Esclerosis Múltiple: Viva in Vitro y Vall d’Hebron estudian potencial de biomarcadores funcionales NLRP3

Instalaciones de Viva In Vitro Diagnostics - VIVA IN VITRO DIAGNOSTICS

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 9 de septiembre de 2026.

El proyecto analizará la activación funcional del inflamasoma NLRP3 para avanzar en la identificación temprana de pacientes con riesgo de respuesta insuficiente a terapias moduladoras del receptor S1P

Viva in Vitro Diagnostics, compañía biomédica española especializada en información inmunológica funcional, biomarcadores NLRP3 e inmunología de precisión, ha firmado un acuerdo de colaboración científica con el Hospital Universitario Vall d’Hebron y el Vall d’Hebron Instituto de Investigación, VHIR, para desarrollar un proyecto de investigación sobre esclerosis múltiple.

El estudio, titulado “Estudio del inflamasoma NLRP3 como biomarcador predictivo de respuesta a terapias moduladoras del receptor S1P en pacientes con esclerosis múltiple”, estará liderado por el Dr. Manuel Comabella López, investigador principal del proyecto, investigador principal del grupo de Neuroinmunología Clínica del VHIR y neurólogo del Centro de Esclerosis Múltiple de Catalunya (Cemcat), centro de referencia para la atención e investigación en esclerosis múltiple.

La investigación evaluará si la activación funcional del inflamasoma NLRP3 y distintos biomarcadores inflamatorios asociados pueden aportar información temprana sobre la respuesta al tratamiento de pacientes con esclerosis múltiple tratados con moduladores del receptor de esfingosina-1-fosfato, S1P.

En la práctica clínica actual, la evaluación de la respuesta a los tratamientos para la esclerosis múltiple se apoya principalmente en el seguimiento clínico y radiológico. En algunos casos, los especialistas pueden necesitar hasta un año para determinar con suficiente precisión si la enfermedad se encuentra adecuadamente controlada o si resulta necesario reconsiderar la estrategia terapéutica.

El proyecto busca generar evidencia científica que permita estudiar nuevas herramientas complementarias para reducir ese periodo de incertidumbre y avanzar hacia decisiones clínicas más precoces y personalizadas.

Un estudio con muestras clínicas de pacientes y controles sanos

La investigación se desarrollará como un estudio observacional, analítico, longitudinal y retrospectivo. Para ello, utilizará muestras biológicas ya existentes de pacientes con esclerosis múltiple, almacenadas y custodiadas por el VHIR, junto con muestras procedentes de controles sanos.

El grupo de Neuroinmunología Clínica del VHIR se encargará de la selección y caracterización clínica de los pacientes. La investigación contará con la experiencia del Dr. Manuel Comabella, neurólogo del Cemcat e investigador principal del proyecto, referente en el estudio de los mecanismos inmunológicos implicados en la esclerosis múltiple y en el desarrollo de biomarcadores con potencial utilidad clínica.

“Disponer de biomarcadores capaces de anticipar la respuesta al tratamiento es una de las principales necesidades no cubiertas en esclerosis múltiple. Si conseguimos identificar de forma temprana qué pacientes responderán peor a una determinada terapia, podremos avanzar hacia una medicina mucho más personalizada y tomar decisiones terapéuticas antes de que aparezca actividad de la enfermedad”, explica el Dr. Manuel Comabella.

Viva in Vitro Diagnostics realizará los análisis experimentales en sus instalaciones del Parque Científico de Murcia. La compañía aplicará su tecnología VIVA-ELISA®, basada en la medición funcional de la activación de NLRP3 mediante ASC specks, así como otros mediadores asociados a la respuesta inflamatoria.

“Esta nueva colaboración refleja la relación de confianza que hemos construido con Vall d’Hebron y el VHIR, y nos permite ampliar el estudio de NLRP3 hacia una enfermedad inmunomediada de gran complejidad como la esclerosis múltiple. Contar con un socio clínico y científico de este nivel, refuerza nuestra estrategia de convertir la información inmunológica funcional en herramientas útiles para la investigación, el desarrollo terapéutico y, en el futuro, la toma de decisiones clínicas”, señala Toni Vilaplana, CEO de Viva in Vitro Diagnostics.

Para la Dra. Verónica Cánovas, Directora de Desarrollo Biotecnológico de Viva in Vitro Diagnostics e investigadora colaboradora del proyecto, “esta colaboración combina la experiencia clínica y neuroinmunológica de Vall d’Hebron con nuestra capacidad para medir funcionalmente la actividad de NLRP3. El primer objetivo será demostrar la viabilidad y reproducibilidad del análisis en las muestras disponibles y generar una base sólida para ampliar el estudio”.

Información inmunológica para una medicina más personalizada

El inflamasoma NLRP3 es un complejo molecular del sistema inmunitario innato que participa en la regulación de la respuesta inflamatoria. Debido a su implicación en diferentes enfermedades inflamatorias, autoinmunes, inmunomediadas y neurodegenerativas, NLRP3 se ha convertido en un área de creciente interés para la investigación biomédica y el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas.

El proyecto permitirá estudiar si la lectura funcional de esta vía inmunológica puede aportar información relevante sobre la evolución de los pacientes y su respuesta a terapias moduladoras del receptor S1P. La investigación no parte de resultados clínicos previos ni pretende sustituir los criterios médicos actuales, sino generar evidencia que permita determinar la utilidad potencial de estos biomarcadores en futuros estudios.

Colaboración continuada entre Viva in Vitro Diagnostics y Vall d’Hebron

El nuevo proyecto amplía la relación científica ya existente entre Viva in Vitro Diagnostics, el Hospital Universitario Vall d’Hebron y el VHIR. Las tres entidades colaboran también desde 2025 en un estudio de validación traslacional en sepsis, liderado en Vall d’Hebron por el Dr. Ricard Ferrer, jefe del Servicio de Medicina Intensiva y del grupo de Shock, Disfunción Orgánica y Resucitación (SODIR) del VHIR.

Sobre Viva in Vitro Diagnostics

Viva in Vitro Diagnostics es una compañía biomédica española nacida en 2021 como spin-off del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria, IMIB. Está desarrollando una plataforma de estratificación inmunológica funcional orientada a convertir la actividad de vías inmunológicas específicas en información útil para la medicina personalizada, la práctica clínica y el desarrollo terapéutico.

VIVA-ELISA® es el primer producto desarrollado desde esta plataforma. Mide la activación funcional del inflamasoma NLRP3 mediante la detección de ASC specks y está en validación clínica con la sepsis como primera aplicación. Más allá de esta indicación, la compañía explora su potencial en otras enfermedades inflamatorias e inmunomediadas y en programas farmacéuticos y biotecnológicos centrados en NLRP3, inflamasomas e inmunomodulación.