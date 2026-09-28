Los Actuarios cuantifican los retos del Estado del bienestar: pensiones, longevidad, y sanidad

Participantes en la presentación. - JOSÉ MARÍA VISIERS

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 28 de septiembre de 2026.

El Instituto de Actuarios de España (IAE) ha celebrado en Madrid el Actuarial Day 2026, su cita anual con la profesión y con la sociedad, a la que han asistido más de 200 actuarios. La jornada ha reunido a los responsables de los observatorios y grupos de trabajo del Instituto, que han presentado sus últimos estudios sobre la evolución de la mortalidad, la reforma del sistema de pensiones, las desigualdades en esperanza de vida, el impacto del cambio climático y la sostenibilidad del gasto público en sanidad. El mensaje común es claro: los grandes desafíos demográficos, económicos y climáticos de España necesitan un diagnóstico técnico, independiente y cuantificable.

Además de las ponencias, varias de las presentaciones han servido para mostrar herramientas prácticas, como aplicaciones y visores interactivos, que el Instituto pone a disposición de los actuarios colegiados.

Participantes

El Actuarial Day 2026 contó con las intervenciones de Fernando Ariza, presidente del Instituto, y de José Antonio Fernández de Pinto, director general de Seguros y Fondos de Pensiones, así como con las ponencias de Juan Espejo (Monitorización continua de la mortalidad.), Gregorio Gil de Rozas Balmaseda (Reformas estructurales del sistema contributivo de pensiones de jubilación), Josep Lledó Benito (Heterogeneidad espacial de la esperanza de vida en España), Jaimie Villanueva Cieslinski (El Índice Climático Actuarial de España) y Eduardo Sánchez Delgado (Revisión del gasto público en sanidad 2026-2070).

Una herramienta para vigilar la mortalidad semana a semana

Juan Espejo presentó la aplicación de monitorización continua de la mortalidad desarrollada por el IAE. La idea surgió a raíz de la pandemia de Covid-19 y se inspira en modelos como el británico Continuous Mortality Investigation y el sistema MoMo del Instituto de Salud Carlos III. La herramienta estima los fallecimientos semanales por tramos de edad de cinco años, por sexo y por provincia, a partir de datos de población del INE.

Su capacidad para detectar episodios concretos quedó ilustrada con varios ejemplos. En la semana del 11-M de 2004 murieron en Madrid 42 personas de entre 25 y 29 años, frente a una media de 4,8 en esa misma semana de otros años. Durante la ola de calor de 2022 en Zamora hubo 776 fallecimientos entre junio y agosto, frente a un promedio de 600. En la semana de la DANA de 2024 se registraron en Valencia 665 muertes, frente a una media de 426. En Tenerife, en cambio, la ola de calor de 2022 tuvo más incidencia que la pandemia. El modelo también permite comprobar si los factores de mejora de las tablas de supervivencia PER2020 son suficientes, y el ponente señaló que, por ejemplo, en el grupo de edades entre 65 y 69 años se observa una desviación a la baja en el caso de las mujeres.

Pensiones: la cuestión ya no es si reformar, sino cómo

Gregorio Gil de Rozas explicó en lenguaje divulgativo el último informe del Instituto, publicado en mayo de 2026, sobre posibles reformas estructurales de las pensiones de jubilación. Según ese diagnóstico, el déficit total del sistema ronda los 66.000 millones de euros. El Factor de Equidad Actuarial, que mide cuánto devuelve el sistema por cada euro cotizado, ha pasado de 1,55 en 2020 a 1,62 en 2025 pese a las reformas de 2021 y 2023, y podría llegar a 2,14 en 2045 si no se introducen ajustes.

El ponente comparó cuatro modelos. La capitalización individual resulta inviable en la práctica por la «doble factura» de la transición: habría que seguir pagando a los pensionistas actuales y, a la vez, ahorrar para los futuros. El sistema de puntos es sencillo, pero deja en manos de la política el valor del punto. Las cuentas nocionales y el sistema mixto, al estilo sueco, se perfilan como las alternativas técnicamente más sólidas. Gil de Rozas defendió además la figura de un Chief Actuary que responda ante el Congreso y no ante el Gobierno, reforzando la verdadera autonomía e independencia que necesita un debate riguroso y técnico sobre pensiones. A juicio del IAE «las pensiones son, probablemente, el mayor contrato social de nuestro país».

La renta también se refleja en la esperanza de vida

Josep Lledó presentó un estudio que relaciona la renta con la esperanza de vida al nacer en España. Se basa en más de 520 millones de eventos demográficos registrados por el INE entre 2010 y 2019 y en la renta media de más de 36.000 secciones censales. Con esos datos, el trabajo divide a la población en 100 percentiles de renta y estima la esperanza de vida por sexo en cada uno. Los resultados se han volcado en un visor geográfico interactivo que permite bajar hasta el nivel de sección censal.

El Observatorio de Biometría Actuarial avanzó sus próximas líneas de trabajo. Entre ellas figuran el análisis por causas de muerte, tablas de mortalidad por nivel educativo, tablas para todos los municipios de más de 20.000 habitantes y una nueva metodología pensada para carteras pequeñas.

Un índice climático más preciso

Jaimie Villanueva detalló las mejoras introducidas en el Índice Climático Actuarial Español (ICAE) desde la edición de 2025. El índice ahora utiliza los datos de reanálisis ERA5 de Copernicus en lugar de los de AEMET, lo que garantiza series homogéneas desde 1950 y permite compararlo con índices similares de Francia, Italia o Australia. También incorpora el nivel del mar como sexto componente, y mide la sequía a través de la humedad del suelo.

Villanueva mostró dos aplicaciones prácticas del índice: el subíndice de precipitación en la zona de la DANA de Valencia y el de sequía en las áreas afectadas por el incendio de la Sierra Oeste en Madrid y Ávila de julio de 2026, donde se registró una anomalía de 4,7 desviaciones típicas respecto al periodo de referencia. La herramienta puede consultarse ya en formato de visualización interactiva.

El gasto sanitario podría alcanzar el 11% del PIB en 2070

Eduardo Sánchez cerró el bloque técnico con una proyección del gasto público en sanidad hasta 2070. Las actuales proyecciones de gasto sanitario público podrían estar infravalorando significativamente las necesidades futuras de financiación de la sanidad española. El estudio estima que el gasto público en salud podría situarse en 2070 entre el 9,25% y el 11,01% del PIB, dependiendo de las hipótesis utilizadas.

La diferencia con las previsiones oficiales es relevante. Según este estudio actuarial, el gasto público en salud será considerablemente más elevado que las proyecciones oficiales realizadas en España.

Entre sus conclusiones, Sánchez subrayó que el envejecimiento no es el principal factor que explica ese crecimiento. También advirtió que las estimaciones de la AIReF pueden ser optimistas y señaló que la sanidad privada y el seguro de salud podrían contribuir a aliviar la presión sobre el gasto público.

Clausura

La jornada terminó con un gesto de responsabilidad social corporativa: el Instituto entregó una contribución de 2.008,44 euros a GREFA para la restauración de la biodiversidad en la Sierra Oeste de Madrid.