Carles Sala y Jesús Castillón Motta, ganadores del Premi El Vaixell de Vapor y del Premi Gran Angular en catalán 2023

Carles Sala ha ganado el Premio El Vaixell de Vapor 2023 por Madame Esvelt, una obra de aventuras y misterio que también muestra la actual obsesión por la imagen de cada uno.

Jesús Castillón ha obtenido el Premi Gran Angular en catalán 2023 con Predestinats, un homenaje a la ciencia ficción clásica con viajes en el tiempo, pandemias o sociedades formadas solo por dones.

Los libros galardonados se ponen a la venta mañana, 19 de octubre. La entrega oficial se realizará el próximo 7 de noviembre en una gala en Barcelona.

.- Hoy se han presentado en rueda de prensa las obras galardonadas de la 39ª edición del Premi El Vaixell de Vapor y la 33ª del Premi Gran Angular, respectivamente. Madame Esvelt de Carles Sala y Predestinats de Jesús Castillón han sido las ganadoras de estos premios, con una dotación económica de 11.000€ cada uno y que salen a la venta mañana, 19 de octubre.

En el acto, ha intervenido Anna Pauner, editora ejecutiva de Cruïlla, que ha destacado que las dos obras ganadoras son “un reflejo perfecto de ideas completamente diferentes. Predestinats es un ciclo perfecto de sucesos perfectamente entrelazados, mientras que Madame Esvelt es una historia divertida, con ritmo y con una atmósfera entrañable a la vez que conmovedora".

Por su parte, Nuria Melgosa, directora de Cruïlla, ha explicado que estos premios, “quieren ser un incentivo para que los niños disfruten leyendo. Este tipo de eventos refuerzan nuestras ideas frente a la Literatura Infantil y Juvenil como altavoz de valores sociales, éticos y humanos. Como referente cultural, queremos darle la importancia que se merece a un ámbito tan fundamental para nuestra educación y crecimiento personal como es la literatura".

Premio El Barco de Vapor 2023: Madame Esvelt

El jurado del Premio El Barco de Vapor 2023 ha elegido Madame Esvelt de Carles Sala como mejor obra de literatura infantil por ser “una historia que engancha de principio a fin. Los personajes arquetípicos están muy bien construidos y los nombres escogidos por el autor son muy elocuentes. Los giros en el lenguaje también son muy divertidos. Las referencias a cuentos clásicos son evidentes y esto puede ayudar al lector a conectarse más rápidamente con el texto para que sean algunos de sus referentes culturales”.

“Una buena amiga escritora me dijo “los premios son importantes, sobre todo, porque se recuerden de ti”. Pues bien, un premio sonado como el Barco de Vapor ¡es un muy buen recordatorio!”

Carles Sala es maestro de formación, a pesar de que desde el año 2008 se dedica profesionalmente a la creación literaria. La novela son 120 páginas y cuenta con las ilustraciones de Anna Baquero. Va dirigida a niños entre 8 y 10 años.

Madame Esvelt se ha instalado en el Caserón, una mansión del pueblo de Sano Repunt que hacía muchos años que estaba abandonada. Es una baronesa estirada y cargada de romances que trata a todo el mundo con desprecio. La obsesión de Madame es estar delgada y estrenar cada día un traje nuevo. Cuando Arlet habla con Mau, su mejor amigo, se da cuenta de que este se comporta de una manera muy extraña. Por eso decide investigar y descubre que Mau y otros muchos niños del pueblo, cada noche, son sonámbulos y se dirigen al Caserón, donde Madame los hace comer unas albóndigas misteriosas que los dejan encantados. Arlet, con la ayuda de su profesor de violín y de dos trotamundos muy especiales, intentará estropear como sea los planes malvados de la baronesa y liberar sus amigos de aquel extraño maleficio.

DESCARGAR DOSIER DE PRENSA

Premio Gran Angular 2023: Predestinats

La decisión del jurado de otorgar el Premio Gran Angular 2023 a la obra de literatura juvenil Predestinats de Jesús Castillón la explica como “un círculo perfecto que se abre con un suceso muy impactante y que se cierra dando sentido a todo lo que ocurre en la historia. La estructura es sorprendente y esto engancha desde el principio”. Aurora vive en un futuro donde los hombres se han extinguido y la sociedad está formada exclusivamente por mujeres. Cuando llega el momento de escoger sus estudios universitarios, elige la Escuela de Visitantes, una facultad rodeada de secretismo. Según la versión oficial, allá preparan las estudiantes para buscar un remedio que permita volver a tener hijos de sexo masculino. Pronto descubrirá las extrañas reglas del centro, una de las cuales es no enamorarse. Aurora no es muy buena cumpliendo normas. Lo no sospecha es que, incumpliéndolas, puede cambiar el destino de la humanidad.

“Presentar la segunda novela que había escrito me parecía un poco osado, pero lo tenía que intentar. Cuando el jurado me llamó, no me lo podía creer”.

Jesús Castillón Motta nació en Barcelona. Estudió en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde se tituló como Maestro en la especialidad de educación musical. La novela tiene una cubierta hecha por Ignaci Font y cuenta con 120 páginas. Podrán disfrutar de ella los jóvenes a partir de 14 años.

DESCARGAR DOSIER DE PRENSA

Sobre Cruïlla

Desde 1984, Cruïlla se dedica a la publicación de libros para niños y jóvenes, incidiendo en la doble vertiente educativa y literaria.

Hoy, en estos dos ámbitos -la educación y la literatura- Cruïlla mantiene el mismo compromiso con la lengua, la cultura y la educación catalanas: en la escuela, a través de la investigación y adaptación, en sus publicaciones, de nuevos contenidos, formatos, recursos y métodos pedagógicos; en la literatura, con un compromiso profundo con la calidad, la promoción de la lectura entre los jóvenes y la creación literaria en catalán.

El compromiso de Cruïlla con la lengua se refleja en su línea editorial y en su extenso catálogo. Cruïlla apoya a los autores catalanes de literatura infantil y juvenil a través de la convocatoria anual de los Premios Literarios El Vaixell de Vapor para niños y Gran Angular para adolescentes y jóvenes.

Sobre la Fundación SM

SM, a través de la Fundación SM, destina anualmente más de 200.000 euros a la convocatoria de los Premios SM de literatura e ilustración.

La Fundación SM apuesta desde hace más de 44 años por el fomento de la lectura como fuente de aprendizaje y desarrollo de niñas, niños y jóvenes. Mantiene su compromiso por una literatura de calidad que sea atractiva y entretenida a la vez que sea como transmisora de valores humanos, sociales, culturales.

Orienta todas sus iniciativas a la mejora de la equidad y calidad educativa en varios países de Iberoamérica. Para que ninguna niña ni ningún niño se quede atrás.

Comunicación SM España

comunicacionsm@info.grupo-sm.com

Carmen Palomino - (34) 649 45 46 80

Goretti Redondo - (34) 664 779 481