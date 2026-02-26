Investigadores de UIC Barcelona crean unos guantes con sensores para practicar la RCP con realidad virtual

Jordi Castillo, investigador del Departamento de Enfermería de UIC Barcelona - UIC BARCELONA

El proyecto, liderado por el investigador del Departamento de Enfermería Jordi Castillo, tiene como objetivo final mejorar el aprendizaje del alumnado con técnicas inmersivas y reducir costes en material.

Los investigadores, que presentarán la iniciativa en el 4YFN Barcelona 2026, también pretenden poner esta metodología a disposición de los profesionales sanitarios.

Barcelona, 26 de febrero de 2026.- Investigadores de UIC Barcelona han desarrollado unos guantes de nueva generación diseñados para mejorar el aprendizaje de las técnicas de reanimación cardiovascular (RCP) con realidad virtual y reducir costes.

El investigador del Departamento de Enfermería Jordi Castillo, que lidera el proyecto, ha explicado que estos guantes con sensores están sincronizados con unas gafas de realidad virtual que guían al alumno durante el procedimiento. Estos guantes "ofrecen ya una resistencia, es decir, que no se precisa el uso de un maniquí para entrenar las técnicas de reanimación cardiopulmonar o el soporte vital básico".

Castillo ha destacado que "los guantes pueden aportar sensorialización e inmersión durante la ejecución de la técnica", pero los prototipos de que disponen hasta el momento son "demasiado robustos, grandes y pesados" y "realizan movimientos vastos, poco finos". El proyecto se encuentra en fase de mejora de este prototipo inicial. "Estamos trabajando para minimizar el volumen y el peso y, al mismo tiempo, incrementar la sensorialización", ha añadido.

Una revolución del aprendizaje en enfermería.

Esta iniciativa, que se presentará en el 4YFN Barcelona 2026, el encuentro de referencia mundial en el ámbito del emprendimiento y la innovación, pretende revolucionar el aprendizaje de las técnicas de enfermería entre el alumnado, así como reducir costes en materiales.

"Queremos crear una plataforma interactiva accesible y clínicamente eficaz para que, además de la reanimación, los estudiantes puedan aprender técnicas de sutura o de colocación de una vía, por ejemplo, a través de la realidad virtual", ha asegurado.

Más allá de la docencia, el proyecto también va dirigido a los profesionales sanitarios para que puedan apoyarse en las tecnologías más avanzadas a la hora de llevar a cabo sus tareas diarias.

