para ello, los expertos de Juice Plus+ -la gama nutricional que ofrece complementos alimenticios para conseguir una alimentación sana y equilibrada de una manera sencilla- aconsejan hacer pequeños cambios que contribuyan positivamente al bienestar físico y mental, facilitando la vuelta a un estilo de vida sano y activo sin necesidad de tomar medidas extremas. Entre ellos, destacan:



• Hidratarse. Beber suficiente agua contribuye a limpiar el organismo y mantener un metabolismo saludable.



• Elegir alimentos nutritivos. Priorizar alimentos ricos en nutrientes en cada comida y reducir el consumo de procesados es fundamental para tener una alimentación equilibrada.



• Hacer deporte a diario. No es necesario realizar largas sesiones de ejercicio; incluyendo caminatas cortas pueden marcar la diferencia.



• Descansar adecuadamente. Un sueño de calidad es esencial para la recuperación y el equilibrio hormonal, por lo que, es recomendable dormir 7 u 8 horas diarias.



Dejar atrás los excesos y enfocarse en construir un bienestar sostenible, así como seguir estos consejos, será clave para iniciar el año con energía y equilibrio y acercarse a una versión más saludable de uno mismo. Para conseguirlo, Juice Plus+ ofrece su gama Shakes Complete, una opción excelente para cuando hay hambre, pero no tiempo para cocinar, asegurando de recibir todos los nutrientes que el cuerpo necesita. Para disfrutar de este producto de origen vegetal, ya sea en el desayuno, merienda o sustituto ocasional de una comida, solo es necesario añadir una cucharada de polvo a 250 ml de leche y mezclar bien, preferiblemente, con una batidora o licuadora. Además, ¡se puede elegir entre dos sabores: chocolate, vainilla o salted caramel!



Por su parte, el equipo de nutricionistas de Juice Plus+ insiste en que "la clave para retomar un estilo de vida saludable después de las Navidades está en marcarse pautas realistas y no caer en extremos, manteniendo un equilibrio. Para ello, es fundamental elegir de manera consciente los alimentos que tomamos, así como ser activos y tener una buena higiene de sueño".







Contacto

Nombre contacto: Lucia Duran

Descripción contacto: Trescom

Teléfono de contacto: 914 11 58 68