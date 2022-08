Expertos establecen el uso adecuado de imágenes de ultrasonido intravascular en intervenciones periféricas

La primera guía de consenso global se publica en el Journal of the American College of Cardiology: Cardiovascular Interventions

Los expertos recomiendan el uso de IVUS en todas las fases de los procedimientos de revascularización arterial y venosa de las extremidades inferiores para guiar las decisiones clínicas

La publicación se adelanta a una mesa redonda sobre IVUS periférico patrocinada por SCAI y con participación de diferentes sociedades médicas que se celebrará en septiembre y a la publicación de los resultados de un estudio a gran escala presentados en la Conferencia sobre Terapia Cardiovascular Transcatéter (TCT) del año pasado

Ámsterdam, 16 de agosto de 2022 – Royal Philips, líder mundial en tecnología sanitaria, ha anunciado hoy un importante hito en la evolución del estándar de tratamiento de pacientes con enfermedad vascular periférica (EVP): la publicación del primer consenso mundial para el uso adecuado del ultrasonido intravascular (IVUS, por sus siglas en inglés) en las intervenciones arteriales y venosas de las extremidades inferiores.

Publicado en el número de agosto de 2022 de la revista Journal of the American College of Cardiology: Cardiovascular Interventions bajo el título “Appropriate Use of Intravascular Ultrasound During Arterial and Venous Lower Extremity Interventions”, el documento de consenso firmado por 30 expertos vasculares mundiales recomienda el uso rutinario de IVUS como modalidad de imagen preferida en todas las fases en muchos procedimientos relacionados con la enfermedad vascular periférica (PVD).

“Los especialistas que han participado en el documento han considerado una gran variedad de escenarios clínicos y, basándose en su amplia experiencia, han llegado a este consenso”, explica su autor principal, el doctor Eric A. Secemsky, Cardiólogo Intervencionista en el Centro Médico Beth Israel Deaconess y profesor adjunto en la Escuela de Medicina de Harvard (Boston, EE.UU.).

“Los expertos recomiendan el uso rutinario de IVUS como modalidad de imagen preferida en todas las fases de muchas intervenciones periféricas, tanto de diagnóstico como terapéuticas, ya que permite una visualización excepcional del vaso objetivo y de la lesión asociada. Estas recomendaciones, que han superado la revisión por pares, pueden considerarse ahora en la formulación de directrices clínicas para el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad vascular periférica”, añade el doctor Secemsky.

Se calcula que la EVP afecta a unos 200 millones de personas en todo el mundo, incluidos aproximadamente entre 40 y 45 millones de estadounidenses, según la American Heart Association [1]. Los autores del documento señalaron que los enfoques mínimamente invasivos para las intervenciones de EVP son cada vez más comunes, pero las técnicas de imagen tradicionales, como la angiografía, tienen limitaciones como las proyecciones bidimensionales de la vasculatura tridimensional, que pueden complicar el diagnóstico y la optimización de la intervención.

“Como líder mundial en el suministro de soluciones vasculares a los médicos y pacientes, valoramos especialmente el rigor y la independencia de este consenso de expertos de distintas especialidades”, afirma Heather Hudnut Page, directora general y responsable de negocio de Dispositivos de Terapia Guiada por Imagen Vascular Periférica de Philips. “Es emocionante saber que esta iniciativa tiene el potencial de estandarizar el uso de IVUS en las intervenciones periféricas y guiar las decisiones clínicas para mejorar aún más la calidad de los procedimientos de atención a los pacientes”.

Apoyado en parte por subvenciones de investigación de Philips y Boston Scientific, el estudio fue realizado y analizado de forma independiente por el Smith Center for Outcomes Research, reuniendo un amplio espectro de opiniones de expertos vasculares para determinar el papel de las imágenes intravasculares en la práctica clínica contemporánea.

Hito histórico

Para lograr el consenso, el amplio panel de expertos internacionales multidisciplinares utilizó un riguroso y adecuado método, desarrollado por RAND y la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). El comité de redacción generó una lista sistemática y exhaustiva de escenarios clínicos clave y del papel de la IVUS en las vías de toma de decisiones antes de la votación de un comité independiente de expertos mundiales en la materia, cuyos miembros no conocían las respuestas del resto.

Los resultados iniciales de su trabajo se compartieron por primera vez en un simposio especial durante la reunión anual de Vascular Interventional Advances (VIVA) en 2021. Posteriormente, el equipo del Smith Center for Outcomes Research ha publicado una revisión bibliográfica sistemática [2] que resume y evalúa el número de estudios de cohortes observacionales en el espacio vascular periférico antes de los últimos datos de un ensayo clínico aleatorizado australiano que confirman aún más los beneficios de la guía de IVUS en pacientes con EVP [3]. El doctor Secemsky y otros también publicaron una revisión en EuroIntervention [4] en la que mostraban cómo las imágenes IVUS pueden estandarizar las decisiones de la práctica diaria mediante un enfoque basado en datos. En la actual publicación de JACC: Cardiovascular Interventions, los expertos establecieron un acuerdo clínico para identificar el uso óptimo de IVUS y las posibles disparidades para establecer un estándar en todas las subespecialidades médicas con el fin de impulsar resultados positivos para los pacientes.

“La falta de claridad en el uso apropiado de IVUS en los procedimientos vasculares periféricos ha planteado importantes cuestiones en la práctica intervencionista diaria”, señala el doctor Sahil Parikh, director de Servicios Endovasculares del Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia (Nueva York, EE.UU.). “Establecer las recomendaciones de criterios de uso apropiado es un hito histórico y un paso fundacional para mejorar la calidad y la seguridad de los procedimientos vasculares periféricos”.

Ecografía intravascular

Philips es el líder mundial en soluciones de imágenes de ultrasonido intravascular (IVUS) que forman parte de su amplia cartera de sistemas, dispositivos inteligentes, software y servicios para enfermedades vasculares periféricas, cuyo objetivo es ayudar a los médicos a decidir, guiar, tratar y confirmar la terapia adecuada para cada paciente. La ecografía intravenosa por ultrasonidos Phased Array es una importante herramienta de imagen utilizada durante las intervenciones venosas y arteriales.

