6.175 plazas en Policía Nacional y Guardia Civil refuerzan el interés por las oposiciones en 2026, según MasterD- MasterD

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 21 de abril de 2026.- Las oposiciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se sitúan entre las opciones que más interés despiertan tras la publicación de una nueva oferta de empleo público. Según datos internos de MasterD, estas oposiciones reúnen en 2026 a 8.067 alumnos matriculados, lo que las convierte en una de las áreas con mayor volumen dentro de la compañía, solo por detrás de las oposiciones de Administración.

La convocatoria más reciente incluye 2.854 plazas para Policía Nacional, de las cuales 2.704 corresponden a la escala básica y 150 a la escala ejecutiva. A estas cifras se suman las 3.240 plazas para Guardia Civil, cifra a la que hay que añadir las 81 plazas de oficiales, lo que eleva el total de 6.175 plazas.

Según explican desde MasterD, este tipo de convocatorias permiten planificar la preparación con mayor seguridad y convierten las oposiciones en una “opción realista de acceso al empleo público”.

Datos clave de la convocatoria Policía Nacional: un total de 2.854 plazas convocadas.

un total de 2.854 plazas convocadas. Escala Básica: se destinan 2.704 plazas para esta categoría.

se destinan 2.704 plazas para esta categoría. Escala Ejecutiva: cuenta con 150 plazas disponibles.

cuenta con 150 plazas disponibles. Guardia Civil: se ofrecen 3.240 plazas en la convocatoria.

se ofrecen 3.240 plazas en la convocatoria. Cifra total: la oferta supera las 6.175 plazas entre ambos cuerpos de seguridad.

CUÁNTAS PLAZAS HAY EN POLICÍA NACIONAL Y GUARDIA CIVIL

La oferta conjunta de Policía Nacional y Guardia Civil supera este año las 6.175 plazas y consolida la tendencia de refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los últimos ejercicios.

En el caso de Guardia Civil, la evolución muestra un crecimiento sostenido, al pasar de 1.801 plazas en 2017 a 3.240 en 2026. En Policía Nacional, tras el pico de más de 3.200 plazas en 2017, las convocatorias se han mantenido en cifras superiores a las 2.400 plazas anuales, en niveles elevados y constantes.

Los expertos de MasterD confirman que esta continuidad es clave, ya que permite a los aspirantes planificar su preparación a medio plazo con mayor certidumbre. “Aunque el proceso sigue siendo exigente, aumenta la probabilidad de acceso y refuerza la decisión de iniciar la preparación. Además, la continuidad de convocatorias permite planificar a medio plazo”, han destacado.

Oposición Plazas 2026 Plazas 2017 Policía Nacional 2.854 Más de 3.200 Guardia Civil 3.321 1.801

QUÉ PERFIL MUESTRA MÁS INTERÉS POR ESTAS OPOSICIONES

El interés por las oposiciones a Policía Nacional y Guardia Civil se concentra principalmente en menores de 30 años que buscan su primer empleo estable y en perfiles en transición profesional.

También crece el interés entre titulados que valoran la posibilidad de desarrollar una carrera estructurada dentro del empleo público.

Este perfil de alumno encuentra en estas oposiciones una vía de acceso a un empleo público con continuidad y una preparación que puede organizarse a medio plazo.

QUÉ HAY QUE PREPARAR PARA PRESENTARSE A POLICÍA NACIONAL Y GUARDIA CIVIL

El acceso a Policía Nacional y Guardia Civil requiere superar un proceso selectivo completo que incluye pruebas teóricas, físicas, psicotécnicos y entrevistas personales, lo que exige una preparación estructurada y adaptada a cada fase.

En este contexto, la preparación especializada se ha convertido en un factor clave.

CÓMO PREPARA MASTERD LAS OPOSICIONES A POLICÍA NACIONAL Y GUARDIA CIVIL

MasterD cuenta con un modelo de preparación basado en preparadores expertos en cada tipo de prueba, temarios actualizados conforme a las convocatorias oficiales, entrenamientos físicos específicos y simulacros de examen que reproducen las condiciones reales del proceso.

Además, la metodología incorpora herramientas digitales como campus online y sistemas de seguimiento personalizado, que permiten adaptar la preparación a las necesidades de cada alumno y facilitar la compatibilidad con otras responsabilidades.

Cada alumno cuenta con un tutor personal que organiza el estudio en función de su disponibilidad y necesidades, además de realizar un seguimiento individualizado del proceso. Según explica la compañía, este modelo permite adaptar la preparación a las circunstancias de cada alumno, frente a otros sistemas en los que todos deben avanzar al mismo ritmo.

Más información sobre la preparación de estas oposiciones está disponible en: https://www.preparacionpolicial.es/

SOBRE MASTERD | DAVANTE

En MasterD | Davante somos el grupo educativo líder en Formación Abierta en España. Desde nuestra creación en 1994, hemos ayudado a más de 500.000 alumnos a alcanzar sus metas: acceder al mercado laboral, lograr una plaza de Empleo Público, mejorar su posición profesional o crear su propia empresa.

Davante es el Nº1 en formación para el empleo en España, empresa que nace de la fusión de MasterD con MEDAC y que ha alcanzado una comunidad de más de 1.000.000 de alumnos a lo largo de su trayectoria. Así creamos un itinerario formativo completo basado en la empleabilidad, la cercanía y la personalización. Acercamos la formación para que todo el mundo vaya más lejos.

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