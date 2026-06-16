‘Nos jugamos la piel’: una campaña que une fútbol y salud para proteger a 12.000 escolares

Jóvenes celebrando un gol en uno de los centros adscritos al programa - FUNDACIÓN ANESVAD

(Información remitida por la empresa firmante)

La campaña "En este partido nos jugamos la piel" de Fundación Anesvad aprovecha el tirón del fútbol para luchar contra las Enfermedades Tropicales Desatendidas (ETD) de la piel

La iniciativa impulsará 20 Escuelas Saludables, utilizando este deporte para prevenir enfermedades de manifestación cutánea entre 12.000 escolares de tres distritos de Ghana oriental

Fundación Anesvad solicita a los medios que difundan la campaña para luchar contra estas enfermedades vinculadas a la pobreza extrema y causantes de estigma social, muchas de ellas endémicas en Ghana y Costa de Marfil, dos de los países que participan en el Mundial

Bilbao, 16 de junio de 2026.

Bilbao, 17 de junio. Un día antes del estreno de la selección de Ghana en el Mundial, 12.000 escolares de la Región Oriental del país se juegan algo más que un partido. Se juegan la salud de sus comunidades. Fundación Anesvad ha lanzado la campaña "En este partido nos jugamos la piel" para convertir la atención global del torneo en una iniciativa para combatir las Enfermedades Tropicales Desatendidas (ETD) de la piel. El proyecto corre a cargo de la organización local Ark Development Organization (ADO), que con el respaldo de Fundación Anesvad transformará 20 escuelas de los distritos de Suhum, West Akim y Upper Manya Krobo en Escuelas Saludables: espacios donde el deporte se convierte en una puerta de entrada a la salud, la higiene y la prevención sanitaria para 12.000 escolares de entre 5 y 15 años.

Las ETD son un conjunto heterogéneo de enfermedades vinculadas a la pobreza extrema, muchas de las cuales -como la Sarna, la Lepra o la Úlcera de Buruli- presentan manifestaciones cutáneas severas. Más allá de sus efectos clínicos, el estigma social que generan agrava el impacto sobre las personas y las comunidades afectadas. Las estrategias de mejora de los sistemas de agua, saneamiento e higiene (WASH por sus siglas en inglés) son una de las palancas clave para prevenir su transmisión, y por eso se sitúan en el corazón del modelo de esta iniciativa de Escuelas Saludables.

"Nos interesaba recuperar la parte más poderosa del fútbol: su capacidad para unir, movilizar y transformar comunidades", explica Marta Femia, directora de Sostenibilidad Financiera de Fundación Anesvad. "En Ghana, Costa de Marfil y muchos otros países de África Occidental, el área en la que opera Fundación Anesvad, los niños sueñan con marcar goles en el Mundial como Iñaki Williams y, aunque sólo un puñado lo conseguirán, el fútbol también sirve para impulsar la protección comunitaria frente estas enfermedades", añade.

El proyecto Empowering Communities for the Elimination of Skin-NTDs se desplegará en 35 comunidades de la región oriental de Ghana y contará con una inversión total de 187.500 euros. La propuesta combina educación, agua, saneamiento, higiene y atención médica dentro del entorno escolar, y formará a 100 escolares como embajadores para que lideren campañas de prevención en sus propias comunidades.

"Cuando un niño o una niña aprende a cuidar su piel, entiende cómo prevenir una infección o detecta un síntoma a tiempo, ese conocimiento no se queda en la escuela. Viaja a los hogares y acaba protegiendo a toda la comunidad", señala Femia.

Las ETD en Ghana

Ghana es endémica en 14 de las 21 ETD reconocidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), según datos del Servicio de Salud Nacional de Ghana. Fundación Anesvad trabaja directamente con este organismo a través de un Memorando de Entendimiento centrado en el fortalecimiento del sistema público de salud. Las ETD endémicas en el país son: Filariasis Linfática, Oncocercosis, Tracoma, Esquistosomiasis, Helmintiasis Transmitida por el Suelo, Úlcera de Buruli, Pian, Lepra, Dracunculiasis, Tripanosomiasis Humana Africana (THA), Leishmaniasis Cutánea, Rabia, Sarna y Envenenamiento por Mordedura de Serpiente.

Aproximadamente la mitad de la incidencia global de estas enfermedades, que afectan a más de 1.000 millones de personas en todo el mundo según la OMS, se produce en el continente africano.

La lucha contra las ETD, en entredicho

La lucha contra las ETD ha avanzado considerablemente en las dos últimas décadas. Según el último informe de la OMS, en 2010 se estimaba que 2.190 millones de personas requerían tratamiento o atención para estas enfermedades. En 2023, esa cifra se había reducido a 1.495 millones, casi 700 millones menos. Una disminución del 32% a nivel mundial.

No obstante, la cancelación abrupta de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), decretada por la Administración Trump, ha reducido la inversión en salud global y ha puesto en entredicho los avances logrados en la lucha contra las ETD.

Sobre Fundación Anesvad

Fundación Anesvad trabaja desde hace más de 55 años para garantizar el Derecho a la Salud de la población más desfavorecida, actualmente en África Subsahariana. Especializada en Enfermedades Tropicales Desatendidas de manifestación cutánea, una de las estrategias que despliega es la mejora de las infraestructuras de de agua, saneamiento e higiene (WASH). La organización desarrolla proyectos sostenibles desde un enfoque integral, junto a comunidades y sistemas públicos de salud para combatir enfermedades, reducir el estigma y fortalecer el acceso universal a la salud.

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