'Año nuevo, siempre tú': Veganuary lanza su campaña 2026

Madrid, 5 de diciembre de 2025.-

Amantes de la gastronomía, entusiastas del fitness, defensores de los animales, ecologistas… la campaña de la ONG se centra este año en mostrar que alimentarse plant-based no implica renunciar a la propia personalidad, sino que es la evolución natural de quienes cuidan lo que realmente les importa

Veganuary, la ONG internacional que inspira a probar el veganismo durante el mes de enero, y más allá, lanza hoy su campaña para impulsar la participación en 2026 bajo el lema 'Año nuevo, siempre tú'.



En su duodécimo año a nivel global y el tercero con presencia oficial en España, Veganuary rompe con el habitual discurso de los propósitos de Año Nuevo. En lugar de animar a convertirse en alguien "mejor", la organización recuerda que participar en el reto no implica transformarse, sino hacer pequeños cambios que encajan de forma natural en la vida cotidiana. La esencia se mantiene, solo cambian algunos ingredientes en el plato.



Una campaña amable, positiva y centrada en las motivaciones reales

'Año nuevo, siempre tú' transmite su mensaje a través de anuncios amables y positivos que reflejan las motivaciones más comunes para probar una alimentación más vegetal: el gusto por la cocina, el bienestar personal, la preocupación por los animales o el compromiso ambiental. Sea cual sea la motivación, Veganuary espera con los brazos abiertos a todas las personas que deciden probarlo.



Así, los anuncios incluyen frases como:



• 'Tu clásico de siempre, en versión vegetal'.



• El mismo cariño. Ahora incluyendo a todos.



• La misma energía. Ahora plant-based.



• El mismo camino, ahora con menor huella.



• Los mismos resultados. Ahora de origen vegetal.



• El sabor de casa, solo que en versión vegetal.



Un movimiento global que no deja de crecer

25,8 millones de personas en todo el mundo participaron en 2025 y la presencia internacional de Veganuary continúa ampliándose con campañas oficiales que se estrenan este año en Islandia e Irlanda. Para apoyar esta expansión, el compromiso Veganuary ya está disponible en hindi, lo que hace que el reto de 31 días sea accesible para millones de personas más alrededor del mundo.



La directora interina de Veganuary en España, Estefanía Lozano, declara: "Veganuary no pretende que te reinventes, sino acompañarte en algo que probablemente ya llevas dentro: el deseo de cuidar de tu salud, de los animales y del planeta. Este enero queremos demostrar que basta con pequeños ajustes en el menú para vivir de forma más coherente con tus valores. No buscamos una versión "nueva" de ti, sino que te reconcilies con quien ya eres y con lo que te mueve".



* Basados en encuestas realizadas en los principales países donde se desarrolla la campaña Veganuary y en estimaciones de población de dichos países.



Participar en Veganuary es totalmente gratuito. Las personas interesadas pueden inscribirse en https://veganuary.com/es-es/ para recibir el ebook de recetas de celebridades, el ebook de recetas de proteínas vegetales, el kit oficial de iniciación de Veganuary y 31 correos electrónicos diarios repletos de información nutricional, deliciosas recetas, planes de comidas y consejos útiles.



