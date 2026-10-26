La gripe se cobró 3.400 vidas en España y más de un tercio de los mayores madrileños no se vacunó - duocare

(Información remitida por la empresa firmante)

La temporada 2025-2026 fue la más mortal de las tres últimas, con 46.000 hospitalizaciones. Desde el 19 de octubre, Madrid amplía la vacunación a cuidadores, convivientes de personas de riesgo y embarazadas. duocare facilita la vacunación a domicilio a quienes tienen dificultades para acudir al centro de salud.

Madrid, 26 de octubre de 2026.- La gripe causó en España unos 3.400 fallecimientos, 46.000 hospitalizaciones y 2.000 ingresos en UCI el invierno pasado, según Sanidad. Fue la temporada más mortal de las tres últimas, con mayor tasa de hospitalización entre los mayores de 80 años. Madrid amplía desde el 19 de octubre la vacunación a cuidadores, convivientes de personas vulnerables, embarazadas y otros grupos de riesgo. La campaña comenzó el día 5 para mayores de 60 años y niños de 6 meses a 7 años. En ese contexto, duocare, empresa de enfermería a domicilio, facilita la vacunación en casa.

Salas de espera llenas

Madrid presenta la mayor carga de pacientes por enfermera de atención primaria de España: 1.994 personas asignadas frente a 1.319 de media nacional, según Sanidad (2024).

También registra 134,69 pacientes por cada 1.000 habitantes esperando una primera consulta especializada, frente a 84,42 de media nacional. En agosto de 2026 había 698.522 personas pendientes, con una demora media de 76,62 días; 451.270 superaban los 90 días de espera.

En España, solo el 21,8 % obtuvo atención primaria el mismo día o al siguiente de solicitar cita. Quienes esperaron lo hicieron una media de 10,27 días, según el Barómetro Sanitario 2026.

España dispone de 6,3 enfermeras por cada 1.000 habitantes, frente a 8,5 en la Unión Europea. Según Sanidad, serían necesarias 100.000 más para alcanzar esa media.

Más de un tercio de los mayores, sin vacunar

La temporada anterior registró aproximadamente 1,4 millones de casos de gripe, con 6.500 hospitalizaciones y 1.000 fallecimientos más que en 2024-2025, según las recomendaciones de vacunación 2026-2027. La cobertura entre los mayores de 65 años de Madrid fue del 64,9 %, por debajo del objetivo del 75 % establecido por la OMS y la Comisión Europea.

Entre el centro de salud y el domicilio

El Sistema Nacional de Salud contempla la atención domiciliaria a pacientes inmovilizados. Sin embargo, existen personas con dificultades para desplazarse: mayores frágiles, pacientes recién operados y cuidadores que no pueden dejar solos a sus familiares.

El Ministerio recomienda vacunar a cuidadores y convivientes de personas vulnerables para reducir la transmisión. Según el INE, las mujeres representan el 63,7 % de los cuidadores principales de personas con discapacidad y casi la mitad de quienes reciben cuidados necesitan atención durante ocho horas diarias o más.

Vacunarse sin salir de casa

La vacunación domiciliaria evita desplazamientos, problemas de acompañamiento y esperas durante la circulación de virus respiratorios.

El servicio de vacunación de la gripe a domicilio de duocare desplaza una enfermera colegiada a cualquier municipio madrileño, en el horario acordado. Está dirigido a mayores, pacientes crónicos, embarazadas, personas con movilidad limitada y cuidadores. Varios miembros del hogar pueden vacunarse en una visita.

Antes de vacunar, la enfermera comprueba antecedentes y contraindicaciones. Posteriormente registra el lote y la fecha. duocare gestiona la prescripción, la obtención de la vacuna y su transporte en cadena de frío. Sus profesionales acuden sin uniformes ni vehículos rotulados para preservar la intimidad. Es un servicio privado, independiente de la campaña pública.

En los centros de salud de Madrid, cada enfermera tiene asignadas de media casi 2.000 personas. El problema no son ellas, que hacen un trabajo enorme, es que faltan muchas, afirma Sandra Fernández, CEO y enfermera principal de duocare.

Fernández señala que las dificultades afectan especialmente a mayores y cuidadores: En casa todo eso desaparece: vacunamos a quien lo necesita y, si quieren, al resto de la familia en la misma visita.

Vacunar en una casa exige el mismo rigor que en una consulta: revisar antecedentes y contraindicaciones, mantener la cadena de frío y dejarlo todo registrado, añade.

La campaña, también en la empresa

Duocare organiza campañas de vacunación en empresas madrileñas, gestionando dosis, prescripciones, consentimiento informado, transporte refrigerado, turnos e informes de cobertura para Recursos Humanos. Así facilita la vacunación laboral.

Las claves de la campaña 2026-2027 en la Comunidad de Madrid

Cuándo. Del 5 de octubre de 2026 al 31 de enero de 2027. Comenzó con mayores de 60 años y niños de 6 meses a 7 años; el 13 de octubre se incorporaron los sanitarios y el 19, los restantes grupos de riesgo. Coincide con la vacunación frente a la COVID-19.

A quién se recomienda. Mayores de 60 años, niños de 6 meses a 7 años, personas con enfermedades crónicas o alto riesgo, embarazadas, mujeres durante los seis meses posteriores al parto no vacunadas durante el embarazo, sanitarios, cuidadores, convivientes de personas vulnerables y personal de servicios esenciales.

Dónde. Centros de salud, consultorios, hospitales, centros municipales y centros privados acreditados.

Cómo pedir cita. Por teléfono, presencialmente, mediante aplicación móvil o en la web de cita previa.

Personas inmovilizadas. La atención domiciliaria está incluida en los servicios de atención primaria y puede consultarse con el centro de salud.

Objetivo. Alcanzar una cobertura mínima del 75 % entre mayores de 60 años y embarazadas, según Sanidad.

Fuentes: Comunidad de Madrid; Ministerio de Sanidad (recomendaciones 2026-2027, SIAP 2024, listas de espera y Barómetro Sanitario 2026); Servicio Madrileño de Salud; Instituto de Salud Carlos III (SiVIRA); INE (EDAD 2020); Real Decreto 1030/2006.

Antes de vacunarse en casa, qué comprobar

Profesional colegiado. Debe vacunar una enfermera colegiada.

Autorización sanitaria. El servicio debe estar autorizado y figurar en el registro sanitario.

Prescripción y conservación. La vacuna debe disponer de prescripción y mantenerse entre 2 y 8 °C.

Seguridad y registro. Deben comprobarse antecedentes, alergias y contraindicaciones, y registrarse lote, fecha y profesional responsable.

Seguimiento. Debe existir un contacto para resolver dudas posteriores.

Sobre duocare

duocare es una empresa sanitaria domiciliaria autorizada por la Comunidad de Madrid. Sus enfermeras colegiadas atienden las 24 horas, todos los días, en toda la región: vacunación, inyecciones, curas, sondajes, analíticas y cuidados, además de servicios para empresas, rodajes y eventos.

La dirige Sandra Fernández, CEO y enfermera principal, experta en prescripción enfermera por el CODEM. La compañía supera las 1.000 atenciones.

Para redacciones

Sandra Fernández, CEO y enfermera principal de duocare, atiende consultas de los medios sobre vacunación, atención domiciliaria y enfermería en Madrid.

Contacto: hola@duocare.es.

Contacto

Emisor: duocare

Contacto: duocare

Número de contacto: +34614787546