Según Allianz Partners, 3 de cada 5 conductores se plantean adquirir un vehículo eléctrico o híbrido

Madrid, 20 de junio de 2023

Allianz Partners lanza el último informe sobre Movilidad de la serie 'States of Mind' en el que destaca tres cambios de tendencias que impulsarán a este sector hacia un futuro más sostenible

Allianz Partners, líder mundial en Seguros y Asistencia, ha publicado su último informe de la serie `States of Mind´, basándose en las opiniones de Michael Maicher, Global Partner & Director Comercial de Nueva Movilidad y Micro-Movilidad en Allianz Partners, y Alejandro Agag, presidente y fundador de la Fórmula E y Extreme E. Entre las tendencias analizadas destacan:



• El creciente interés por vehículos más ecológicos para la movilidad personal



• El uso de los vehículos particulares



• El interés generalizado por vehículos de 'micro-movilidad': patinetes y bicicletas eléctricas



Tendencia 1: Interés por una movilidad más sostenible

Según el informe de Allianz Partners, tres de cada cinco conductores (60%) planean adquirir un vehículo eléctrico o híbrido. Esta tendencia es aún más fuerte entre las familias jóvenes: el 75% de los conductores de entre 26 y 40 años con hijos elegirían un vehículo eléctrico o híbrido en su próxima compra. Si bien las opciones de movilidad más ecológicas están convirtiéndose en la opción preferida para muchos, el informe también destaca que para lograr una adopción masiva de la movilidad sostenible es necesario contar con políticas claras y una mayor inversión en infraestructura e innovación.



Tendencia 2: La propiedad de vehículos

Las ofertas de 'movilidad como servicio' (MaaS, por sus siglas en inglés) están creciendo en varios tipos de transporte. Con los vehículos de propiedad privada aparcados el 92% del tiempo, el crecimiento de la movilidad compartida ofrece un uso mucho más eficiente. Mirando hacia el futuro, el desarrollo de vehículos autónomos (o sin conductor) como los robo-taxis, revolucionaría el MaaS y seguiría aumentando los niveles de confianza en este tipo de servicios.



Tendencia 3: La 'micro-movilidad' se vuelve popular

El informe también explora el impacto de la 'micro-movilidad'. Si bien el uso de los patinetes eléctricos, motocicletas eléctricas y bicicletas eléctricas ha aumentado significativamente, su ascenso ha sido complejo y a veces controvertido. Las regulaciones han tenido dificultades para mantenerse al día con los avances tecnológicos, y ciudades como París han implementado medidas para restringir su uso.



El informe muestra que también es necesario aumentar la conciencia pública: los datos de Allianz Partners muestran que el 32% de las personas no saben si están obligadas a contratar un seguro cuando usan un patinete eléctrico y el 31% de las personas no está tampoco seguro de si requiere de uno para usar una bicicleta eléctrica.



Alejandro Agag, presidente y fundador de la Fórmula E y Extreme E, comentó: "la última década ha sido de evolución para los vehículos eléctricos; tanto en términos de avances tecnológicos como de creciente interés público. Pero en la mente del público, esto no se trata solo de mejorar el medio ambiente. Los costes más bajos, una mejor experiencia de usuario y coches más atractivos en el mercado, son igualmente importantes".



"En el campo de los deportes de motor eléctrico, se han visto mejoras rápidas en la tecnología en los últimos años, y estoy muy emocionado por el potencial de los avances tecnológicos en las baterías: la inteligencia artificial y la computación cuántica tienen el potencial de revolucionar la densidad de las baterías. Si podemos aprovechar este empuje, la evolución de los vehículos eléctricos avanzará aún más rápidamente".



Michael Maicher, Global Partner & Director Comercial de Nueva Movilidad y Micro-Movilidad en Allianz Partners, agregó: "estamos en un punto de inflexión en la historia de la movilidad. Los usuarios ya están realizando cambios significativos en su comportamiento, ya sea en la compra de vehículos eléctricos, la adopción de patinetes eléctricos y bicicletas eléctricas, o cambiando la forma en que adquieren y utilizan los vehículos; pero se debe hacer más para aprovechar este potencial".



"Es muy importante el papel que juegan las infraestructuras en la revolución verde. En particular, la falta de estaciones de carga está impidiendo que muchos se inclinen por opciones más ecológicas. Una mayor inversión pública y privada en movilidad, creará el impulso necesario para hacer que las soluciones sostenibles sean accesibles e incluso más atractivas".



Sobre el informe, Cristina Rosado, responsable de Movilidad en Allianz Partners España, concluye: "el futuro de la movilidad está más cerca que nunca, lo que veíamos como tendencia hace unos años, ahora es una realidad. No hace mucho tiempo no contemplábamos la movilidad compartida y ahora es cada vez más común ver a personas compartiendo coche para ir a estudiar o trabajar, en especial para las generaciones más jóvenes".



"El 'States of Mind New Mobility' de Allianz Partners, nos permite conocer los nuevos intereses de los usuarios. Y siendo conscientes de que todavía queda camino por recorrer en cuanto a regulaciones e infraestructuras, seguimos trabajando para crear soluciones que permitan a nuestros clientes confiar en los vehículos sostenibles y en formas de movilidad más eficientes".



Se pueden ampliar los detalles del informe aquí.



