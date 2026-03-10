Scalpel aborda la flacidez cutánea con la combinación de tecnologías Morpheus8 y Endolift - Scalpel

Madrid, 10 de marzo de 2026.- La flacidez cutánea se ha consolidado como uno de los signos más visibles del envejecimiento, afectando tanto al rostro como a diferentes zonas del cuerpo. La pérdida progresiva de colágeno, la redistribución de la grasa subcutánea y la disminución de la elasticidad provocan que los tejidos pierdan firmeza y definición. Este proceso, asociado al paso del tiempo y a factores como la genética o el estilo de vida, altera la estructura de soporte de la piel y modifica el contorno facial y corporal.

En los últimos años, la medicina estética ha desarrollado tratamientos cada vez más precisos orientados a estimular los mecanismos regenerativos del propio organismo. Los procedimientos mínimamente invasivos permiten abordar la flacidez sin necesidad de recurrir a cirugía, favoreciendo la regeneración del colágeno y la mejora progresiva de la calidad cutánea. En este contexto, la clínica Scalpel Madrid incorpora un protocolo que combina las tecnologías Endolift y Morpheus8, dos procedimientos complementarios diseñados para actuar en distintos planos de la piel.

Dos tecnologías complementarias para tratar la flacidez cutánea

Endolift, desarrollado por Eufoton, es un procedimiento láser mínimamente invasivo que utiliza microfibras ópticas extremadamente finas para actuar directamente en el tejido subcutáneo. Esta tecnología permite estimular la producción de colágeno profundo, producir retracción inmediata de los tejidos, reducir pequeños depósitos de grasa localizada y redefinir el contorno facial o corporal.

Por su parte, Morpheus8 combina microagujas con radiofrecuencia fraccionada y actúa principalmente en la dermis profunda. Su objetivo es mejorar la calidad de la piel mediante la estimulación de colágeno y elastina, lo que favorece una piel más firme, densa y uniforme.

Mientras Endolift actúa en planos más profundos remodelando la estructura de soporte de los tejidos, Morpheus8 optimiza la calidad cutánea desde el interior. Esta complementariedad permite abordar la flacidez desde una perspectiva más global y adaptada a la complejidad del envejecimiento cutáneo.

Un protocolo combinado para actuar en diferentes capas de la piel

La flacidez cutánea afecta a múltiples capas del tejido, por lo que los tratamientos que actúan en diferentes niveles suelen ofrecer resultados más completos. Según explica el Dr. Don Antonio Rueda Tejada, médico adjunto de Scalpel Madrid, “la combinación de ambas tecnologías permite actuar en distintas capas de la piel, lo que facilita un efecto tensor progresivo y natural”.

Este enfoque permite intervenir en la hipodermis, favoreciendo la retracción tisular y la remodelación del contorno; en la dermis profunda, estimulando la producción de colágeno; y en la dermis media, mejorando la textura y firmeza cutánea. Los pacientes suelen observar una mayor firmeza de la piel, redefinición del contorno facial, reducción de la papada o de pequeños depósitos de grasa localizada y una mejora progresiva de la calidad cutánea.

El protocolo resulta especialmente eficaz en zonas como el tercio inferior facial, la línea mandibular, la papada y el cuello, así como en áreas corporales como abdomen, cara interna de brazos, cara interna de muslos y rodillas. La evolución de estos tratamientos refleja el avance de la medicina estética hacia soluciones cada vez más precisas, orientadas a abordar la flacidez cutánea de forma integral y con resultados progresivos y naturales.

