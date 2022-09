La nueva realidad con SaludOnNet: Listas de espera de menos de una semana

(Información remitida por la empresa firmante)

El modelo de pago por uso de servicios médicos está consiguiendo que más del 60% de pacientes sean atendidos en menos de una semana, y el 79% de pacientes en menos de dos semanas

Uno de los parámetros que mide la calidad de un sistema sanitario son las listas de espera, que está directamente relacionado con la esperanza y calidad de vida. Si ante un síntoma de enfermedad el sistema sanitario tarda en dar una cita para ser atendido por un especialista más de dos meses, si lo normal después de esta primera visita es que el facultativo prescriba la realización de ciertas pruebas diagnósticas y su posterior evaluación, estamos hablando que no antes de cuatro meses tendremos un tratamiento, y esto en el mejor de los casos.



Según los datos del "Sistema de información de listas de espera del Sistema Nacional de Salud", la Sanidad Pública presenta unos tiempos de espera medios de 75 días, y un 38’2% de los pacientes tienen fecha asignada a más de 60 días (datos a 30 de junio de 2021). No parecen datos muy positivos.



La alternativa a la Sanidad Pública, hasta ahora, consistía en el seguro médico privado. Si bien el seguro médico privado siempre ha funcionado de una manera excelente, creciendo cada año en número de asegurados, y con índices de satisfacción muy elevados, no es menos cierto que, desde hace tiempo, muchos de los hospitales privados de España presentan unas listas de espera que se asemejan bastante a las de la Sanidad Pública.



Desde SaludOnNet han realizado un estudio sobre los tiempos de espera de los usuarios, con resultados francamente sorprendentes.



Sobre una muestra de 43.517 citas, el 62% de usuarios ha conseguido la cita en menos de una semana y el 77% de los usuarios han obtenido una cita en menos de dos semanas.



En cuanto a las pruebas diagnósticas, el tiempo de espera es todavía menor al de las consultas con especialistas, el 72% en menos de una semana, y el dato más espectacular, el 87% de los usuarios se realiza una prueba diagnóstica en menos de dos semanas desde la compra.



Si se analizan los datos por especialidad, la mayor diferencia la encontramos en Traumatología, en la que el 86% de los pacientes de SaludOnNet obtienen una cita en menos de dos semanas. Contrasta este tiempo con los 87 días de tiempo medio de espera en la Sanidad Pública.



A continuación se muestran los tiempos medios de espera en SaludOnNet según la especialidad.



Cardiología

El 63% de los usuarios de SaludOnNet consigue visitar al especialista en menos de una semana y el 81% en menos de dos semanas. El tiempo medio de espera en la Sanidad Pública en la especialidad de Cardiología es de 71 días.



Dermatología

El 57% de los usuarios de SaludOnNet consigue visitar al especialista en menos de una semana y el 71% en menos de dos semanas. El tiempo medio de espera en la Sanidad Pública en Dermatología es de 77 días.



Ginecología

El 54% de los usuarios de SaludOnNet consigue visitar al especialista en menos de una semana y el 72 % en menos de dos semanas. El tiempo medio de espera en la Sanidad Pública en Ginecología es de 45 días.



Traumatología

El 70% de los usuarios de SaludOnNet consigue visitar al especialista en menos de una semana y el 86% en menos de dos semanas. El tiempo medio de espera en la Sanidad Pública en Traumatología es de 87 días.



Urología

El 61% de los usuarios de SaludOnNet consigue visitar al especialista en menos de una semana y el 80% en menos de dos semanas. El tiempo medio de espera en la Sanidad Pública en Traumatología es de 85 días.



Estos datos sirven para la reflexión. La sociedad no debe conformarse con aceptar la realidad actual de las listas de espera como la única realidad posible, sin solución. Si se trabaja en planteamientos disruptivos se encuentra que una clave reside en optimizar oferta y demanda. Existen muchas clínicas privadas con capacidad para atender a más pacientes sin necesidad de esperar tres meses, y existe un modelo de acceso a la medicina privada, de calidad, asequible a todos los bolsillos.



La tecnología, unida a nuevos modelos de gestión, ayuda a crear un ecosistema más eficiente, en el que las clínicas abren sus puertas a nuevos pacientes y los pacientes disfrutan de un servicio médico mucho más óptimo.



¿Qué es SaludOnNet?

SaludOnNet es el marketplace de salud más grande de España, con un catálogo de más de 42.000 servicios médicos y más de 4.000 clínicas y hospitales. Basado en el pago por uso, su misión es contribuir a mejorar la salud y calidad de vida de las personas a través de la innovación y tecnología. Ofrece al usuario una experiencia de salud única, en la que integra en su app servicios presenciales, chat médico, video consulta y espacio para la sincronización y seguimiento de indicadores de salud y hábitos de vida. SaludOnNet es la alternativa insurtech al seguro de salud tradicional.



Más información sobre SaludOnNet:

www.saludonnet.com







Contacto

Nombre contacto: Guillermo Prieto

Descripción contacto: Guillermo Prieto

Teléfono de contacto: 91 636 42 92