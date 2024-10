La innovación terapéutica de Xtraordinary People transforma el tratamiento de la neurodiversidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, octubre 2024.- Neus Marí Cardona, directora pedagógica y terapéutica de Xtraordinary People, afirma que la neurodiversidad no es un reto a superar, sino "una forma única de experimentar y percibir el mundo". Bajo su liderazgo, Xtraordinary People ha consolidado un enfoque terapéutico que integra aspectos biológicos, psicológicos, sociales y relacionales, brindando un apoyo integral a personas con neurodivergencias como el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), los Trastornos del Espectro Autista (TEA), dificultades de aprendizaje, altas capacidades o epilepsia.

“La neurodiversidad debe ser aceptada y comprendida, no corregida”, subraya Marí, añadiendo: "A menudo, se perciben las diferencias en el desarrollo como algo que debe ajustarse a un estándar. Sin embargo, cada persona neurodiversa aporta una visión y un potencial extraordinario, que sólo pueden florecer en un entorno que los comprenda, respete y apoye".

Este enfoque no se limita al tratamiento individual, sino que también abarca el entorno inmediato de la persona: la familia, la escuela y la comunidad. “Nuestro enfoque bio-psico-social-relacional nos permite ver a la persona de manera global, entendiendo que su bienestar depende no solo de las intervenciones clínicas, sino también de cómo interactúa con su entorno. No podemos separar lo biológico de lo emocional y social. Si un niño no se siente comprendido en la escuela o en su familia, su progreso será limitado, por muy precisa que sea nuestra intervención”.

Marí enfatiza la importancia de un diagnóstico temprano y preciso: “El primer paso es comprender cómo funciona el cerebro de cada persona y cómo interactúa con su entorno. Este enfoque nos permite personalizar nuestras intervenciones, adaptando el plan terapéutico a las necesidades concretas del individuo para que pueda avanzar a su propio ritmo, sin sentirse fracasado”.

Una parte clave de este enfoque es la incorporación de los avances en neurociencia. “La neurociencia nos permite comprender con mayor profundidad cómo se forman las conexiones cerebrales y cómo estás influyen en el aprendizaje, la interacción social y la regulación emocional. Por ejemplo, en los niños con TDAH sabemos que las áreas cerebrales relacionadas con la atención y el autocontrol pueden funcionar de manera diferente. Esta particularidad no es un defecto, sino una característica que, al entenderla correctamente, puede gestionarse y aprovecharse en beneficio del individuo”.

Además, Marí destaca su dedicación al programa Xtraordinary Baby, diseñado para acompañar a las familias durante los primeros años de vida de sus hijos, combinando cuidado pediátrico, apoyo educativo y atención al neurodesarrollo. “Nuestro objetivo es brindar a las familias el apoyo necesario para asegurar un desarrollo sano y feliz durante los primeros años de vida, promoviendo la prevención, el acompañamiento y la atención temprana”, explica Marí.

Formación de expertos

Xtraordinary People está comprometida también con la formación de expertos en neurodiversidad a través de su programa de formación en la Metodología Xtraordinary. Este curso, dirigido a profesionales de la salud y la educación, combina formación teórica y práctica en los campos de la neuroeducación y el neurodesarrollo. “Nuestra formación busca capacitar a expertos que puedan trabajar de manera efectiva en la intervención terapéutica y educativa, asegurando un apoyo integral y personalizado para personas con neurodivergencias”, afirma Marí.

El enfoque bio-psico-social y relacional no solo busca mejorar la capacidad de adaptación de la persona, sino también transformar su entorno. “Parte de nuestro trabajo es crear entornos más inclusivos, tanto en casa como en la escuela y cualquier otro contexto social, para que cada persona pueda desarrollarse al máximo de sus capacidades. Esto implica comprender y ajustar las expectativas y estrategias de intervención a las necesidades individuales”, comenta.

Marí reconoce el profundo impacto emocional que este enfoque tiene en niños y adolescentes. “Cuando un niño comienza a entender que sus diferencias no son un defecto, sino una parte valiosa de quién es, su autoestima mejora significativamente. Nuestro objetivo no es que se adapten a un molde, sino que encuentren su propio camino y se sientan seguros en él”.

En Xtraordinary People, la misión va más allá de la simple intervención clínica; se trata de construir una red de apoyo que permita a las personas neurodiversas vivir una vida plena y enriquecedora. “No se trata solo de lograr resultados académicos o sociales, sino de salud y bienestar integral. Cuando logramos que una persona y su entorno comprendan y acepten sus diferencias individuales, estamos construyendo una sociedad más inclusiva y respetuosa con la diversidad”, concluye.

