Alejandro Valero publica 'El arte de cuidar la mente', contra la desinformación emocional y el ruido mental

(Información remitida por la empresa firmante)

En tiempos dominados por la sobreinformación, el pensamiento simplista y la pseudociencia disfrazada de bienestar, el escritor y divulgador Alejandro Valero García irrumpe con una propuesta valiente, crítica y profundamente necesaria

Madrid, 12 de mayo de 2025.- El arte de cuidar la mente (Editorial Aula Magna, McGraw-Hill) invita al lector a cuestionar los lugares comunes en torno a la salud mental y emocional, y a reaprender desde la raíz cómo pensamos, cómo decidimos y, sobre todo, cómo vivimos.



Con una prosa directa, didáctica y cargada de referencias científicas, filosóficas y culturales, Valero desgrana en sus aproximadamente 200 páginas los múltiples factores que intervienen en el cuidado de la mente, entendida esta no como una caja negra inabordable, sino como un sistema dinámico y entrenable. A lo largo de diez capítulos que alternan la teoría con ejemplos, analogías y sentido del humor, el autor construye una obra híbrida entre el ensayo crítico, el manual de herramientas prácticas y la reflexión existencial.



Contra el pensamiento Alicia: lucidez frente a simplismo

Uno de los ejes temáticos del libro es lo que el autor denomina "el pensamiento Alicia", en referencia al término acuñado por el filósofo Gustavo Bueno. Este concepto denuncia la tendencia actual a sustituir la razón crítica por narrativas dulcificadas, que evitan la complejidad del mundo y alimentan una visión emocionalmente manipulada de la realidad. Valero lo confronta con claridad: "La mente no se cuida con frases de autoayuda ni con recetas mágicas. Se cuida con conocimiento, con método y con compromiso con la verdad".



El libro aborda también el fenómeno de la "infoxicación" —saturación de información sin filtro— y la necesidad de cultivar un pensamiento analítico basado en el método científico. Para ello, recurre a figuras como Descartes, Popper, Piaget o Kahneman, que sirven de hilo conductor para argumentar cómo el pensamiento riguroso es una herramienta imprescindible en la vida cotidiana, no un lujo reservado a la academia.



Del escepticismo saludable a la acción consciente

El arte de cuidar la mente no se limita a señalar errores cognitivos o denunciar pseudoverdades. Aporta, además, una propuesta positiva: desarrollar una actitud de "honradez intelectual" frente a la avalancha de opiniones y estímulos. Esta honestidad sostiene Valero, protege del autoengaño, fortalece la autoestima bien entendida y ayuda a discernir entre lo que conviene y lo que simplemente resulta placentero.



El autor introduce conceptos como el aprendizaje significativo, el refuerzo positivo o la inteligencia emocional, abordados desde una mirada crítica, sin concesiones a la moda o al marketing del bienestar. Su propuesta es clara: "Cuidarse es un arte, pero también un ejercicio de responsabilidad intelectual y emocional".



Una voz singular con vocación divulgativa

Valero, que cuenta con formación en ciencias de la actividad física, nutrición, educación y psicología, se desmarca de la literatura de autoayuda convencional al tratar temas complejos con profundidad, pero sin perder claridad ni calidez. Su enfoque integrador, que combina ciencia, experiencia y reflexión filosófica, convierte esta obra en un texto accesible y útil tanto para el lector general como para docentes, terapeutas y estudiantes de ciencias sociales y humanas.



Una invitación al conocimiento de uno mismo

El prólogo, a cargo del filólogo Manolo Berriatúa, y la introducción del empresario y conferenciante Cipri Quintas, coinciden en destacar la dimensión humana y formativa del libro. Lejos de prometer fórmulas mágicas para alcanzar la felicidad, El arte de cuidar la mente propone un recorrido consciente por los paisajes del pensamiento crítico, la gestión emocional y la responsabilidad personal. Su mensaje es claro: para construir una vida mentalmente saludable no basta con sentirse bien; hay que aprender a pensar mejor.



El arte de cuidar la mente ya está disponible en librerías seleccionadas y Amazon.







Contacto

Nombre contacto: Alejandro Valero

Descripción contacto: alejandrovalerogarcia.com

Teléfono de contacto: 653619337