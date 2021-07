Alumnos de arquitectura de UIC Barcelona reúnen en una muestra sus propuestas para transformar l'Hospitalet

Barcelona, 16 de julio de 2021. Desde este jueves, 15 de julio, y hasta el próximo 31 de agosto, el espacio l'Harmonia de l'Hospitalet de Llobregat acogerá la exposición de Trabajos Final de Grado de los estudiantes de UIC Barcelona School of Architecture, bajo el título L'H: Hub of Hubs. Social challenges and urban reprogramming [L'H: Hub de hubs. Desafíos sociales y reprogramación urbana]. La muestra la integran un total de diecisiete proyectos desarrollados por alumnos de último curso del Grado en Arquitectura en cuatro áreas de l'Hospitalet de Llobregat con el objetivo de impulsar su reestructuración urbana y favorecer la transición hacia un modelo de ciudad más adaptada a las necesidades sociales y ambientales del siglo XXI.

Las intervenciones han sido desarrolladas por los estudiantes a partir de los ámbitos de actuación definidos en la asignatura de Urbanismo 3, coordinada por los profesores Álvaro Cuéllar y Pere Vall. Así, a partir de un análisis de la situación actual, el reto principal para los futuros arquitectos ha residido en la necesidad de coser una ciudad muy marcada por la fuerte división que le infringe la infraestructura del ferrocarril

"Con este planteamiento base, se detectaron una serie de líneas urbanas que podrían actuar como detonantes de los cambios requeridos en el tejido urbano como, por ejemplo, la reconversión del polígono industrial Carretera del Mig y las áreas próximas a las líneas de ferrocarril o la actualización de los barrios de la Torrassa, Bellvitge y El Gornal", explica el profesor y arquitecto Álvaro Cuéllar.

Entre los objetivos marcados, destacaron la necesidad de reconectar el centro de la ciudad con las áreas perimetrales, la incorporación de los sistemas naturales del río Llobregat en el interior del casco urbano, la mejora de la continuidad con las ciudades vecinas de Cornellà y Sant Just Desvern, mediante la creación de cuatro grandes ejes cívicos, y la apuesta por un nuevo modelo de movilidad, basado en el desarrollo de macro-manzanas, que priorizan en su interior al peatón y el uso de sistemas de transporte no contaminantes.

Cuatro grandes vectores de transformación.

El desarrollo de los ejercicios se ha centrado en cuatro grandes ámbitos de l'Hospitalet de Llobregat, para los cuales los estudiantes han formulado diversos programas ligados a cuatro campos de conocimiento. Son ámbitos de oportunidad en los que se prevén transformaciones urbanas muy importantes en los próximos años. "Tres de estas áreas están ligadas al trazado del tren. La herida que supone esta infraestructura a su paso por la ciudad y la perspectiva que ofrece su futuro soterramiento nos ha ofrecido campo de experimentación inmejorable", explica el profesor y arquitecto Iñaki Baquero.

De igual manera, para el desarrollo de sus propuestas, los alumnos han trabajado en diferentes formatos y escalas, desde una actitud comprometida con los criterios centrales del urbanismo contemporáneo, como son "la necesaria transición hacia las energías renovables, la apuesta por la economía circular, el impulso de un nuevo modelo de movilidad inteligente y sostenible y, en definitiva, una transformación de la ciudad y el territorio en lugares mucho más aptos y saludables para la vida humana", destaca el profesor y arquitecto Ferran Grau.

Así, el primer ámbito de actuación plantea la posibilidad de conectar zonas verdes para generar un nuevo parque lineal a lo largo de las vías del tren. El plan incluye la recuperación de edificios en desuso y de espacios abandonados para la creación de un gran hub cultural, dotado de equipamientos y servicios. El segundo ámbito, propone reconectar el casco histórico de Sant Josep con Les Planes y Can Serra y la recuperación del Canal de la Infanta como vector esencial de otro gran parque lineal en el que se prevé un segundo hub, dedicado a la investigación ambiental y el desarrollo sostenible.

En el tercer ámbito, se busca transformar la Travessia Industrial en un nuevo boulevard con prioridad para los peatones, la introducción de nuevos usos y espacios públicos y la apuesta por la rehabilitación de los edificios existentes bajo criterios de eficiencia energética y constructiva. El nuevo boulevard se acompaña de la creación de un tercer hub con usos vinculados a la salud y el bienestar, entre los cuales se contempla, por ejemplo, el desarrollo de un Centro de Alto Rendimiento (CAR) para deportistas. Un último ámbito de actuación se centra en la mejora de la conectividad entre los barrios de Bellvitge y el Gornal y la proyección de nuevas infraestructuras que permitan articular un hub destinado a usos sociales y tecnológicos.

Acto de inauguración.

El acto de inauguración de la exposición, que tuvo lugar este jueves a las 19 h en l'Harmonia, contó con la intervención de la alcaldesa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín y del rector de UIC Barcelona, Xavier Gil.

"L'Hospitalet está comprometida con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), los tenemos presentes en todas y cada una de nuestras actuaciones y estamos desarrollando iniciativas para que sea una ciudad plenamente conectada, donde todo el mundo tenga acceso a la tecnología y a las habilidades digitales como factor de inclusión social, con el impulso de los fondos Next Generation.

Tenemos grandes proyectos, proyectos estratégicos, con grandes inversiones, pero también tenemos otros más pequeños, pero muy importantes también para el día a día de la ciudadanía. Proyectos para 'coser' el territorio, para conseguir nuevas viviendas, espacios verdes y equipamientos o para dar protagonismo al peatón ante el vehículo, entre otros. Y todo esto no lo hacemos solos. El modelo l'Hospitalet es el que busca acuerdos, colaboraciones, aportaciones... con otras administraciones, instituciones y con el sector privado. También con las universidades. No entendemos otra manera de trabajar", declaró la alcaldesa Núria Marín.

"Los proyectos reunidos en esta exposición evidencian el compromiso de nuestros profesores y alumnos con los principios de la arquitectura y el urbanismo contemporáneos y, a su vez, dibujan el potencial futuro de l'Hospitalet como ciudad de referencia a nivel europeo", señaló Xavier Gil.

Coincidiendo con la inauguración de la exposición, se hizo entrega de los Premios de Sostenibilidad ROCKWOOL, que reconocen a los alumnos cuyos proyectos plantean soluciones de sostenibilidad más innovadoras. El jurado de estos premios contó, este año, con la presencia del presidente de la Asociación de Arquitectura y Sostenibilidad (ASA), Miguel Ángel Diaz-Camacho, en calidad de invitado especial. En la entrega de los premios, participaron la profesora Teresa Batlle y el responsable de Relaciones Institucionales de ROCKWOOL, Albert Grau.

De igual manera, tuvo lugar la entrega de la octava edición de los Premios de Accesibilidad Schindler España, que se conceden a los tres mejores proyectos que, por su calidad, innovación, originalidad o creatividad, resalten las soluciones de movilidad y accesibilidad de todas las personas. Los premios fueron otorgados por Xavier Vallcorba y Xavier Jiménez, director y Branch manager de Ascensores Schindler en Cataluña.

UIC Barcelona School of Architecture es una escuela de arquitectura comprometida con el crecimiento intelectual, profesional y personal de quienes la forman. Un modelo docente que se fundamenta en la atención personalizada, el aprendizaje práctico basado en la integración de todas las áreas de conocimiento, la tecnología de vanguardia y un profesorado con experiencia internacional. UIC Barcelona School of Architecture forma a arquitectos capaces de afrontar los retos de la sociedad.

