La oftalmología española debate en Palma los avances que transforman el diagnóstico y tratamiento ocular

Momento de la inauguración del 102 Congreso SEO - Gabinete de prensa SEO

(Información remitida por la empresa firmante)

Más de 2.000 oftalmólogos se reúnen del 23 al 25 de septiembre en el 102 Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología (SEO), que abordará la aplicación de la inteligencia artificial al glaucoma, la llegada de la cirugía robótica, las nuevas alternativas frente a la DMAE, las urgencias oftalmológicas y las decisiones clínicas que están redefiniendo la cirugía de catarata y refractiva

Madrid, 24 de septiembre de 2026.- La Sociedad Española de Oftalmología (SEO) celebra en el Palau de Congressos de Palma de Mallorca su 102 Congreso, que reúne a más de 2.000 oftalmólogos de toda España para compartir los últimos avances científicos, debatir los principales retos de la especialidad y analizar cómo la innovación está transformando la práctica clínica. Bajo el lema 'Juntos miramos más lejos', el encuentro pone el foco en la colaboración entre profesionales, generaciones y áreas de conocimiento.



Uno de los grandes ejes del programa es el impacto de la inteligencia artificial, la telemedicina y las nuevas herramientas digitales en el diagnóstico y seguimiento de las enfermedades oculares. En el ámbito del glaucoma, los especialistas debatirán el papel actual de la IA para determinar la progresión de la enfermedad, así como las posibilidades de la monitorización domiciliaria, la perimetría virtual y otros dispositivos digitales. También se abordarán cuestiones controvertidas sobre el tratamiento precoz, la trabeculoplastia láser, las técnicas MIGS y las distintas alternativas quirúrgicas.



La cirugía robótica constituye otro de los temas con mayor proyección de futuro. La Conferencia Castroviejo 2026 analizará su posible aplicación en oftalmología, mientras que una sesión específica de retina planteará si estos sistemas pueden llegar a incorporarse a la cirugía vitreorretiniana.



La retina tendrá un papel destacado en el congreso, con contenidos que abarcan desde la cirugía del desprendimiento de retina y la retinopatía diabética hasta los nuevos tratamientos para la DMAE seca, los fármacos antiangiogénicos y los sistemas de liberación de medicamentos. También se estudiarán nuevas técnicas quirúrgicas y tecnologías aplicadas a diferentes patologías retinianas.



La catarata y la cirugía refractiva centrarán igualmente buena parte del debate. El simposio conjunto SEO-SECOIR abordará, mediante casos clínicos y participación de los asistentes, las principales decisiones en cirugía implanto-refractiva, incluidas las indicaciones y limitaciones de técnicas como SMILE, LASIK, PRK o las lentes ICL, así como el impacto de la personalización, la innovación tecnológica y la inteligencia artificial.



Las urgencias oftalmológicas serán protagonistas de la Ponencia SEO 2026, mientras que la Conferencia Arruga y la Conferencia Prof. Joaquín Barraquer Moner abordarán, respectivamente, la mejora de los procesos asistenciales y los retos globales de la catarata.



El congreso incorpora asimismo la perspectiva del paciente, con sesiones sobre dolor ocular, superficie ocular y herramientas como los PROMs y PREMs, que permiten valorar los resultados y experiencias comunicados por los propios pacientes. La investigación abordará también nuevos biomarcadores, el análisis mediante OCT y OCTA, la genética aplicada al melanoma uveal y los factores relacionados con la miopía infantil.



Finalmente, el futuro generacional de la especialidad tendrá su espacio en la 14.ª Jornada de la Asociación de Jóvenes Oftalmólogos Españoles, centrada en la discusión de casos clínicos. El programa refleja así una oftalmología en evolución, en la que innovación, evidencia científica, experiencia clínica y colaboración profesional se combinan para avanzar en la atención y la salud visual de los pacientes.

Contacto

Nombre contacto: Gabinete de prensa SEO

Descripción contacto: Sociedad Española de Oftalmología

Teléfono de contacto: 928394871