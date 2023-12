El acceso a los Fondos Europeos, un reto para los municipios españoles

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de diciembre de 2023.

La gestión de los fondos NG EU supone un importante reto y una gran oportunidad para los ayuntamientos. Los expertos de PWACS dan las claves para entender su potencial

Los Fondos Next Generation de la Unión Europea son esenciales para la recuperación económica de una manera sostenible, equilibrada y resiliente tras la crisis del COVID. Con un total de 750.000 millones de euros a repartir entre 2021 y 2027, estos fondos promueven reformas alineadas con un cambio en el modelo productivo, priorizando iniciativas ecológicas y digitales.



Estas ayudas llegan a través del Gobierno de España directamente a través de los Ministerios u órganos asociados (IDEA, CDTI, etc) o bien a las comunidades autónomas, encargadas de su reparto y gestión, y desde estos a los municipios y a la empresa privada. En total, más de 150.000 millones de euros ya están llegando a España, lo que requiere una gestión eficiente por parte de los equipos municipales, que debe orientarse hacia el beneficio a largo plazo del municipio y sus ciudadanos.



La oportunidad está ahí, y el reto también. Transformar realmente la economía y la vida de los ciudadanos es posible y es necesario. La clave principal está en una adecuada gestión de los fondos, como revelan los expertos de PWACS, consultora española independiente especializada en Servicios Públicos Urbanos.



Todo lo que se puede conseguir con una adecuada gestión de los fondos europeos

La incorporación a la Unión Europea ya había convertido a los fondos europeos en una fuente principal de financiación para proyectos en los países miembros. Con los Fondos Next Generation EU, se abre una nueva oportunidad para mejorar la calidad de vida en España, promoviendo una sociedad más verde, digital, cohesionada e igualitaria.



Algunos conceptos ya estaban en el ADN de los municipios españoles, como apuntan desde PWACS, pero la llegada de estos fondos facilita y agiliza su desarrollo y su consecución. Esto representa un reto para los ayuntamientos, ya que deben gestionar eficazmente los proyectos y justificarlos en diversas áreas a lo largo del tiempo, pero al mismo tiempo una oportunidad de cambiar los modelos de gestión. Asimismo, los municipios estarán más cerca de la ejecución de los proyectos y podrán formar parte activa de su gestión.



La digitalización del ciclo integral del agua y los Planes de Sostenibilidad de Destinos Turísticos son ejemplos de proyectos que se beneficiarán de estos fondos. Desde PWACS destacan la importancia de definir proyectos estratégicos antes de buscar convocatorias ya que las oportunidades de financiación suelen ser publicadas con plazos cortos. Esta estrategia ha sido clave, para PWACS, en el éxito obtenido, por ejemplo, en la primera convocatoria de la digitalización del ciclo urbano del agua (PERTE del agua).



Otra de las claves fundamentales para lograr esa necesaria transformación social y estructural en los municipios es la colaboración público-privada. Bien gestionada, controlada y desarrollada con la máxima transparencia, es sin ninguna duda beneficiosa para todos.



En definitiva, con la llegada de los Fondos Next Generation EU y el reto asumido por el Gobierno, las Comunidades Autónomas y los Municipios para llevar a cabo este Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se abre un abanico de oportunidades, tanto en la gestión de dichos fondos como en el desarrollo y consecución de proyectos que pueden transformar realmente la vida de los ciudadanos.







Contacto

Nombre contacto: Sheridan Comunicación

Descripción contacto: Sheridan Comunicación

Teléfono de contacto: +3491 535 00 68