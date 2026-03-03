Investigadores de UIC Barcelona desarrollan una nueva gutapercha bioactiva para endodoncia avanzada

Bárbara Giordano, investigadora del área de Endodoncia de UIC Barcelona. - UIC

Cerca de un 15% de los tratamientos de periodontitis apical pueden resultar no exitosos a causa de un insuficiente sellado de los conductos radiculares.

La gutapercha es un material que se utiliza en endodoncia para obturar estos conductos tras la eliminación del nervio y evitar la reinfección bacteriana.

Investigadores de la Facultad de Odontología y del Bioengineering Institute of Technology de UIC Barcelona han incorporado microesferas bioactivas en la gutapercha tradicional para aumentar la adhesión a la dentina, promover la biomineralización y facilitar la administración potencial de fármacos.

Barcelona, 3 de marzo de 2026.- Investigadores de la Facultad de Odontología y del Bioengineering Institute of Technology de UIC Barcelona han desarrollado una nueva gutapercha bioactiva para endodoncia avanzada. Se trata de BioSphereGutta, un proyecto que se basa en la creación de materiales de última generación para la obturación de conductos radiculares.

Actualmente, el tratamiento de endodoncia es la principal solución para conservar los dientes de los pacientes que han tenido un traumatismo o una caries profunda que ha desencadenado en una infección del conducto radicular. Tras la eliminación del nervio, se utiliza una gutapercha para obturar el conducto y evitar posibles reinfecciones bacterianas.

Sin embargo, los expertos consideran que este material no presenta una capacidad óptima de adhesión a los tejidos dentales, ya que cerca de un 15% de los tratamientos de periodontitis apical pueden resultar "no exitosos" a causa de un insuficiente sellado final, según la investigadora del área de Endodoncia de UIC Barcelona, Bárbara Giordano.

"Nuestro objetivo es mejorar los tratamientos de endodoncia mediante un biomaterial más eficaz para el sellado de los conductos radiculares", ha afirmado Giordano. La investigadora ha explicado que de esta manera se podrán reducir "los fallos por reinfección en dientes endodonciados" y ofrecer "tratamientos más seguros y duraderos para los pacientes".

Microesferas bioactivas que transforman la endodoncia.

Giordano ha especificado que la gutapercha que se utiliza hoy en día es "bioinerte", es decir, se trata de un "material biocompatible", pero que "no interacciona con el tejido del diente, simplemente hace de relleno para que los conductos no se reinfecten". En este sentido, Biospheregutta ofrece una "mejor estrategia" al incorporar microesferas bioactivas a base de sílice en la gutapercha tradicional para aumentar esta adhesión a la dentina y promover la biomineralización.

Además, la investigadora ha puntualizado que estas microesferas no solo se incorporan en la superficie de la gutapercha, sino que se integran en toda la matriz para favorecer también así "una posible liberación sostenible de algún fármaco o molécula que ayude a mejorar el tratamiento clínico y la salud dental del paciente".

Tras obtener la patente del material, BioeSphereGutta se presentará en el 4YFN Barcelona 2026, el encuentro de referencia mundial en el ámbito del emprendimiento y la innovación. Aunque todavía faltan pruebas in vivo y en pacientes, este proyecto pionero "promete transformar tratamientos dentales y acercar la investigación académica a la práctica clínica", ha concluido Giordano.

