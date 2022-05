Antonio Orozco protagonizó la espectacular presentación del renovado centro comercial La Farga

El evento celebrado el pasado 11 de mayo contó con la presencia de autoridades municipales y multitud de premios y sorpresas

Túnel de viento, doble sesión de DJ’s, danza aérea, magia de cerca y la actuación de Antonio Orozco. La gran inauguración del centro comercial La Farga, en L’Hospitalet de Llobregat, supuso el inicio de una nueva etapa para este espacio, construido en 1996 y remodelado recientemente, con la presencia de Núria Marín i Martínez, alcaldesa del municipio, y diversas autoridades locales en una fiesta en la que se entregaron multitud de premios a los asistentes.



El cantante Antonio Orozco fue el centro de la celebración, interpretando a piano dos de sus más populares temas. Fue una actuación íntima y especial para los afortunados que pudieron asistir al evento, con aforo limitado, en un ambiente festivo y bajo el nuevo lucernario de La Farga, que aporta luminosidad a este histórico centro comercial de L’Hospitalet.



Y no fue la única sorpresa de la tarde: una gran degustación de comidas y bebidas de la nueva zona del Street Food Market “Elehache” de La Farga (nombre en honor a las iniciales de L’Hospitalet), espectáculos de percusión, retratos instantáneos a cargo de un fotógrafo profesional y el reparto de más de 2.000 euros en premios entre los asistentes, además de una Play Station 5 y un patinete eléctrico Xiaomi, fueron los principales atractivos de una tarde que se organizó para festejar la renovación integral del centro comercial a través de una inversión de 13 millones de euros.



En palabras de Enrique Biel, director general de Amalthea Retail Investments, compañía responsable del Asset Management y gestión del centro comercial, “esta celebración que hemos podido disfrutar tenía como objetivo marcar un punto de inflexión en una ciudad deseosa de ver como renace y se renueva su centro comercial más histórico.” Biel explicó que “se ha trabajado muy duro con la confianza de convertir a La Farga, de nuevo, en el centro referente de calidad y proximidad entre los ciudadanos de L’Hospitalet de Llobregat y del área metropolitana de Barcelona, algo que ya estamos viendo con la llegada de nuevas marcas importantes a La Farga”.

Tal y como destacó la alcaldesa, Núria Marín, “el comercio es el alma de una ciudad. Un elemento vertebrador y un pilar importante de la economía. Un sector que genera ocupación de calidad y que dinamiza nuestros barrios y ciudades”.



Una fiesta abierta a todo el público

No solo los invitados exclusivos al evento pudieron disfrutar de la celebración. A partir de las 20.00 h y tras el concierto de Orozco, se abrieron las puertas al público en general para que pudiera formar parte también de esta divertida tarde. La música llegó a cargo de las influencers y DJ’s Magalí Dalix y Claudia León, haciendo bailar a cientos de personas. Además, continuaron los espectáculos de danza urbana, el túnel de viento y los sorteos de premios entre los asistentes.



Todo ello en un centro comercial renovado, con importantes cambios a nivel arquitectónico, estructurales y comerciales, realizados todos ellos para adaptarse a las nuevas tendencias de comercio, gastronomía, servicios y ocio. Además de un gran lucernario, con esta remodelación se han creado espacios abiertos, con terrazas laterales, y una zona común al aire libre llena de vida y vegetación.



Así mismo, se ha ubicado la novedosa área de street food con pequeños locales, quioscos y food trucks para ofrecer una amplia oferta gastronómica. En ella, los visitantes a La Farga ya pueden disfrutar de las propuestas de Anubis Coctelería, Sr. Ceviche, Chamako, El rincón de la Abuela Venezolana, Frankfurt Pedralbes, Cal Marius, Micaela y Piel de Gallina, así como de espectáculos de música en directo todos los meses.



Además del street food, en la nueva zona de restauración de La Farga ya operan Casa Carmen, Sushi Som, Pad Thai, Tio Bigotes, Burger King y Poke House y en las próximas semanas se sumarán a esta importante oferta de restauración los nuevos locales de Brasa y Leña, Ruar, The Real Food Company, Sweet Teo y Gastro Bar.



Acerca de La Farga

El centro comercial La Farga, impulsado por Amalthea Retail y comercializado por ERV Consulting y ShopHunters, se encuentra situado en la Avenida de Josep Tarradellas i Joan en L’Hospitalet de Llobregat. Cuenta con una ubicación estratégica en el centro urbano de Hospitalet y dispone de un aparcamiento con servicio gratuito de hasta dos horas.



El centro comercial destaca por la variedad de establecimientos de ocio y restauración como Cinesa Luxe, Sould Park Burger King y Santa Gloria, y gran supermercado de Caprabo, así como tiendas especializadas como Lefties, Mango, OVS Kids, Pimkie, Bosanova, Game, Home & Cook, Jugguetos, Druni, Deichmann, entre otros.







