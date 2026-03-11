El doctor Panno convierte Marbella en referente nacional para formar especialistas en medicina capilar

El doctor Panno, durante una de sus intervenciones. - DR. PANNO HAIR TRANSPLANT CLINIC

Marbella, 11 de marzo de 2026.

El implante capilar es una materia que se estudia en Marbella, un destino referente en turismo de salud no sólo por la atracción de visitantes que vienen a someterse a un tratamiento sino también de estudiantes que acuden a formarse en materias sanitarias de alta demanda como ha ocurrido con la medicina capilar en la última década. Con más de 22 años de historia, la clínica del Doctor Panno es una de las dos pioneras en nuestro país en realizar transplante capilar además de formación para la especialización y reciclaje profesional en las últimas terapias y tratamientos.

El doctor Ezequiel Panno dirige en su clínica de Puerto Banús, en Marbella, una academia que forma alumnado de todo el mundo en una materia cuyo interés crece ante el incremento de demanda de este tipo de servicios. Por ella, pasan anualmente casi un centenar de estudiantes para completar su currículum de estudios en cursos tan demandados como el de técnico especialista en injerto capilar y auxiliar de clínica de injerto capilar, ha informado el centro.

La demanda ha aumentado tanto en los últimos años que la academia ofrece formación tanto presencial como telemática. “Es un campo que requiere de constante formación y reciclaje, puesto que las técnicas han avanzado muchísimo en los últimos años”, ha explicado Panno, quien dirige e imparte personalmente estos cursos.

A este respecto, ha avanzado que su centro ha desarrollado un método único de transplante capilar exclusivo denominado Ceramic FUE (Folicular Unit Extraction, extracción de unidades foliculares en español) . “Se trata de la aplicación de una hoja de incisión de cerámica técnica de circonio que he diseñado específicamente para la apertura de canales en transplante capilar”, ha detallado.

Dr. Panno Hair Transplant Academy no sólo ofrece formación teórica, también práctica, con especial cuidado en materia deontológica, puesto que el especialista se manifiesta como firme defensor de la seguridad del paciente y de que siempre haya un médico cirujano presente en quirófano garantizando el correcto procedimiento.

El doctor Ezequiel Panno es licenciado en Medicina y Cirugía, médico tricólogo y cirujano colegiado especialista en trasplante capilar y terapia regenerativa antialopécica que acumula más de dos décadas de experiencia en su especialidad.

Sobre la trayectoria del doctor Panno.

El doctor Ezequiel Panno, fundador de Hair Transplant Clinic, en Marbella, es miembro asociado de la International Society of Hair Restoration Surgery y de la European Burns Association.

Asimismo, su trayectoria también viene avalada por su pertenencia a la Sociedad iberoamericana de Transplante de Cabello y su membresía a la Euroepan Organitation of Hair Restoration Professionals. Es, asimismo, académico numerario de la Ilustre Academia Ramón y Cajal.

Tras completar su formación como médico, Panno se ha dedicado exclusivamente a la tricología, especializándose en injerto y medicina capilar, una especialidad que ha desarrollado en Argentina, Brasil, Estados Unidos y Canadá. Posteriormente, en Europa, tras homologar su formación en 2005.

Es experto en una técnica específica de restauración capilar que consiste en realizar el injerto sin rapar y de forma no invasiva así como declarado pionero en sutura tricofítica.

Desde que comenzara su andadura profesional, ha formado parte del equipo médico que realizó el primer trasplante capilar reconstructivo en el Sistema Nacional de Salud en el Hospital Ramón y Cajal. Ha desarrollado sus propias técnicas quirúrgicas e instrumental así como su propia línea de productos cosmético-capilares fruto de su dedicación exclusiva al campo de investigación del injerto capilar.

Es el fundador de la Primera Academia de Técnicos Especialistas en Injerto Capilar de España (Dr. Panno Hair Transplant Academy). Academia que cuenta con alumnos dentro y fuera de las fronteras de nuestro país.

El doctor Panno, además, desarrolla una importante labor divulgativa a través de su podcast llamado Sin Pelos en la Lengua, disponible en Spotify, y Youtube, además de difundido a través de sus perfiles oficiales en redes sociales.