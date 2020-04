GLOBALFINANZ alcanza las 10.000 consultas médicas gratuitas a través de su app

Los ciudadanos pueden descargarse gratis la app con chat médico de GLOBALFINANZ. Los profesionales sanitarios ya han resuelto cerca de 10.000 consultas médicas a través de la aplicación durante el confinamiento

El pasado 18 de marzo, GLOBALFINANZ, correduría de seguros líder en seguros de vida y salud en internet ( www.elmejorsegurodevida.com, www.todosegurosmedicos.com ), ofreció a todos los ciudadanos acceso gratuito a su aplicación con chat médico.



Desde su puesta en marcha, los usuarios de la app de GLOBALFINANZ han realizado cerca de 10.000 consultas médicas, de las cuales la mayoría (4.797) han sido sobre medicina general. También se han resuelto más de 1.000 dudas sobre ginecología, 980 de psicología, 900 sobre nutrición y 850 sobre pediatría. Además, más de 400 usuarios preguntaron a un entrenador personal. Las demás consultas se hicieron a otras de las especialidades disponibles en la app, como cardiología, farmacia o sexología.



Las grandes aseguradoras han limitado las consultas médicas online a las relacionadas con el coronavirus o directamente solo se las ofrecen a sus clientes. En cambio, la app de GLOBALFINANZ permite contactar con médicos, pero sin necesidad de ser cliente y totalmente gratis. Igualmente, se pueden realizar consultas médicas de cualquier tipo, no solo las relacionadas con la COVID-19.



Un médico disponible las 24 horas

Los españoles tienen que quedarse en casa hasta el próximo 9 de mayo, al menos. Aunque la salud siempre es un motivo de peso para romper el confinamiento, a veces no hace falta desplazarse. A cualquier hora del día, los usuarios de la app pueden preguntar a los expertos y evitar salir de casa.



La crisis sanitaria y el estado de alarma han provocado preocupación, ansiedad y estrés a muchos ciudadanos, que pueden necesitar la ayuda de profesionales como los psicólogos. Por su parte, los más pequeños podrán comenzar a salir a partir del próximo 27 de abril. Estar en casa todo el día es difícil para los niños, por lo que puede ser necesario contar con el consejo de un pediatra. También es duro para los adultos, que han tenido que adaptar su rutina; en estos casos, es útil tener la ayuda de nutricionistas o entrenadores personales.



Igualmente, las personas con enfermedades crónicas o en tratamiento necesitan un riguroso seguimiento. El chat les permite, en la medida de lo posible, evitar desplazamientos y resolver sus dudas casi al instante. Para todos, los profesionales de la app de GLOBALFINANZ están disponibles a cualquier hora.



Desde GLOBALFINANZ se muestran muy satisfechos por poder facilitar las consultas médicas a los españoles desde su móvil y sin salir de casa. "Hemos recibido cientos de testimonios de agradecimiento por parte de los usuarios de la app", explica la correduría de seguros.



Consultas médicas online sin coste

El 11 de marzo, GLOBALFINANZ anunció que todos sus clientes podrían disponer de chat médico gratuito a través de la aplicación. Tras la proclamación del estado de alarma, la correduría amplió este servicio a todo el público general, sin ningún coste para los ciudadanos, sean o no clientes.



Estas son las especialidades que pueden encontrarse en la aplicación:



— Medicina general



— Nutrición y dietética



— Pediatría.



— Psicología.



— Cardiología.



— Ginecología.



— Sexología.



— Entrenador personal



Respuesta en menos de 2 minutos

Nada más descargarse la aplicación, se puede acceder al chat. Los profesionales que están online aparecen marcados con un punto verde. De media, responden en apenas 2 minutos.



Si el especialista no se encuentra conectado, aparecerá junto a su fotografía un punto rojo. Todos los profesionales indican el horario en el que están disponibles o a qué hora volverán a estarlo. Si el médico no se encuentra conectado, se le puede dejar un mensaje para cuando vuelva a estar disponible.



Del mismo modo, la aplicación ofrece también un comparador de seguros de salud y de vida. Quienes estén interesados en estos productos podrán ver la oferta disponible de un rápido vistazo. Así, tendrán toda la información para hacer la elección más acertada: coberturas, precio, requisitos…



Chat médico gratis y sin obligaciones.



Para descargar la APP, desde el móvil, se puede pulsar directamente en el siguiente enlace https://globalfinanzprod.pwlnk.io/~dg y seguir las indicaciones de registro.



Si este mail se lee desde el ordenador, hay que seguir los siguientes pasos en el teléfono movil:



a) Para usuarios de móviles Android:



- Acceder a Google Play Store.



- Buscar "Globalfinanz chat médico gratis".



- Pulsar en "descargar" e iniciar el proceso de instalación.



- Insertar el teléfono móvil. Se enviará un SMS con un código para completar el registro.



- Una vez instalada, aparecerá el chat con todos los médicos disponibles para iniciar la conversación.



b) Para usuarios de Iphone:



- Acceder a App Store.



- Buscar: "Globalfinanz".



- Pulsar en "descargar" e iniciar el proceso de instalación.



- Insertar el teléfono móvil. Se enviará un SMS con un código para completar el registro.



- Una vez instalada, aparecerá el chat con todos los médicos disponibles para iniciar la conversación.



Globalfinanz desea lo mejor para todos.







