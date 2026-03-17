COMUNCADO: Fundación ASISPA impulsa la sensibilización sobre el final de la vida con una conferencia de Enric Benito

Presentación de la conferencia del Dr. Enric Benito. - Fundación ASISPA

En el marco de su firme compromiso con la humanización de los cuidados, Fundación ASISPA ha organizado una conferencia con el reconocido médico paliativista Enric Benito dirigida a profesionales de ASISPA y sus entidades participadas. La sesión, titulada 'Morir no es lo que parece', se celebró de forma presencial en el Centro de Formación de ASISPA y también pudo seguirse en directo a través de la plataforma Teams

Madrid, 17 de marzo de 2026.- El encuentro contó además con la presencia de parte de la Junta Directiva de ASISPA: Manuel Monteserín Fernández, presidente; Felisa Recarte Goldaracena, vocal; Begoña Elorrieta Echevarría, vocal; y María Luisa Junquera Fernández, vocal, quienes quisieron acompañar esta jornada de reflexión y formación.



Esta intervención se ha desarrollado como parte de la campaña de sensibilización lanzada por Fundación ASISPA bajo el lema 'Aprendamos a morir'. Este proyecto nace con el objetivo de desmitificar y normalizar el proceso final de la vida en una sociedad que, a menudo, oculta la muerte o la percibe como un tabú. La campaña propone una reflexión profunda y necesaria: si se dedica gran parte de la existencia a aprender a vivir plenamente, es fundamental invertir también en aprender a afrontar el final con serenidad, dignidad y conciencia. El objetivo final es transformar la percepción de la muerte, convirtiéndola en una parte integral de la vida, y dotar a las personas de herramientas para vivir y morir mejor.



Una mirada humana y espiritual a los cuidados

Durante su intervención, el Dr. Enric Benito ofreció una reflexión sobre el proceso de morir desde una triple perspectiva: médica, humana y espiritual. Basándose en su dilatada experiencia en cuidados paliativos, el especialista defendió que la muerte no debe entenderse como un fracaso de la medicina, sino como una etapa natural de la vida que puede ser transitada con sentido y acompañamiento.



Benito subrayó la importancia de abordar el final de la vida con honestidad, señalando que el miedo suele estar ligado al desconocimiento y a la dificultad social para hablar abiertamente del tema.



Transformar la percepción para vivir con plenitud

La conferencia puso de relieve cómo el proceso de morir puede convertirse en un tiempo de reconciliación personal y relacional, un espacio para la gratitud y la resolución de asuntos pendientes. Según el Dr. Benito, comprender la muerte ayuda, paradójicamente, a vivir con mayor plenitud, al poner en valor el tiempo, las relaciones y el sentido profundo de la existencia.



Con este tipo de encuentros, tanto presenciales como virtuales, Fundación ASISPA refuerza su compromiso con la formación y la sensibilización de los profesionales, promoviendo una mirada más humana sobre la muerte, reivindicando el papel esencial de los cuidados paliativos y el valor del acompañamiento en el tramo final del camino.

Contacto

Emisor: Fundación ASISPA

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