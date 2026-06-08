El doctor Cesar Manuel Noval Font recibe el Estetoscopio de Oro a la Innovación en la Medicina - ASOCIACION EUROPEA DE INDUSTRIA, TECNOOLOGIA E INN

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 8 de junio de 2026.- El pasado 22 de mayo, el Hotel Marriott Auditorium de Madrid se vistió de gala para acoger la entrega del prestigioso premio Estetoscopio de Oro a la Innovación en la Medicina, un reconocimiento que en esta edición ha recaído en el eminente doctor D. César Manuel NOVAL FONT.

Este galardón se ha consolidado como el premio que más doctores en medicina han recibido a lo largo de su historia, convirtiéndose en un auténtico objetivo y referente para toda la profesión médica. El Estetoscopio de Oro se instituyó con el firme propósito de galardonar a aquellos facultativos que sobresalen en la búsqueda constante de la innovación. El premio parte de una premisa fundamental en la práctica sanitaria actual: cada paciente es único y diferente, lo que obliga a los profesionales a innovar de forma continua en cada diagnóstico y tratamiento.

El Método NEF: Una revolución científica en la estética masculina

La concesión de este premio viene a refrendar la brillante y vanguardista trayectoria del doctor NOVAL FONT, director de Noval Plastic Surgery y reconocido unánimemente como uno de los cirujanos plásticos más prestigiosos y disruptivos del panorama internacional. El galardón reconoce de manera muy especial su aportación histórica al campo de la medicina y cirugía sexual masculina a través del desarrollo del revolucionario método NEF.

Este método pionero ha transformado por completo los esquemas tradicionales de la cirugía de agrandamiento de pene (tanto en longitud como en grosor). Frente a las técnicas del pasado —que a menudo resultaban altamente invasivas, requerían largos periodos de baja y conllevaban riesgos para la sensibilidad—, el método NEF se posiciona como una alternativa de vanguardia basada en la mínima invasión, la seguridad quirúrgica y la Predictibilidad Absoluta de los resultados.

El procedimiento, de carácter ambulatorio, destaca por su refinamiento técnico: permite un incremento anatómico sumamente natural que respeta escrupulosamente los tejidos orgánicos. Su gran valor diferencial radica en que no solo preserva, sino que a menudo optimiza la función eréctil y la sensibilidad del paciente, acelerando los tiempos de recuperación posquirúrgica y minimizando cualquier tipo de molestia.

Más allá de la estética: Salud integral y proyección internacional

La innovación del Dr. NOVAL FONT va más allá del quirófano. Su enfoque médico aborda el agrandamiento de pene desde una perspectiva de salud integral, entendiendo que el bienestar físico está estrechamente ligado al equilibrio psicológico. La aplicación del método NEF ha demostrado un impacto directo y profundamente positivo en la autoestima, la seguridad personal y las relaciones de pareja de los pacientes, resolviendo complejos que afectaban de forma severa a su calidad de vida.

Gracias a este desarrollo y a su constante participación en foros científicos internacionales, el Dr. NOVAL FONT ha convertido su clínica en un centro de referencia europeo al que acuden pacientes de múltiples nacionalidades en busca de soluciones quirúrgicas exclusivas. Su capacidad para investigar, perfeccionar y aplicar protocolos médicos de su propia autoría responde a la perfección al espíritu del premio otorgado: demostrar que la medicina evoluciona cuando la ciencia se pone al servicio de las necesidades específicas y únicas de cada anatomía.

Sobre la Asociación Europea de Industria, Tecnología e Innovación (AEITI)

Fundada en 2019, la AEITI tiene como misión fundamental apoyar a la empresa española en su competitividad tanto en Europa como en el resto del mundo. A pesar de los retos globales, la asociación mantiene una intensa actividad diplomática y comercial, con diversos tratados internacionales ya firmados y nuevas negociaciones en marcha para fortalecer el tejido industrial y tecnológico nacional.

La institución cuenta con una junta directiva de alto nivel:

Presidencia: El Presidente D. Jordi Bentanachs y la Vicepresidenta Dña. Rosa María Puentedura, ambos empresarios de reconocida trayectoria.

Socios de Honor: El destacado periodista y político D. Bernardo Rabassa y el reputado oftalmólogo malagueño D. Manuel García Marcos.

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