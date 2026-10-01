PharmaNest y Mediar Therapeutics colaboran para cuantificar la remodelación de la MEC y la fibrosis

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(Información remitida por la empresa firmante)

Las compañías utilizarán patología digital basada en IA y análisis espacial de fibras individuales para caracterizar los efectos mecanísticos de MTX-474 en la esclerosis sistémica

Estados Unidos, 1 de octubre de 2026.- PharmaNest, Inc., compañía de patología digital basada en IA especializada en la caracterización cuantitativa y espacial de la fibrosis, y Mediar Therapeutics, Inc., compañía biotecnológica en fase clínica pionera en terapias de primera clase destinadas a detener y revertir la fibrosis, han anunciado hoy una colaboración para integrar patología digital avanzada en el ensayo clínico de fase 2 EncompaSSc de Mediar, actualmente en curso, que evalúa MTX-474 en pacientes con esclerosis sistémica cutánea difusa (dcSSc).



MTX-474 es un anticuerpo monoclonal humano IgG1 de primera clase diseñado para neutralizar la señalización de EphrinB2, una vía implicada en la activación de los miofibroblastos, la deposición de matriz extracelular (MEC) y la remodelación tisular, procesos que se sabe que impulsan la fibrosis en la esclerosis sistémica (SSc). El estudio de fase 2 EncompaSSc, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, evalúa la seguridad y eficacia de MTX-474 en pacientes con dcSSc.



En el marco de la colaboración, PharmaNest aplicará sus plataformas de patología digital basadas en IA FibroNest™ a biopsias de piel recogidas durante el estudio EncompaSSc. El análisis espacial de fibras individuales cuantificará cientos de características de la fibrosis y de la MEC a nivel espacial y de cada fibra de colágeno individual, y evaluará cómo cambian estas características y los fibrotipos asociados tras el tratamiento con MTX-474.



El criterio principal de valoración de la eficacia del estudio EncompaSSc es el cambio medio desde el inicio hasta la semana 24 en la puntuación cutánea de Rodnan modificada (mRSS), que proporciona una evaluación clínica establecida de la rigidez de la piel en personas con SSc. El enfoque de patología digital de PharmaNest está diseñado para complementar estos criterios de valoración clínicos y moleculares mediante la aportación de mediciones espaciales cuantitativas de la remodelación de la fibrosis y la posible identificación de mecanismos a nivel tisular asociados con la respuesta terapéutica.



"MTX-474 fue diseñado para intervenir directamente en las vías biológicas responsables de la activación de los miofibroblastos y la remodelación patológica de los tejidos, factores clave en la aparición y progresión de la fibrosis en la SSc", afirmó Rahul Ballal, Ph.D., CEO de Mediar Therapeutics. "La capacidad de caracterizar cuantitativamente los cambios en la matriz extracelular y la arquitectura de la fibrosis en las biopsias de los pacientes ofrece una oportunidad muy interesante para profundizar en nuestra comprensión de los efectos biológicos de MTX-474 en el estudio EncompaSSc".



"La esclerosis sistémica es fundamentalmente una enfermedad caracterizada por una remodelación patológica de la matriz extracelular, pero las evaluaciones clínicas e histológicas convencionales proporcionan información limitada sobre cómo cambia esa matriz durante el tratamiento", afirmó Helene Petitjean, MD, directora médica (CMO) de PharmaNest. "Al analizar la fibrosis a nivel espacial de fibras individuales, nuestro objetivo es identificar cambios asociados al tratamiento en la organización del colágeno y los fibrotipos, y relacionar estos fenotipos tisulares con las respuestas moleculares y clínicas. Esta colaboración demuestra cómo la patología digital puede ir más allá de la cuantificación de la fibrosis para avanzar hacia una comprensión mecanística de la respuesta terapéutica".



Acerca del estudio de fase 2 EncompaSSc

EncompaSSc es un estudio de fase 2 aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que evalúa MTX-474 en participantes con esclerosis sistémica cutánea difusa. Los participantes reciben MTX-474 o placebo mediante infusión intravenosa cada cuatro semanas durante un periodo de 24 semanas. El criterio principal de valoración de la eficacia es el cambio con respecto al valor inicial en la mRSS en la semana 24. El estudio también incorpora biopsias de piel, análisis moleculares y transcriptómicos, biomarcadores séricos, pruebas de imagen y otras evaluaciones clínicas para caracterizar la respuesta al tratamiento. El estudio de fase 2 EncompaSSc está abierto y en fase de reclutamiento (NCT07287670). Puede encontrarse más información en www.encompassctrial.com.



Acerca de MTX-474

MTX-474 es un anticuerpo humano IgG1 de primera clase diseñado para neutralizar la señalización de EphrinB2 que provoca la aparición y progresión de la fibrosis. Los ligandos Ephrin y los receptores Eph intervienen en procesos biológicos relacionados con la fibrosis tisular, incluida la migración celular, la activación de los miofibroblastos y la remodelación de los tejidos. Un creciente conjunto de evidencias ha relacionado EphrinB2 con la fibrosis de la piel, los pulmones y el corazón. La expresión de EphrinB2 y sus receptores puede medirse en la sangre humana y se correlaciona con la gravedad de la enfermedad. Recientemente se completó un estudio de fase 1 y actualmente está abierto un estudio clínico de fase 2 en pacientes con esclerosis sistémica (NCT07287670).



Acerca de Mediar Therapeutics

Mediar Therapeutics es pionera en un nuevo enfoque para el tratamiento de la fibrosis que detiene la enfermedad actuando sobre un origen diferente: el miofibroblasto, la célula patogénica clave en la fibrosis que impulsa la formación de tejido cicatricial, la progresión de la enfermedad y, en última instancia, la insuficiencia orgánica. Mediar se fundó a partir de un profundo conocimiento de la compleja ciencia que subyace a la aparición y progresión de la fibrosis. Mediante la combinación de nuevas dianas con biomarcadores sanguíneos fiables y fácilmente detectables y modalidades terapéuticas conocidas, Mediar está reduciendo los riesgos asociados al desarrollo clínico de terapias contra la fibrosis. Para más información, contactar con info@mediartx.com o seguir a la compañía en LinkedIn.



Acerca de PharmaNest

PharmaNest es una compañía de patología digital basada en IA pionera en la caracterización cuantitativa y espacial de la fibrosis y la remodelación tisular. Sus plataformas FibroNest™ y FibroMAP™ combinan el análisis espacial de fibras individuales, la patómica basada en IA y la fusión patolómica para generar nuevos biomarcadores de fibrosis y conocimientos mecanísticos sobre la progresión de la enfermedad y la respuesta terapéutica. PharmaNest apoya el descubrimiento y desarrollo de terapias antifibróticas y diagnósticos relacionados.



Para más información, visitar www.pharmanest.com.

Contacto

Nombre contacto: Mathieu M. Petitjean, Ph.D.

Descripción contacto: CEO de PharmaNest

Teléfono de contacto: +1 (609) 375 2003