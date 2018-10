COMUNICADO: Academia TOEFL en Madrid para todos

Actualizado 27/02/2018 9:45:18 CET

Madrid, 27 de febrero de 2018.- En todas las organizaciones llega un momento en el cual la misma debe reinventarse o morir, la idea de reinventarse no significa cambiar sus ideales, su forma o su fondo, simplemente tiene que ver con cambiar la manera en la cual la ve el mundo y modificar unas cosas que bajo el sistema anterior no funcionaban tan bien como era de esperarse. Un cambio de nombre, un cambio de etiqueta puede darle un salto gigante a una organización que parecía estancada y que por falta de (justamente) una renovación no avanzaba en la dirección deseada.

Esta situación anteriormente comentada es lo que paso con la Academia TOEFL Madrid, una organización que buscando un cambio para ellos y para sus clientes decidió cambiar de imagen y de nombre, pero que sigue manteniendo la autenticidad, la calidad, el compromiso y la honestidad siguen siendo las bases de una organización que tiene mucho tiempo luchando por cumplir los deseos y los sueños de los estudiantes que deciden unirse y ver clases con esa organización. El nuevo nombre simplemente representa que quien lleva esta academia tiene claros los conceptos y las ideas que permitirán a EXAM Madrid Academy (el nuevo nombre) mantenerse en el sector por muchos años, con una idea muy clara de la dirección que quieren tomar, manteniendo esa autenticidad que tanto define a la academia y sobre todas las cosas manteniendo como su primer objetivo el que sus estudiantes no solo aprendan un nuevo idioma sino que también crezcan cultural y personalmente junto a ellos.

Ya pasaron 10 años desde que un grupo de personas decidieron unirse para crear una academia diferente, una organización en donde sus estudiantes pudieran prepararse de la mejor manera para presentar los diferentes exámenes especializados que les permitirán mejorar su currículo, por el simple hecho de tener un documento que certifique sus conocimientos del idioma. Los comienzos como siempre son desde abajo. El caso de la antigua Academia TOEFL Madrid (ahora llamada EXAM Madrid Academy) no es diferente, comenzaron desde una pequeña oficina, hasta que poco a poco fueron creándose un nombre, por su esfuerzo, por su dedicación y sobre todas las cosas por la calidad de la enseñanza que impartían. Diez años después toman la decisión de reinventarse, pero de mantener sus objetivos intactos, el darles a sus estudiantes las herramientas necesarias para enfrentarse a exámenes tan complicados como el TOEFL, TOEIC, SAT, GRE, y GMAT.

El trabajo de esta organización se ve reflejado en la cantidad de clientes satisfechos que a lo largo de los años han pasado por sus clases, ya que cuentan tanto con los mejores profesores nativos, consiguiendo cursos que pueden ser intensivos mensuales, intensivos trimestrales, cursos trimestrales o cursos semestrales.

Otro de los puntos interesantes que ofrece EXAM Madrid Academy tiene que ver con sus cursos de Inglés totalmente gratuitos, algo difícil de creer al leerlo pero totalmente cierto, la finalidad de estos cursos que se prestaran en las mañana tiene que ver con seguir formando buenos profesores, recordemos que la mejor manera de que un profesor crezca y desarrolle sus habilidades es dando clases, por ello la academia ofrece cursos gratis en horario de las mañanas, una innovadora manera de asegurarse de que los profesores que den los cursos más profesionales sean buenos, tengan manejo de grupo y puedan ofrecer los mejores cursos de todo Madrid.

Autor: Pedro Fernández

Empresa: OlimpoMarketing