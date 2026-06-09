La Dra. Neus Muñoz Gost desmonta 10 mitos sobre salud femenina a partir de los 40 años - Dra. Neus Muñoz Gost

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 09 de junio de 2026.-

La salud femenina está rodeada de una gran cantidad de información disponible en internet y redes sociales. Aunque este acceso facilita la divulgación de conocimientos, también ha favorecido la aparición de mensajes contradictorios y creencias que pueden generar confusión, especialmente entre las mujeres que atraviesan la etapa de los 40 años y comienzan a experimentar cambios hormonales y metabólicos significativos.

En este contexto, la Dra. Neus Muñoz Gost ha desarrollado la Academia Salud Femenina +40, una iniciativa formativa diseñada para ofrecer información rigurosa y basada en evidencia científica. A través de un programa compuesto por diez masterclasses especializadas, la academia aborda algunos de los 10 mitos sobre salud femenina más extendidos y ayuda a comprender qué ocurre en el organismo femenino durante esta etapa de la vida.

Una formación para comprender los cambios que se producen a partir de los 40

Muchas mujeres llegan a la perimenopausia o a la menopausia con dudas relacionadas con el aumento de peso, la alimentación, la actividad física o los cambios hormonales. A menudo, las recomendaciones que encuentran en internet presentan soluciones universales que no siempre responden a las necesidades reales de esta etapa.

La Academia Salud Femenina +40 aborda cuestiones como el ayuno, la nutrición antiinflamatoria, los medicamentos utilizados para la pérdida de peso, el papel de las hormonas o las razones por las que determinadas dietas restrictivas dejan de ofrecer los resultados esperados a partir de cierta edad.

Además, las sesiones explican cómo interpretar una analítica metabólica u hormonal completa y qué parámetros resultan relevantes para comprender el estado de salud de cada mujer. El objetivo es facilitar herramientas que permitan tomar decisiones más informadas y basadas en conocimiento científico.

Evidencia científica frente a la desinformación

La academia también profundiza en temas como la salud cardiovascular femenina, la osteoporosis, el insomnio, el lipedema, la suplementación basada en evidencia y otros aspectos que suelen generar dudas o interpretaciones erróneas.

Uno de los principales objetivos del programa consiste en desmontar creencias que se han popularizado en redes sociales y que, en muchos casos, carecen de respaldo científico. La formación ofrece explicaciones accesibles sobre los cambios hormonales propios de esta etapa y analiza cómo pueden influir en el metabolismo, la composición corporal, el descanso o el bienestar general.

La Dra. Neus Muñoz Gost impulsa así un espacio orientado a mejorar el conocimiento sobre la salud femenina desde una perspectiva rigurosa y actualizada. A través de las diez masterclasses de la Academia Salud Femenina +40, las participantes pueden comprender mejor qué sucede en su cuerpo a partir de los 40 años, resolver dudas frecuentes y acceder a información fundamentada que contribuya a tomar decisiones relacionadas con su salud con mayor confianza y criterio.

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