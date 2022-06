El alquiler vacacional en Peñíscola colgará el cartel de 'overbooking' este verano

El alquiler de apartamentos en Peñíscola experimenta un importante auge en paralelo a la reactivación del turismo en la zona y en el resto de España. Tras el parón obligado por la pandemia, las previsiones para este verano invitan al optimismo. La sombra de la crisis comienza a quedar atrás, como así lo demuestra la demanda que registran en la actualidad varias empresas del sector como Playa Vacaciones

La actividad turística iguala las cifras prepandémicas

Tras un año negro como el que supuso 2020, la recuperación de la que fue protagonista 2021 se afianza en los primeros meses de 2022. En España, esta recuperación turística ofrece cifras récord de reservas, incluso superiores a las registradas antes de la irrupción de la COVID. En cuanto a la cantidad de asientos programados este verano por distintas aerolíneas con destino a España, el dato es también revelador. Alcanza el 94% de los números obtenidos hace tres años.



En una reciente comparecencia pública, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, valoraba positivamente esta evolución. Según explicaba, “tras una Semana Santa excepcional, encaramos la temporada de verano con buenas perspectivas”.



Un escenario muy similar se dibuja actualmente en la Costa Azahar y más en concreto, en Peñíscola. La actividad ligada al turismo iguala las cifras anteriores a la pandemia. Así lo asegura el Consejo Municipal de Turismo, convocado a mediados de junio por el Ayuntamiento de esta localidad castellonense. Sus integrantes auguran, además, “un buen verano”. No obstante, esta entidad subraya la importancia de avanzar y ampliar servicios de cara a 2023 para dar continuidad a esta tendencia.



El alquiler vacacional en Peñíscola, al alza

Quienes planean pasar sus vacaciones en este enclave de la Costa de Azahar, comenzaron hace semanas, incluso meses, a realizar reservas. En la búsqueda de alojamientos en Peñíscola, no dudan en elegir propuestas que se caracterizan por la comodidad.



De este modo, los chalets y bungalows son algunas de las opciones más demandadas, al igual que los estudios. No en vano, muchas personas buscan apartamentos baratos en Peñíscola, como los de Playa Vacaciones. Esta es la propuesta favorita de quienes viajan desde otros lugares de España o desde más allá de sus fronteras.



Las peticiones de reservas no parecen encontrar freno de cara a la época estival. Esta firma es un claro ejemplo de la recuperación turística que viven las empresas relacionadas con el turismo con sede en Peñíscola.



Hablando del alquiler de apartamentos en Peñíscola, hay que referirse inevitablemente a Playa Vacaciones. Su equipo de profesionales asesora a quienes lo solicitan sobre la extensa selección de alojamientos a su alcance. Su lema es ofrecer “el mejor apartamento al mejor precio” y cumplen su objetivo en el caso de quienes buscan uno apartamento en alquiler para disfrutar sus vacaciones.







