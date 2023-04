Globesidad: la pandemia silenciosa del siglo XXI

(Información remitida por la empresa firmante)

- Una técnica minimamente invasiva sin incisiones y una estrategia multidisciplinar podrían ser la solución eficaz para pacientes adultos.

- La historia de Marcelino podría ser la de millones de personas que sufren de obesidad... La gastroplastia endoscópica de reducción de estómago en manga (ESG), realizada dentro de una estrategia multidisciplinar, cambió su vida.

Austin, 12 de abril de 2023 .-

Marcelino llegó a pesar 164 kg. En 10 meses perdió 57 kilos .A día de hoy, 12 meses después de someterse a una gastroplastia endoscópica en manga (ESG), tiene un peso de 105 kg. Con anterioridad a la ESG, su vida cotidiana estaba llena de dificultades: el simple gesto de cortarse las uñas de los pies suponia un gran esfuerzo. Apenas podia moverse y mucho menos correr. La espalda y las rodillas le dolían mucho, y no podía permanecer demasiado tiempo de pie. Sufría de obesidad mórbida (Grado III) y eso, con tan solo 42 años, ya había deteriorado apreciablemente su salud. A dia de hoy, tiene más energia, mayor agilidad, ha corrido un maraton de 14 kilometros, algo totalmente improbable hace un año, y ha dejado de roncar.

«Tras varios intentos sin éxito de perder peso, encontré la senda correcta y decidí ponerme en manos de un grupo de especialistas para someterme a una endoscopia. Aunque mi periplo aún no ha terminado, ya puedo ocupar una sola plaza cuando me siento en el metro o llevar a mi hija andando al colegio. Sobre todo, ya no siento vergüenza de mí mismo. He renacido y recuperado el control de mi vida» - declara Marcelino.

La historia de John antes de la ESG podrían contarla igualmente los millones de personas que sufren de obesidad (con un IMC > 35 y comorbilidades) y obesidad mórbida (IMC > 40). Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la obesidad es de hecho mucho más que una pandemia. Estamos hablando de una enfermedad que lleva más de cuarenta años azotando al planeta y no muestra signos de remitir. En Europa, afecta al 59 % de la población adulta y se asocia con 1,2 millones de muertes al año1. La situación en España es similar a la del Viejo Continente: un 64 % de los adultos presentan sobrepeso u obesidad1.

«La obesidad está lamentablemente disparándose porque los hábitos alimentarios han cambiado y tanto adultos como niños se mueven menos. Es una enfermedad tras la que subyacen distintos problemas sociosanitarios que solo quienes la han experimentado de cerca pueden entender» - declara Abhispalis Nacional - Asociación Bariatrica Híspalis Nacional, Asociación de pacientes bariátricos y obesidad.

La obesidad no es el resultado de una mala gestión de la dieta personal o un estilo de vida incorrecto, sino un trastorno multifactorial definido por una adiposidad excesiva que acarrea muchas otras enfermedades crónicas (diabetes, insuficiencia cardíaca, hipertensión...). Además de las comorbilidades clínicas, tiene también consecuencias psicológicas importantes, como la pérdida de confianza y autoestima, el aislamiento autoimpuesto y, en casos graves, la depresión.

La obesidad es una enfermedad crónica e incapacitante que debe ser tratada como cualquier otra enfermedad crónica susceptible de recaídas. Solo una exhaustiva atención al paciente con una estrategia multidisciplinar y adaptada a las necesidades de cada persona puede mejorar la calidad de vida de los adultos obesos. Cada paciente debe por tanto iniciar y seguir una senda personalizada en función de sus antecedentes y grado de obesidad. El tratamiento consiste en una disminución del peso corporal, llevada a cabo bajo estricta supervisión médica, el compromiso con una dieta adecuada y la realización de un programa de actividad física regular. En determinadas personas puede estar también recomendada una intervención endoscópica o quirúrgica. Pese a la urgencia de la epidemia de obesidad, solo en torno a un 1 % de los pacientes candidatos para cirugía bariátrica se someten a ella. Los pacientes con obesidad aducen razones como el miedo a la cirugía y las cicatrices, el proceso postoperatorio y los costes como factores que influyen negativamente en su deseo de someterse a una cirugía.

«Los pacientes con obesidad rechazan la cirugía tradicional y los tratamientos existentes – declara DR. Gontrand Lopez Nava MD, PhD, FASGE Director de Endoscopia Bariátrica del Hospital Universitario Madrid Sanchinarro - Afortunadamente tenemos a nuestra disposición la gastro-reducción por endoscopia, (ESG), que de manera segura, eficaz y minimamante invasiva, ofrece una ayuda a los pacientes a adelgazar, al disminuir el hambre proveniente del estómago y aumentar la saciedad .»

La ESG es una intervención endoscópica en la que se utiliza un sistema de sutura endoscópica (OverStitch®) para reducir el volumen del estómago en un 70-80 %, un valor similar al de una intervención quirúrgica, pero sin incisiones ni cicatrices; la mayoría de los pacientes pueden irse a casa el mismo día. Hace que los pacientes se sientan más llenos durante más tiempo, ingiriendo menos comida y consiguiendo una pérdida de peso clínicamente significativa.

El sistema de sutura endoscópica OverStitch® recibió recientemente la marca CE específicamente para la gastroplastia endoscópica en manga. Es el primer y único dispositivo en recibir el visto bueno específicamente para ESG según el criterio del marcado CE. Los resultados de eficacia de la intervención obtenidos en el ensayo clínico MERIT se publicaron en la revista científica The Lancet en julio de 2022.

