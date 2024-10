El nuevo tratamiento de IBSA Derma para tratar el envejecimiento facial desde el tejido graso

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 30 de octubre

El nuevo tratamiento a base de ácido hialurónico —con indicación específica para restaurar el tejido adiposo subcutáneo facial— ya está disponible en España y Portugal. Gracias a su elevada concentración de ácido hialurónico, este nuevo tratamiento contribuye a restaurar la estructura del tejido graso facial, actuando de manera directa sobre el tejido adiposo

Con el paso del tiempo, el rostro experimenta un proceso de envejecimiento gradual y continuo que afecta no solo a la piel, sino también a todos los tejidos subyacentes, lo que provoca cambios anatómicos y pérdida de soporte. Solemos pensar que este proceso solo afecta la capa superficial, la piel, pero en realidad, el envejecimiento ocurre también en las capas que no se ven.



Tras años de investigación, IBSA Derma, la división dermoestética de IBSA, presenta un nuevo tratamiento facial destinado a restaurar el tejido adiposo subcutáneo del rostro. Aunque se trata de una novedad en su línea de productos, este tratamiento se basa en la tecnología Nahyco, que dio origen a los Complejos Híbridos Cooperativos, que revolucionaron el campo de la medicina estética. Estos Complejos, compuestos por ácido hialurónico de alto y bajo peso molecular, están estabilizados mediante un proceso térmico patentado que no requiere agentes químicos para garantizar su estabilidad en los tejidos. Gracias a la ausencia de químicos reticulantes, los HCC (Hybrid Cooperative Complexes) no dejan huella estética, una preocupación cada vez mayor entre los usuarios de medicina estética.



"Contar con esta innovadora solución marca un avance importante en la práctica clínica diaria, ya que representa el primer tratamiento basado en Complejos Híbridos Cooperativos capaz de restaurar el tejido adiposo subcutáneo, recuperando las características originales de las estructuras clave que dan soporte del rostro", afirma la Dra. Natalia Ribé, directora médica de Institut Natalia Ribé y KOL de IBSA Derma.



De esta manera, tras consolidar su experiencia en el desarrollo de tratamientos para el rostro y el cuerpo, IBSA Derma se compromete a ofrecer soluciones cada vez más específicas, que actúan no solo sobre la superficie de la piel, sino también en capas y tejidos más profundos.



"Contar con un tratamiento innovador como este, que actúa específicamente sobre el tejido adiposo del rostro, representa un avance significativo para mujeres de entre 35 y 55 años, quienes ya están experimentando el proceso de envejecimiento", afirmó la Dra. Beatriz Molina, KOL de IBSA Derma. "Este tratamiento ha demostrado ser eficaz para restaurar la estructura facial al contrarrestar el envejecimiento del tejido adiposo, que se incrementa con la edad, devolviendo así firmeza al rostro".



Además, este nuevo tratamiento no solo mejora la viabilidad del tejido adiposo facial, sino que también se alinea con la tendencia creciente entre los pacientes de medicina estética, quienes prefieren opciones que no transformen su expresión facial. Estos prefieren tratamientos personalizados, como lo confirma una reciente investigación realizada por Doxa Pharma a nivel internacional, que encuestó a especialistas y pacientes. En general, el estudio revela que, en los últimos años, cada vez más personas confían en procedimientos enfocados en mejorar su imagen mediante la restauración de tejidos y ofreciendo tratamientos "hechos a medida", diseñados a partir de las características específicas de cada paciente.



Como verdadero impulsor de la belleza más allá de los estándares impuestos en la sociedad, IBSA Derma, presenta este nuevo tratamiento como una forma de revelar el potencial único que hay en cada una de las personas.





Contacto

Nombre contacto: Irene Muñoz Lobo

Descripción contacto: Havas PR

Teléfono de contacto: 618628155