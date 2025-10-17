Un millón de vasos rosas de café contra el cáncer de mama: iniciativa de Arbitrade para apoyar la prevención

Un millón de vasos rosas de café contra el cáncer de mama: la iniciativa de Arbitrade para fomentar la prevención - Arbitrade

La compañía colabora con la Asociación Española Contra el Cáncer por octavo año consecutivo en el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, visibilizando la enfermedad y promoviendo la concienciación

17 de octubre de 2025.- En su compromiso con la prevención y la investigación, Arbitrade, compañía referente en unattended retail, se suma por octavo año consecutivo a la Asociación Española Contra el Cáncer en su campaña ‘Nos lo tomamos a pecho’.

Como parte de esta colaboración, el operador ha lanzado una colección especial de más de un millón de vasos de café de color rosa, disponibles durante todo el mes de octubre en sus máquinas ubicadas en empresas e instituciones de todo el país. Estos vasos, diseñados para esta campaña y fabricados con materiales sostenibles, simbolizan el apoyo de la compañía a la visibilización de la enfermedad y a quienes la padecen.

Además, gracias a la aplicación móvil de Arbitrade, los usuarios pueden realizar una aportación simbólica correspondiente al coste de un café (el equivalente a 1,20 euros). Este gesto, posible solo con seleccionar ‘Café solidario’ en la propia app, está destinado a contribuir económicamente con la Asociación Española Contra el Cáncer.

“Gracias a este tipo de colaboraciones, que sostenemos en el tiempo, nos unimos a la lucha contra el cáncer de mama de la mano de la Asociación Española Contra el Cáncer, fortaleciendo nuestra identidad como empresa comprometida con el bienestar social. De esta manera, involucramos a nuestro equipo y usuarios para apoyar a quienes padecen esta enfermedad y a sus familias”, señala Javier Arquerons, CEO de Arbitrade, quien alaba la labor que la asociación lleva a cabo desde 1953 para informar y concienciar sobre el cáncer y los factores de riesgo.

Esta acción busca servir como recordatorio visual diario sobre la importancia de la detección precoz, el apoyo a los pacientes y el impulso a la investigación, acercando el mensaje a miles de personas en su rutina cotidiana.

Desde la Asociación Española Contra el Cáncer subrayan la importancia de que empresas como Arbitrade mantengan su implicación año tras año, no solo para amplificar el mensaje, sino también para generar un cambio cultural en torno a la enfermedad.

Maribel Morales, Responsable de Sostenibilidad Económica de la Associació contra el Càncer a Barcelona, quiere “poner en valor sinergias y acciones como la de Arbitrade que consiguen aumentar la visibilidad del cáncer de mama y sensibilizar de la importancia de la prevención, el diagnóstico precoz y la investigación a toda la ciudadanía desde espacios de cotidianidad. Superar el 70% de supervivencia en 2030 necesita del compromiso de toda la sociedad desde diversos ámbitos”

Una colaboración con recorrido

La relación entre Arbitrade y la Asociación Española contra el Cáncer se enmarca dentro del compromiso de la compañía con la responsabilidad social, que se articula en torno a valores como el bienestar, la sostenibilidad y la conciencia social. Esta campaña se ha convertido en un pilar estable dentro de su calendario anual de acciones solidarias, con un formato sencillo y directo que convierte cada pausa para el café en una oportunidad para visibilizar la enfermedad.

A través de esta alianza, Arbitrade refuerza su propósito de ir más allá del servicio de vending, integrando en su actividad diaria una dimensión social que conecta con las personas y con los retos que afectan a su entorno más cercano.

Sobre Arbitrade

Arbitrade, antes Alliance Vending, es el referente de máquinas expendedoras y café corporativo en España, con más de 15.000 máquinas distribuidas y casi 5000 puntos de venta de todos los sectores estratégicos: hospitales, universidades, oficinas, centros de la administración, estaciones de viajes, centros asistenciales, grandes empresas, pymes, etc. Opera en casi la totalidad del territorio español a través de sus delegaciones, así como mediante la suma de alianzas estratégicas.

La Asociación, más de 70 años de experiencia en la lucha contra el cáncer

La Asociación contra el Cáncer es la entidad de referencia en la lucha contra el cáncer desde hace más de 70 años. Dedica sus esfuerzos a mostrar la realidad del cáncer en España, detectar áreas de mejora y poner en marcha un proceso de transformación social que permita corregirlas para obtener un abordaje del cáncer integral y multidisciplinario. En su ADN está estar al lado de las personas porque su trabajo también se orienta a ayudarlas a prevenir el cáncer, estar con ellas y sus familias durante todo el proceso de la enfermedad; y mejorar su futuro con el impulso a la investigación oncológica. En este sentido, a través de su Fundación Científica, la Asociación aglutina la demanda social de la investigación contra el cáncer financiando por concurso público programas de investigación científica oncológica de calidad.

Durante ese mismo año, la Asociación atendió a 136.738 personas usuarias a través de sus distintos canales (presencial, digital, telefónico) y el servicio Infocáncer (900 100 036) registró 217.952 llamadas. Además, en 2024 la AECC contó con casi 728.625 socios, 35.798 personas voluntarias y 1.261 profesionales distribuidos en 52 provincias. También ha continuado ampliando su red de investigación: 2.300 investigadores activamente involucrados en 146 centros en 38 provincias y 750 proyectos en desarrollo.



