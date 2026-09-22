INEFORMA impulsa la formación baremable para quienes preparan oposiciones de celador - Ineforma

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 22 de septiembre de 2026.- INEFORMA refuerza su oferta de formación online dirigida a quienes desean preparar oposiciones o participar en bolsas de empleo de celador. La plataforma, especializada en programas formativos homologados y orientados al desarrollo profesional, ofrece una categoría específica de cursos online de celadores que permite ampliar conocimientos relacionados con el ámbito sanitario y, cuando así lo establecen las bases de la convocatoria, sumar méritos en procesos selectivos de la Administración pública. Esta propuesta responde a una realidad cada vez más presente entre los aspirantes: obtener una buena calificación en el examen es fundamental, pero también lo es construir un baremo competitivo.

Formación para preparar el baremo desde el inicio

En los procesos de concurso-oposición, la puntuación final puede depender tanto del resultado obtenido en la fase de oposición como de los méritos acreditados durante la fase de concurso. Por este motivo, dejar la formación complementaria para el último momento puede limitar las posibilidades del aspirante, especialmente cuando los plazos de inscripción ya se encuentran abiertos o próximos a finalizar.

Los cursos de celadores de INEFORMA permiten planificar este apartado con antelación mientras se continúa estudiando el temario oficial. La oferta incluye programas sobre funciones básicas del celador, riesgos biológicos en el ámbito sanitario, soporte vital básico y primeros auxilios, así como especializaciones vinculadas a urgencias, quirófano, UCI y UVI o autopsias.

Antes de formalizar la matrícula, resulta necesario revisar las bases de la convocatoria concreta. Cada Administración establece sus propios criterios sobre titulaciones admitidas, número de horas, relación del contenido con la categoría profesional y límites de puntuación.

Una modalidad compatible con la preparación de oposiciones

Uno de los principales retos de quienes preparan oposiciones de celador consiste en compatibilizar el estudio con el trabajo, las responsabilidades personales y la realización de formación complementaria. Para facilitar esta organización, INEFORMA desarrolla sus cursos en modalidad 100 % online, sin horarios fijos y con acceso a un campus virtual disponible durante todo el proceso formativo.

Esta metodología permite que cada alumno avance a su propio ritmo y distribuya el aprendizaje de acuerdo con su planificación. Los programas cuentan con materiales didácticos, recursos formativos y acompañamiento tutorial, de manera que la preparación del baremo pueda integrarse en la rutina de estudio sin desplazar el objetivo principal: superar el proceso selectivo.

La variedad de especialidades también facilita la elección de contenidos relacionados con las funciones que el celador desempeña en diferentes servicios sanitarios. De este modo, la formación no se limita a la obtención de un diploma, sino que contribuye a reforzar conocimientos aplicables al futuro ejercicio profesional.

Una estrategia que combina estudio y méritos

La preparación de una oposición exige constancia, planificación y conocimiento de las reglas de cada convocatoria. En este contexto, INEFORMA plantea sus cursos de celadores como una herramienta para complementar el estudio y anticipar la fase de méritos. Consultar previamente las bases y elegir formaciones ajustadas a sus requisitos permite afrontar el proceso con una estrategia más completa, en la que aprobar el examen y mejorar el baremo forman parte de un mismo objetivo.

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