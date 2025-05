Aster Guardians Global Nursing Award revela los 10 finalistas de 2025 de entre más de 100.000 inscripciones

(Información remitida por la empresa firmante)

Aster DM Healthcare ha anunciado hoy los 10 finalistas de la cuarta edición del Premio Global de Enfermería Aster Guardians, un prestigioso reconocimiento mundial dotado con 250.000 USD que honra las excepcionales contribuciones de las enfermeras de todo el mundo

Dubai, 12 de mayo de 2025.- Estos 10 finalistas han sido seleccionados de entre más de 100.000 inscripciones en 199* países, a través de un riguroso proceso de evaluación dirigido por miembros del jurado de expertos y del Gran Jurado. Todo el proceso está moderado de forma independiente por los ‘asesores del proceso’ designados, Ernst & Young LLP.



Entre los 10 finalistas para 2025 figuran: Catherine Maree Holliday (Centre for Community-Driven Response, Suiza), Edith Namba (Mount Hagen Provincial Hospital, Papúa Nueva Guinea), Fitz Gerald Dalina Camacho (Mediclinic City Hospital, EAU), Dr. Jed Ray Gengoba Montayre (The Hong Kong Polytechnic University, RAE de Hong Kong), Dr. Jose Arnold Tariga (Insight Global Health, EE.UU.), Khadija Mohamed Juma (Tudor Subcounty Hospital, Kenia), Maheswari Jaganathan (Cancer Research Malaysia), Naomi Oyoe Ohene Oti (Korle-Bu Teaching Hospital, Ghana), Dr. Sukhpal Kaur (PGIMER, India), Vibhaben Gunvantbhai Salaliya (Hospital for Mental Health, India). Para saber más sobre los 10 finalistas, se puede visitar: https://www.asterguardians.com/



Dr Azad Moopen, Presidente Fundador de Aster DM Healthcare ha declarado: "Los 10 finalistas han demostrado una extraordinaria dedicación, habilidad y compasión en su trabajo, seleccionados entre más de 100.000 inscripciones recibidas para la 4ª edición del Premio Global de Enfermería Aster Guardians. Estos enfermeros no son solo profesionales de la salud, sino auténticos líderes que traspasan fronteras y tienen un profundo impacto en sus comunidades. Sus excepcionales contribuciones merecen ser reconocidas y, a través de este premio, celebramos su pasión y compromiso por mejorar vidas en todo el mundo".



La cuarta edición del Aster Guardians Global Nursing Award no sólo entregará el gran premio de 250.000 USD al ganador, sino que también honrará a los otros nueve finalistas con reconocimientos y recompensas. La ronda final contará con entrevistas a distinguidos miembros del Gran Jurado, entre ellos: Prof. Sheila Tlou, Copresidenta de la Coalición Mundial para la Prevención del VIH y Embajadora Especial de la Alianza de Líderes Africanos contra el Paludismo, Botsuana; Prof. James Buchan, Profesor Adjunto del Centro Colaborador de la OMS, Universidad de Tecnología, Sydney, y Editor Emérito de la revista Human Resources for Health; Dr. Peter Carter, Galardonado con la Orden del Imperio Británico y Consultor Sanitario Independiente, ex Director General del Central & Northwest London NHS y ex Director General del Royal College of Nursing, Reino Unido; Dr. Niti Pall, Presidente-Embajador de la OMS, Reino Unido; Dr. Niti Pall, Profesor Adjunto del Centro Colaborador de la OMS, Universidad de Tecnología, Sydney, y Editor Emérito de la revista Human Resources for Health Journal, Reino Unido. Niti Pall, Presidenta electa de la Federación Internacional de Diabetes, Consultora Senior de AXA EssentiAll, Francia, y Presidenta del Consejo de Harbr y Directora General de Health4all Advisory, Reino Unido; y el Sr. Vishal Bali, Presidente Ejecutivo de Asia Healthcare Holdings, Asesor Senior de TPG Growth, y Miembro del Consejo General de la Neonates Foundation of India.



La fase final consistirá en una votación pública y entrevistas con distinguidos miembros del Gran Jurado, y el ganador se anunciará en una gala que se celebrará en Dubai (EAU) el 26 de mayo de 2025. *Según data.worldbank.org/country



Sobre Aster DM Healthcare FZC in CCG

Fundada en 1987 por el Dr. Azad Moopen, Aster DM Healthcare es un proveedor líder de asistencia sanitaria integrada, con una fuerte presencia en 5 países del CCG y Jordania. Aster está comprometida con la visión de proporcionar una asistencia sanitaria accesible y de alta calidad, desde los servicios primarios a los cuaternarios, con su promesa de ‘Le trataremos bien’. El sólido modelo sanitario integrado de la organización incluye 15 hospitales, 122 clínicas y 313 farmacias en el CCG que atienden a todos los segmentos de la sociedad a través de tres marcas diferenciadas: Aster, Medcare y Access. Aster se adapta constantemente para satisfacer las necesidades cambiantes de los pacientes, garantizando el acceso a una asistencia sanitaria de calidad a través de canales físicos y digitales, como demuestra el lanzamiento de la primera superaplicación sanitaria de la región, myAster.



Acerca de Aster DM Healthcare Limited, India

Aster DM Healthcare Limited es uno de los mayores proveedores de servicios sanitarios que operan en la India, con una fuerte presencia en la atención sanitaria primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria a través de 19 hospitales con 5.128 camas, 13 clínicas, 203 farmacias (operadas por Alfaone Retail Pharmacies Private Limited bajo licencia de marca de Aster), y 254 laboratorios y centros de experiencia del paciente en 5 estados de la India, ofreciendo una promesa simple pero fuerte a las diferentes partes interesadas: ‘Le trataremos bien’.



