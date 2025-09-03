La Armada reúne a la industria de defensa en las Jornadas AINDEF para abordar el reto del buque autónomo

(Información remitida por la empresa firmante)

El encuentro se celebrará el próximo 24 de septiembre en el Cuartel General de la Armada, en el marco de la XV Semana Naval.

El evento marcará el inicio del Proyecto “Elementos Esenciales del Buque Autónomo”, un programa de un año de duración abierto a empresas del sector.

Madrid, 3 de septiembre de 2025 – La Armada celebrará el próximo 24 de septiembre en el Cuartel General de la Armada en Madrid una nueva edición de las Jornadas Técnicas Armada–Industria Defensa (AINDEF), enmarcadas en la XV Semana Naval. Este encuentro se ha consolidado como el principal foro de intercambio entre la Armada, la industria nacional y el sistema científico-tecnológico. Su finalidad es impulsar la colaboración civil-militar en torno a los retos tecnológicos que marcarán el futuro de la defensa naval: autonomía, sostenibilidad, digitalización y operaciones en el multidominio.

En esta edición, el eje central será el lanzamiento del Proyecto “Elementos Esenciales del Buque Autónomo”, una iniciativa innovadora y ambiciosa que marcará un hito en la transformación de las capacidades marítimas. . El proyecto, con una duración de un año, se estructura en cuatro fases: exposición de retos y bases concursales, selección de las mejores soluciones, cocreación y desarrollo de pruebas de concepto y presentación final de resultados. Abierto a la participación de empresas del sector de la defensa, busca movilizar al ecosistema tecnológico e industrial nacional para dar respuesta a los desafíos de la Armada en el ámbito de la autonomía naval, la inteligencia artificial embebida y la sostenibilidad en el mar, contribuyendo a reforzar la soberanía tecnológica y la autonomía estratégica de España en el horizonte 2050.

“AINDEF 2025 representa una oportunidad única para estrechar lazos con la industria, compartir necesidades operativas y avanzar en soluciones tecnológicas de futuro”, señala el Vicealmirante Nicolás Lapique, Almirante Director de Ingeniería y Construcciones Navales

Las jornadas contarán con la colaboración de Funditec, que a través de su unidad especializada en proyectos de innovación para el sector de la defensa Funditec Defence, participará en AINDEF. Una cooperación, fruto de un acuerdo entre la institución naval y los agentes de innovación tecnológica, con el objetivo de acelerar el desarrollo de capacidades estratégicas para la defensa..

Funditec es actualmente un centro tecnológico español con una línea específica dedicada a defensa, lo que le otorga un papel singular como nexo entre el ecosistema de I+D+i y las necesidades estratégicas de las Fuerzas Armadas.

Se puede encontrar más información y programa completo en www.aindef.es.

SOBRE LA ARMADA:

La Armada es el principal referente de la acción del Estado en la mar y garante de la seguridad marítima de España. Su misión es proteger los intereses nacionales en los espacios marítimos de soberanía e interés, contribuyendo a la defensa colectiva en el marco de la OTAN, la Unión Europea y otras organizaciones internacionales. Con una vocación global y una preparación orientada al combate, la Armada trabaja para continuar siendo decisiva y relevante en y desde la mar, mediante una Flota equilibrada, moderna y siempre alistada. Se proyecta como una Fuerza vanguardista en tecnología, comprometida con la sostenibilidad, firme en la disuasión y ejemplar en el cuidado y desarrollo de su personal.

Su estrecha colaboración con la industria nacional, el mundo académico y el sistema científico-tecnológico constituye un pilar esencial para reforzar la soberanía tecnológica y la autonomía estratégica de España, consolidando así su papel como garante de la defensa y del bienestar de los españoles.

SOBRE FUNDITEC

Funditec es una fundación tecnológica con más de 20 años de trayectoria, acreditada como centro tecnológico desde 2021, con sedes en Madrid y Barcelona, y un equipo de más de 120 investigadores. Desde su creación en 2003, Funditec ha trabajado en más de 250 proyectos de innovación en ámbitos como la inteligencia artificial, la energía, la salud, los materiales avanzados o la ciberseguridad.

Actualmente, es socio preferente de CDTI y de la Comisión Europea en programas como Horizonte Europa o el Fondo Europeo de Defensa. Su estructura combina dos grandes áreas: Investigación (como centro tecnológico acreditado) e Innovación (a través de sus unidades Innova, Intelligence y Defence), lo que le permite abordar tanto proyectos públicos como colaboraciones con la industria.

Contactos:

Funditec:

Curro Romero Arrechea

Director de Comunicación

cromero@funditec.es

+34 650 67 45 54

Armada:

comunicacion@fn.mde.es

Tel.: (+34) 91 379 50 47/48

armada.defensa.gob.es