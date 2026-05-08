El proyecto liderado por el Dr. Allan Pérez que transforma vidas a través de la reconstrucción mamaria

Dr. Allan Pérez - Dr. Allan Pérez

(Información remitida por la empresa firmante)

El Dr. Allan Pérez lidera desde el año 2017 el proyecto Mujeres de Mil Batallas, una iniciativa humana y reconstructiva que brinda esperanza a mujeres costarricenses que han enfrentado el cáncer de mama y el proceso de mastectomía

Madrid, 8 de mayo de 2026.- A través de reconstrucciones mamarias realizadas en Dolce Medical Center, el proyecto busca acompañar a mujeres que ya finalizaron su tratamiento oncológico y desean reconstruir no solo su cuerpo, sino también parte de su seguridad, feminidad y bienestar emocional.



Desde su creación, Mujeres de Mil Batallas ha tenido como propósito principal devolver esperanza y calidad de vida a pacientes sobrevivientes de cáncer de mama, abriendo las puertas de la clínica a mujeres dispuestas a iniciar este proceso, que no tengan la posibilidad económica de costearlo.



Para Allan Pérez Baltodano, la Cirugía Reconstructiva representa una de las dimensiones más humanas y trascendentales de la Cirugía Plástica.



"Ser parte de este proceso cambia vidas. Como Cirujano Plástico, reconstruir una mama después del cáncer va mucho más allá de un procedimiento; es devolver seguridad, esperanza y muchas veces la capacidad de volver a verse en el espejo con amor a mujeres que han vivido el proceso de la mastectomía. Ver el brillo en los ojos y las sonrisas de nuestras pacientes después de su reconstrucción es algo verdaderamente maravilloso", expresó el especialista.



A lo largo de sus distintas temporadas, el proyecto ha impactado la vida de 17 mujeres costarricenses, quienes describen la experiencia como una nueva oportunidad para volver a sentirse plenas y acompañadas.



Sin embargo, el impacto de Mujeres de Mil Batallas no termina en el quirófano.



Con el paso del tiempo, las participantes han creado una unión especial entre ellas, formando una red de apoyo emocional basada en la empatía, la fortaleza y la comprensión mutua, se reúnen todos los octubres desde que comenzó el proyecto. La iniciativa también busca generar conciencia sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama, recordando que un diagnóstico oportuno puede salvar vidas y permitir tratamientos más efectivos.



En un contexto donde el cáncer de mama continúa siendo una de las principales causas de muerte por cáncer en mujeres a nivel mundial, Mujeres de Mil Batallas se consolida como un proyecto que une medicina, humanidad y reconstrucción emocional.



A través de esta iniciativa, Allan Pérez Baltodano pone a disposición su experiencia, conocimiento y compromiso social para devolver esperanza a quienes hoy llevan con orgullo el nombre de Mujeres de Mil Batallas.

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