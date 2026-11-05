Ocho de cada diez personas en España comen verduras al menos tres veces por semana

Brócoli y alcachofa - Una Europa Más Saludable

(Información remitida por la empresa firmante)

El 36,1 % de la población de un año o más consume verduras a diario y el 46,6 % lo hace tres o más veces por semana, aunque no todos los días, según la Encuesta de Salud de España 2025. La iniciativa "Una Europa Más Saludable", cofinanciada por la UE, propone recetas y consejos para incorporar brócoli y alcachofa al menú

Madrid, 5 de noviembre de 2026.- El 82,7 % de las personas de un año o más consume verduras, ensaladas u hortalizas al menos tres veces por semana, según la Encuesta de Salud de España 2025, del INE y el Ministerio de Sanidad, publicada el pasado 20 de octubre: un 36,1 % diariamente y un 46,6 % tres o más veces por semana, aunque no todos los días. La frecuencia diaria mejora respecto a 2023, sin recuperar niveles anteriores. El 57,8 % consume fruta fresca diariamente.



Consumo de verduras por edad y sexo

El consumo diario alcanza el 24,5 % entre los 15 y 24 años; el 35,1 % entre los 25 y 34; el 36,8 % entre los 35 y 44; el 42,8 % entre los 65 y 74, y el 44,2 % desde los 75. Entre las mujeres es del 42 %, frente al 30 % masculino.



La OMS recomienda al menos 400 gramos diarios de frutas y verduras para adultos y mayores de diez años. Según el MAPA, las compras de frutas y hortalizas frescas para el hogar equivalieron a unos 358 gramos por persona y día en 2025, a los que se suma el consumo fuera del hogar.



Brócoli y alcachofa de temporada

El otoño e invierno ofrecen oportunidades para incorporarlos a pastas, arroces, guisos o cremas. El brócoli aporta vitamina C, folatos y fibra; la alcachofa, fibra, potasio y fósforo.



Los ramilletes de brócoli pueden cocinarse al vapor, al horno o saltearse y añadirse a tortillas o ensaladas. Su tallo también puede aprovecharse en cremas, una vez retirada la parte exterior más fibrosa. La alcachofa encaja en menestras, guisos con legumbres o preparaciones a la plancha. Puede limpiarse antes de cocinarla o cocerse entera y separar después las hojas para acceder al corazón. Si se limpia en crudo, mantenerla en agua con limón ayuda a reducir su oscurecimiento. Son opciones para dar variedad al menú y aprovechar mejor ambas hortalizas.



"Una Europa Más Saludable"

La iniciativa, cofinanciada por la Unión Europea e impulsada por +Brócoli, Alcachofa de España y AOPn Fraises Framboises de France, reúne brócoli y alcachofa españoles y fresas francesas durante tres años en España, Francia y Alemania.



"La mejora del consumo diario es una señal positiva. Nuestro trabajo es acompañarla con propuestas que despierten interés y ayuden a mantener el hábito. Por eso combinamos la divulgación con actividades donde los consumidores pueden probar, preguntar y descubrir otras formas de disfrutar de las verduras", explica Toñi Piernas, presidenta de +Brócoli.



Incluye degustaciones con Puesto 92 en los mercados madrileños de La Paz y Chamartín y el showcooking de Clara Aranda, exconcursante de MasterChef 13, del 16 de octubre en La Paz. También estuvo presente en la XVIII Fruit Attraction.



"Los mercados nos permiten conversar con los consumidores allí donde hacen la compra. Esa cercanía es importante para escuchar sus dudas y mostrar el producto de una forma útil. Buscamos que la experiencia continúe después en casa, cuando deciden qué preparar", destaca Pedro Herrera, presidente de Alcachofa de España.

Contacto

Nombre contacto: Luis de la Osada

Descripción contacto: Una Europa Más Saludable

Teléfono de contacto: 915 06 28 60



