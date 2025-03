Oftálica lanza una nueva campaña enfocada a la oftalmología infantil

(Información remitida por la empresa firmante)

Alicante, 12 de marzo

Bajo el eslogan 'Ojos que ven bien, corazón que siente bien', la clínica destaca el impacto de la oftalmología en el bienestar físico y emocional de los niños desde una edad temprana

La clínica oftalmológica de Alicante, Oftálica, ha lanzado su nueva campaña para concienciar sobre la importancia de la salud visual en la etapa temprana de los niños. Bajo el eslogan 'Ojos que ven bien, corazón que siente bien' resalta la importancia de la oftalmología infantil, no solo desde un punto de vista físico, sino también emocional.



La nueva campaña presenta unos ojos-corazón que ponen en valor los cinco valores que representan a la clínica, diferenciándolos de un mundo tan competitivo como es el de la salud. Compromiso (azul), Empatía (verde), Profesionalidad (rojo), Innovación (amarillo) y Cercanía (morado).



El objetivo de esta campaña es reforzar la identidad de marca de la clínica, que lleva 20 años acompañando a sus pacientes, creando una conexión emocional con ellos e influyendo en su confianza y satisfacción con el trato recibido.



Aproximadamente el 20-25% de los niños en edad escolar en España presentan algún tipo de problema visual, siendo la miopía uno de los más comunes. Y es que la vista es uno de los sentidos más importantes cuando se es pequeño. Ver bien no solo mejora la calidad de vida del niño en términos prácticos (aprendizaje, juego, desarrollo), sino que también influye en su estado de ánimo, seguridad y felicidad. Es decir: su corazón se sentirá bien. Cuando un niño no tiene problemas de visión, puede interactuar mejor con su entorno, con sus seres queridos y disfrutar de cada momento sin problemas.



Esta visión a largo plazo no solo subraya la importancia de detectar y tratar problemas visuales en la infancia, sino que también enfatiza el valor de construir una relación de confianza con el especialista desde una edad temprana.



Cuando un niño recibe atención oftalmológica de manera regular, no solo se cuida su visión en el presente, sino que también se establece un vínculo con el profesional que lo acompañará a lo largo de su vida.



La agencia de publicidad alicantina, Digital Nature, se ha encargado de todos los procesos creativos de esta campaña. Siguiendo la perspectiva de la psicología del color, ha logrado plasmar a través de estos ojos-corazón los cinco valores clave que tiene la clínica frente a sus competidores, reforzando el mensaje de que ver bien es sentir bien, ofreciendo la posibilidad de explorar el mundo con seguridad y confianza.



Oftálica se ha convertido en el referente para la salud visual en Alicante y campañas como estas demuestran que en esta clínica los pacientes están en manos de los mejores profesionales. La vista de los más pequeños, y los mayores, estará en buenas manos, donde se buscará el mejor tratamiento para ver con los ojos y con el corazón.







