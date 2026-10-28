Masajes, tratamientos, sauna: la propuesta de bienestar en SPA Calma Madrid - CALMA MADRID SPA

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 28 de octubre de 2026.- Una infusión servida después de un masaje puede parecer un detalle secundario, pero también refleja una forma de entender el bienestar que no termina cuando concluye el tratamiento. En Calma Madrid SPA, un centro situado en la calle Domenico Scarlatti 5 de Madrid, las sesiones se prolongan con una estancia en la denominada Sala Calma, un espacio destinado al descanso. Esta combinación de tratamientos y tiempo de desconexión caracteriza la propuesta de este spa urbano, que reúne masajes personalizados, cuidados faciales y corporales y sauna finlandesa.

Calma nace con la filosofía de cuidar, mimar y acompañar a sus clientes en un especial viaje por los cinco sentidos. Los orígenes de lo natural. Un nuevo concepto de bienestar y salud, donde el corazón se siente como en casa. La personalización de cada uno de los rituales, la profesionalidad y calidad humana del equipo son la base de este proyecto que reivindica el arte del masaje en terapias.

Creado para todos. No hay un único masaje. Lo ideal es combinar diferentes técnicas dependiendo de las necesidades particulares de cada persona. Su oferta incluye masajes relajantes, descontracturantes y craneofaciales, además de técnicas como el drenaje linfático manual. La personalización también se extiende a los tratamientos faciales y corporales, con propuestas que incorporan aceites esenciales, productos naturales especializados y diferentes técnicas manuales.

Tratamientos personalizados y sauna finlandesa

La combinación de servicios es uno de los elementos que definen la actividad de Calma Madrid SPA. Entre sus tratamientos faciales figuran la maderoterapia facial y las técnicas con herramientas de gua sha, mientras que los cuidados corporales incluyen exfoliaciones, envolturas y masajes adaptados a distintos objetivos. El centro utiliza productos de firmas especializadas e incorpora ingredientes de origen natural en diversas sesiones.

Algunos de estos tratamientos pueden combinarse con una sauna finlandesa, una instalación de calor seco vinculada históricamente a las costumbres de los países nórdicos. En Calma Madrid SPA forma parte tanto de sesiones independientes como de experiencias más amplias. Uno de los tratamientos corporales, por ejemplo, combina una exfoliación con café recién molido, aceites esenciales, sauna y un masaje posterior.

La variedad de técnicas responde a necesidades diferentes, desde quienes buscan un momento de relajación hasta quienes prefieren un tratamiento estético específico. No obstante, los posibles beneficios dependen del procedimiento y de las circunstancias individuales, por lo que conviene distinguir los cuidados de bienestar.

La Sala Calma amplía la experiencia más allá del masaje

Uno de los espacios que diferencia la organización del centro es la Sala Calma, concebida para descansar después de los tratamientos y tomar una infusión. Según la información facilitada por el establecimiento, tiene capacidad para unas veinte personas y también puede utilizarse para encuentros y eventos. Su existencia introduce una dimensión social en una actividad que habitualmente se asocia a experiencias individuales.

El centro dispone, además, de una cabina doble para masajes en pareja y de propuestas destinadas a grupos. Su programación contempla experiencias para madres, embarazadas, hombres y celebraciones como despedidas de soltera. En el caso de los masajes durante el embarazo, el establecimiento señala que deben contar con aprobación médica previa y recomienda realizarlos a partir del tercer mes de gestación.

Las tarjetas regalo constituyen otra vía de acceso a estas experiencias. En lugar de adquirir un objeto, permiten reservar tiempo para un masaje, un tratamiento facial o una sesión compartida. Esta modalidad encaja con la posibilidad de combinar servicios y adaptar la duración de las sesiones.

La estética interior, la atención al ambiente y la continuidad entre tratamiento y descanso completan el planteamiento de Calma Madrid SPA. Más allá de la variedad de masajes, su modelo de spa urbano muestra cómo algunos centros de bienestar integran cuidados personales, espacios de pausa y experiencias compartidas dentro de la actividad cotidiana de Madrid.

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