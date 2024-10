El 38 Congreso Nacional de la SEPEAP bate récord de asistencia

(Información remitida por la empresa firmante)

La Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP) ha celebrado sus cuatro décadas al servicio de la formación pediátrica durante la celebración un 38 Congreso Nacional que ha batido récords en asistencia y envío de pósteres y comunicaciones

Valencia, 21 de octubre de 2024.- Nuevos procesos y herramientas, patologías incipientes, retos en educación sexual, uso de pantallas y gestión del dolor crónico han sido algunos de los numerosos temas tratados en sesiones teórico-prácticas en numerosos formatos, muchos de ellos totalmente innovadores, como el escape room o el Campeonato Nacional de Reanimación Cardiopulmonar Pediátrica (RCP), que han convertido a Valencia durante tres días en la capital nacional de la Pediatría.



Un total de 1121 pediatras de toda España se han desplazado a Valencia para una formación que ha conseguido "un lleno total", según ha confirmado Ignacio Manrique, presidente del comité organizador del 38 Congreso Nacional de la SEPEAP, impartida por más de un centenar de expertos del más alto nivel que, en palabras de Cristóbal Coronel, presidente de la SEPEAP, "seguro, tendrá gran repercusión en nuestro trabajo diario con los niños y adolescentes" y que Belén Aguirrezabalaga, vicepresidenta de la SEPEAP, define como una "actualización constante tan necesaria durante toda la vida profesional de los custodios de la salud física y mental de los niños, desde la etapa MIR hasta que son seniors".



Formación y actualización, ejes del Congreso

La importancia de la concienciación y formación sobre el dolor crónico, las posibilidades de la inteligencia artificial en el campo del diagnóstico precoz, los problemas neuronales en los menores derivados de un uso excesivo de las pantallas o aquellos relativos a la educación sexual basada en el consumo de la pornografía han convivido durante tres días con la formación sobre los tests rápidos, nuevas herramientas y procesos o la vacunación de la gripe, que, en palabras de Fernando García-Sala, presidente de la Fundación Prandi, "no es algo banal, en ocasiones tenemos que ingresar a menores por su culpa". En este sentido, Ignacio Manrique ha mencionado la gran acogida que ha tenido la vacuna intranasal de la gripe en menores de 5 años, "a los que podemos evitar pinchar" sin renunciar a tenerlos protegidos.



Un Congreso de debates y búsqueda de soluciones

En el evento se han puesto de manifiesto realidades con las que se tiene que lidiar hoy en día, como que más de 300.000 niños en España sufren dolor y se vive de espaldas a él, que la edad de inicio del consumo de pornografía ha bajado a los 7 años en nuestro país o el importante impacto neuronal y social en el desarrollo por el uso excesivo de pantallas.



Los expertos de los numerosos talleres, formaciones y simposios que han estado presentes en el Congreso han compartido posibles soluciones para atajar estos problemas, coincidiendo todos ellos en que ganar la batalla pasa por la educación y la formación, tanto de los profesionales encargados de la salud de los niños como de los propios padres, a los que hay que dotar de herramientas para la supervisión de los menores y concienciar e informar sobre los peligros de determinadas dinámicas.



La importancia de la Atención Primaria

Si bien la salud mental y física de los menores ha sido el eje vertebrador del Congreso, no ha estado ausente la reivindicación del papel que juega la Atención Primaria en España, que, en palabras de Mª del Carmen Sánchez, secretaria de la SEPEAP, "necesita de inversión porque es la puerta de entrada a la sanidad pública y sin los pediatras de Atención Primaria, donde se resuelven más del 80 % de las patologías que presentan los niños en el día a día, el sistema público se vería muy afectado".



Ignacio Manrique ha sido el responsable máximo de un congreso histórico para la Sociedad, en el que no han faltado sorpresas, como la final del campeonato de RCP en directo durante el acto de clausura o la presencia e intervención de Carme Morales Planells, que a sus 12 años es embajadora de la ONU en la Comunidad Valenciana para los objetivos de desarrollo sostenible, que ha dicho: "Los pequeños podemos conseguir grandes cambios"; y premios de distintos de organismos, entre ellos, la Fundación Prandi.







