UIC Barcelona celebra 10 años de su Centro Integral de Simulación Avanzada, pionero en formación sanitaria

(Información remitida por la empresa firmante)

El CISA, ubicado en el Campus Sant Cugat, se consolida como un espacio pionero en simulación clínica en España, con más de 28 años de experiencia y un modelo formativo que combina tecnología avanzada y humanización de la atención.

Con más de 1.000 m2 dedicados, el centro reproduce con gran realismo distintos espacios asistenciales, como quirófanos, unidades de cuidados intensivos, consultas de atención primaria, áreas de hospitalización o escenarios de emergencia.

Barcelona, 28 de abril de 2026.- La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) conmemora el 10º aniversario de su Centro Integral de Simulación Avanzada (CISA), una infraestructura clave en la formación de los futuros profesionales de la salud y uno de los centros de referencia en simulación clínica en España.

Ubicado en el Campus Sant Cugat, el CISA se ha consolidado como un espacio pionero gracias a la integración de tecnología avanzada y metodologías docentes innovadoras que permiten recrear situaciones clínicas reales en un entorno seguro y controlado. Con más de 1.000 m2 dedicados a la simulación, el centro reproduce con gran realismo distintos espacios asistenciales, como quirófanos, unidades de cuidados intensivos, consultas de atención primaria, áreas de hospitalización o escenarios de emergencia.

Este equipamiento representa la evolución de más de 28 años de experiencia en simulación clínica en UIC Barcelona y refleja el compromiso de la universidad con un modelo educativo propio, basado en el enfoque afectivo-efectivo. Este modelo sitúa a la persona en el centro del proceso formativo, combinando la excelencia técnica con una formación integral que prioriza la humanización de la atención sanitaria.

El CISA forma parte de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud y constituye un auténtico ecosistema asistencial donde estudiantes de los grados sanitarios que imparte la Universidad pueden entrenarse de manera práctica, realista y colaborativa. Este enfoque multidisciplinar permite a los futuros profesionales desarrollar tanto competencias técnicas como habilidades comunicativas y de toma de decisiones en contextos clínicos complejos.

Además de su función docente, el centro desempeña un papel destacado en la formación continua de profesionales en activo y en la transferencia de conocimiento al sector sanitario. En este sentido, UIC Barcelona pone a disposición de empresas e instituciones las instalaciones del CISA, así como un equipo especializado formado por técnicos, instructores y pacientes simulados, con el objetivo de contribuir a la mejora de la calidad asistencial.

Con motivo de la celebración del 10º aniversario del CISA, la universidad celebrará el próximo 6 de mayo un acto institucional donde responsables del ámbito docente y gestión de centros asistenciales tendrán la oportunidad de compartir experiencias, establecer sinergias y debatir sobre el presente y el futuro de la simulación clínica, en una mesa redonda con profesionales de referencia.

El CISA es un ejemplo de la apuesta de UIC Barcelona por la innovación educativa, la excelencia académica y la humanización de la salud, consolidando el CISA como un pilar estratégico en la formación de profesionales preparados para afrontar los retos actuales y futuros del sistema sanitario.

Sobre UIC Barcelona.

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació en 1997 con el objetivo de ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación como servicio a la sociedad. Ligada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 16 grados, 11 dobles grados, 52 dobles titulaciones internacionales y una amplia oferta de programas de posgrado en sus dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès.

Como parte de su compromiso con la sociedad, UIC Barcelona también cuenta con tres clínicas universitarias ubicadas en el Campus Sant Cugat: la Clínica Universitaria de Odontología, Support - Clínica Universitaria de Psicología y Psiquiatría, y Cuides UIC Barcelona, centrada en la atención a pacientes con enfermedades avanzadas y cuidados paliativos.

Más información:.

Marta González.

Responsable de Comunicación de las Facultades del Campus Sant Cugat de UIC Barcelona .

T. +34 935 042 000. Ext: 5153 / 675 78 34 18.

mgonzalezmar@uic.es /.

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