Arranca la 9ª edición de Technovation Girls 2025, la mayor competición mundial de tecnología para niñas

Con la asistencia del equipo madrileño Go Code, el ganador en la categoría Beginners en la final mundial celebrada San Francisco el pasado 17 de octubre, se presentó la nueva temporada de Technovation Girls 2025. La nueva edición de Technovation Girls Madrid comienza en enero de 2025. Para participar es posible inscribirse hasta el 10 de diciembre en la web powertocode.org

Madrid, 28 de octubre de 2024.- Una nueva edición de Technovation Girls se ha puesto en marcha. El pasado viernes, 25 de octubre, en la sede del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, se presentó la 9ª edición de esta iniciativa consolidada como la mayor competición de tecnología dirigida a niñas. Tras ocho ediciones, Technovation Girls se consolida como una iniciativa única que tiene como objetivo inspirar y empoderar a las niñas de entre 8 y 18 años en el mundo de la tecnología y romper la brecha de género en STEM. Un paso que requiere esfuerzos coordinados desde la educación y el ámbito empresarial.



Una competición que proporciona educación tecnológica a niñas y jóvenes

Technovation Girls es un programa esencial, no solo por las habilidades técnicas que imparten, sino porque desafían activamente los estereotipos de género y ofrecen modelos femeninos a seguir, creando un entorno más inclusivo para las futuras generaciones.



Este programa, que se desarrolla entre los meses de enero y mayo, está diseñado para que las niñas y jóvenes alcancen su máximo potencial, proporcionándoles educación tecnológica, una mentalidad emprendedora, habilidades para el futuro, la capacidad de crear soluciones, con gran trasfondo social, para todas las personas y para el planeta. Iniciativas como Technovation Girls demuestran que, con un enfoque inclusivo, es posible empoderar a las niñas para que asuman roles clave en tecnología y liderazgo.



De carácter gratuito y abierto a todo el mundo, para participar basta con inscribirse en la web powertocode.org antes del 10 de diciembre de 2024. Esta asociación sin ánimo de lucro y Embajadora Regional de Technovation Girls tiene como objetivos mejorar el acceso de niñas, adolescentes y mujeres a las disciplinas STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics), además de fomentar sus capacidades de liderazgo, innovación y emprendimiento de una manera proactiva.



Los mentores, figuras clave para el éxito de esta iniciativa

Cabe destacar la labor de los mentores en Technovation Girls, ya que juegan un papel crucial en guiar y apoyar a las niñas en su desarrollo tecnológico y de emprendimiento.

Al compartir su experiencia, los mentores no solo inspiran a las participantes, sino que también las brindan las herramientas necesarias para que puedan crear soluciones innovadoras que impacten positivamente en sus comunidades. "Si eres profesional en tecnología o negocios, con solo 2 horas a la semana, puedes ser parte de esta iniciativa transformadora y ayudar a empoderar a la próxima generación de líderes. Puedes inscribirte en https://powertocode.org/technovationgirl...".



El equipo madrileño Go Code, ganador en la final mundial de San Francisco

En la pasada edición mundial de Technovation Girls participaron más de 31.000 chicas de 123 países que abordaron problemas clave focalizándose en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para transformar su comunidad, desde el cuidado de personas mayores hasta la contaminación del aire o el acceso a la educación. En España completaron el programa más de 1400 niñas y 600 mentores.



En la final regional de Madrid de la pasada edición, 220 equipos presentaron sus proyectos, de los que 30 pasaron a semifinales junto con equipos del resto del mundo. De los 3.000 seleccionados a nivel mundial, 15 llegaron a la final celebrada en Estados Unidos, el pasado 17 de octubre en la ciudad de San Francisco. De esos 15 proyectos, tres eran de equipos españoles:



• TermoEmoción, una aplicación que ayuda a los niños a expresar sus emociones y mejorar su salud mental.



• LEO, una app diseñada para facilitar el aprendizaje de lectura y escritura, ayudando a personas sin acceso a la educación.



• BookaBook, una app de intercambio de libros impresos para fomentar la lectura y la economía circular.



Este último proyecto desarrollado por el equipo madrileño Go Code se alzó con el triunfo en la ciudad estadounidense en la categoría Beginners. Para sus integrantes, tres niñas de 10 años, llegar hasta aquí ha sido un sueño. "Cuando dijeron nuestro nombre no nos lo creíamos, estábamos muy emocionadas. Estábamos muy nerviosas porque todos los equipos eran muy buenos". Una experiencia que ha tenido lugar en una ciudad que, según sus palabras, ha sido espectacular. "San Francisco es increíble y las actividades y visitas a las empresas fueron una pasada. Pero lo mejor ha sido conocer a otras niñas de todo el mundo". Un momento inolvidable y lleno de emotividad para estas niñas que forman parte de un cambio que ya es imparable.







