Almeida apadrina la Fundación Red Parkinson y se compromete a buscar espacios para practicar tenis de mesa

Presentación oficial Fundación Red Parkinsion - Fundación Red Parkinson

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 28 de septiembre de 2026.-

Javier Tebas y Vicente del Bosque respaldaron la presentación de Fundación Red Parkinson, organizada por el Ilustre Colegio de Gestores Administrativos de Madrid. La entidad trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con párkinson y sus familias a través del tenis de mesa. El Consejo General de Enfermería impulsa junto a la Fundación PING-PARK, un estudio pionero sobre los beneficios del tenis de mesa en personas con párkinson y sus familiares

Fundación Red Parkinson ha reclamado que las ciudades y municipios españoles cuenten con instalaciones accesibles y adaptadas que permitan a las personas con párkinson practicar tenis de mesa de forma segura. La petición se realizó durante la presentación oficial de la Fundación, entidad sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con esta enfermedad y sus familias a través del deporte, especialmente del tenis de mesa adaptado.



El acto, promovido por el Ilustre Colegio de Gestores Administrativos de Madrid (ICOGAM), estuvo presidido por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y reunió al presidente de LaLiga, Javier Tebas; al exseleccionador Vicente del Bosque; neurólogos, asociaciones de pacientes y representantes institucionales.



Durante su intervención, Martínez-Almeida mostró su apoyo a la labor de Fundación Red Parkinson y destacó la importancia del deporte para mejorar la calidad de vida de las personas con esta enfermedad. El Ayuntamiento de Madrid ya ha colaborado con la Fundación mediante la cesión de espacios para la práctica del tenis de mesa. El alcalde reconoció, no obstante, que los disponibles actualmente son insuficientes y se comprometió a buscar nuevas instalaciones que permitan ampliar esta actividad.



José Antonio Alonso, presidente de Fundación Red Parkinson, destacó que "el tenis de mesa es un gran aliado para enfrentarse a la enfermedad, tanto a nivel físico como anímico", y subrayó que para la Fundación es también un punto de partida para ofrecer otros servicios y apoyo a los afectados y sus familias.



Javier Tebas puso en valor el deporte como herramienta de integración social y sus efectos positivos sobre las personas con párkinson y su entorno. Vicente del Bosque también mostró su respaldo a una iniciativa destinada a facilitar la práctica deportiva a quienes encuentran mayores dificultades para mantener una vida activa.



Fernando Santiago Ollero, presidente de ICOGAM y de los gestores administrativos de España, cerró el acto destacando la necesidad de transformar el apoyo social a las personas con párkinson en compromisos concretos y duraderos, como el adquirido por ICOGAM junto a Arriaga Asociados y Fundación "la Caixa".



PING-PARK

La jornada sirvió también para anunciar PING-PARK, una investigación impulsada por el Consejo General de Enfermería (CGE) junto a Fundación Red Parkinson para analizar los beneficios del tenis de mesa para las personas con párkinson y sus familiares.



El proyecto, liderado por el Instituto de Investigación Enfermera del CGE, contará con la colaboración de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica (SEDENE) y su Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento (GTMSEDENE), además de profesionales sanitarios de distintas disciplinas.



La investigación busca generar evidencia científica sobre esta práctica deportiva y contribuir al desarrollo de cuidados cada vez más personalizados.



El párkinson afecta aproximadamente a 200.000 personas en España y es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente, por detrás del alzhéimer.







Contacto

Nombre contacto: Conchita Orti García

Descripción contacto: Fundación Red Parkinson

Teléfono de contacto: 609733299



