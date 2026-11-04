La fórmula de leche de cabra podría reducir hasta un 64% el riesgo de dermatitis atópica en bebés

Bebé con eccema - PU_KIBUN/SHUTTERSTOCK/DAIRYGOATCOOPERATIVE

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 4 de noviembre de 2026.

Elegir la fórmula infantil adecuada podría prevenir 6 de cada 10 casos de dermatitis atópica en bebés con antecedentes familiares de eccema. Un estudio clínico pionero, realizado en España y Polonia, concluye que la fórmula elaborada con leche entera de cabra, proporcionada por Dairy Goat Co-operative y comercializada en España por Bebe Innova SL, puede ayudar a reducir la dermatitis atópica en bebés que toman fórmula durante su primer año de vida.

El eccema o dermatitis atópica es una enfermedad cutánea crónica frecuente que afecta aproximadamente al 15-30% de los niños en todo el mundo. La mayoría de los casos se desarrollan durante el primer año de vida y pueden suponer una carga considerable para los niños afectados y sus familias.

Uno de los mayores ensayos clínicos multicéntricos, aleatorizados, doble ciego y controlados sobre alimentación infantil realizados hasta la fecha constató que la fórmula elaborada con leche entera de cabra (WGF) redujo hasta en un 34% la incidencia de dermatitis atópica diagnosticada por un médico en bebés alimentados con fórmula durante su primer año de vida, en comparación con la fórmula estándar de leche de vaca.

El denominado estudio GIraFFE (Alimentación Infantil con Fórmula de Cabra y Eccema), se publicó recientemente en Clinical Nutrition¹ y fue dirigido por un equipo de investigadores de la Universidad LM de Múnich. En él participaron más de 2.100 bebés de 6 centros de estudio en España y 4 en Polonia.

Uno de los principales hallazgos del estudio GIraFFE fue que, entre los bebés con al menos uno de sus progenitores con antecedentes de eccema, la alimentación con fórmula hecha con leche entera de cabra redujo en un 64 % el riesgo de desarrollar dermatitis atópica diagnosticada por un médico hasta el año de edad, en comparación con la fórmula estándar de leche de vaca.

En el conjunto de los bebés, independientemente de su perfil de riesgo, se observó un riesgo un 34 % menor de dermatitis atópica diagnosticada por un médico en aquellos alimentados con WGF durante todo el estudio. La tasa de dermatitis diagnosticada en solo tres visitas del estudio mediante criterios estandarizados (criterio principal de valoración) no se vio afectada por la elección de la fórmula en el conjunto de la población infantil. Sin embargo, la tasa fue menor entre los bebés con antecedentes familiares de dermatitis que recibieron fórmula elaborada con leche entera de cabra (WGF).¹

El profesor Berthold Koletzko, del Hospital Infantil Dr. von Hauner de la Universidad de Múnich, afirmó: «La lactancia materna es la mejor opción para la alimentación infantil. Sin embargo, este estudio es importante para los bebés alimentados con fórmula porque demuestra que la fórmula elaborada con leche entera de cabra puede ayudar a prevenir el desarrollo de eccema en seis de cada diez bebés con antecedentes parentales de eccema».

El profesor Koletzko también destacó la importancia de estos resultados teniendo en cuenta el impacto de la enfermedad: «Esto es especialmente relevante porque el eccema es una enfermedad crónica que puede suponer una carga considerable para los niños afectados y sus familias. No solo predispone a los niños a otras afecciones inflamatorias, como las alergias alimentarias, el asma y la rinoconjuntivitis alérgica, sino que también afecta a su desarrollo, al sueño y a la calidad de vida, así como a la de toda su familia».²

La dermatitis atópica puede provocar sequedad, picor e inflamación de la piel y suele marcar el inicio de lo que se conoce como la «marcha atópica», una progresión hacia otras enfermedades alérgicas. Por tanto, los resultados del estudio GIraFFE también representan una oportunidad para la prevención de enfermedades relacionadas con las alergias en bebés alimentados con fórmula, especialmente aquellos con un riesgo elevado.

El estudio GIraFFE contó con la participación de seis centros de investigación en España: Hospital Universitario Torrecárdenas (Almería), Universidad de Granada, Hospital Universitario La Paz (Madrid), Hospital Universitari Sant Joan de Reus, INCLIVA Biomedical Research Institute (Valencia) y el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (Zaragoza).

Estos centros fueron seleccionados porque su participación en un estudio previo garantizaba que estuvieran bien preparados y contaran con experiencia en este tipo de investigación.

Miguel Sáenz de Pipaón, director del Departamento de Pediatría de la Universidad Autónoma de Madrid, destacó la relevancia de los resultados para España: «Contribuyen a reforzar la evidencia científica que respalda el uso de fórmulas infantiles elaboradas con leche de cabra, una opción cada vez más considerada por pediatras y familias. Disponer de evidencia sólida permite formular recomendaciones nutricionales mejor fundamentadas durante los primeros años de vida, una etapa clave para el crecimiento y el desarrollo infantil».

En España, las fórmulas infantiles elaboradas a partir de leche de cabra representan una alternativa nutricional válida y segura cuando la lactancia materna no es posible o necesita complementarse.

Los resultados del estudio GIraFFE se aplican específicamente a la fórmula elaborada con leche entera de cabra fabricada por Dairy Goat Co-operative (DGC), la empresa que suministró las fórmulas utilizadas en el ensayo.

La Dra. Elisabeth Weichselbaum, directora científica de DGC, comentó: «Este estudio aporta evidencia clave sobre el efecto de la elección de la fórmula en el desarrollo de la dermatitis atópica y representa un paso importante hacia la reformulación del enfoque de la alimentación con fórmulas infantiles».

DGC utiliza un método de procesamiento mínimo para elaborar su fórmula WGF, que conserva el perfil proteico natural y utiliza aproximadamente el 50% de la grasa de la propia leche de cabra como fuente de grasa.

Debido a que la leche de cabra procedente de DGC contiene de forma natural niveles más bajos de proteína alfa-S1-caseína, la leche entera de cabra forma un coágulo más blando en el estómago. Como resultado, no es necesario añadir proteínas de suero para facilitar la digestión en los bebés.4

Esto significa que no se añade beta-lactoglobulina adicional. La beta-lactoglobulina es un alérgeno clave presente en las proteínas del suero tanto de la leche de cabra como de la leche de vaca, pero no está en la leche materna humana. Su menor contenido reduce el potencial alergénico global de la fórmula WGF en comparación con las fórmulas ajustadas con proteínas de suero.

Además, aproximadamente la mitad de la grasa presente en la WGF procede de la propia leche de cabra y se considera que puede modular la respuesta inmunitaria de los bebés.