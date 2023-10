ATRAE entregará sus XI premios a los mejores trabajos de traducción y adaptación audiovisual de 2022

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid/Alicante 24 de octubre de 2023.

La entrega tendrá lugar durante la celebración de la CITA 7 (Conferencia Internacional de Traducción Audiovisual), que se celebrará del 10 al 11 de noviembre de 2023 en la Universidad de Alicante

La asociación ATRAE (Asociación de Traducción y Adaptación Audiovisual de España) celebrará la XI edición de los premios a los mejores trabajos de traducción y adaptación audiovisual de España realizados durante 2022, en el marco de la CITA 7, la Conferencia Internacional de Traducción Audiovisual que se celebra en Alicante del 10 al 11 de noviembre, y que tiene como objetivo fomentar el contacto del colectivo de profesionales del sector del audiovisual, facilitarles y aportarles las últimas novedades del sector y, así, continuar mejorando la profesión.



La gala de entrega de estos galardones tendrá lugar el 11 de noviembre a las 18:00 horas en un evento que clausurará la conferencia y que se emitirá por streaming, y será presentada por Masumi Mutsuda, famoso actor de doblaje español.



"Este año más que nunca los Premios ATRAE son esenciales para el sector. Para empezar, porque con el discurso catastrofista empeñado en convencernos de que las máquinas pronto nos sustituirán, necesitamos esta bella excusa para reunirnos, apoyarnos, abrazarnos y recordarnos que no vamos a irnos a ninguna parte. Y, aún más importante, porque es una forma muy llamativa de poner en valor lo que hacemos y cómo lo hacemos, como símbolo y prueba de que la traducción humana marca la diferencia. Se trata de una celebración del trabajo bien hecho, una reivindicación de nuestro arte mediante el merecido ensalzamiento del espíritu crítico, la creatividad, la pericia y el talento que se requieren para encontrar soluciones naturales a los juegos de palabras, los giros culturales o los guiños intertextuales que nos han emocionado este año", señala Iris C. Permuy, presidenta de ATRAE.



Los premios ATRAE suponen un respaldo a los mejores trabajos de traducción y adaptación audiovisual estrenados durante el año 2022 en España. El objetivo principal de esta asociación sin ánimo de lucro es dar una mayor visibilidad al colectivo de profesionales de la traducción audiovisual, premiando sus obras de mayor calidad.



Selección de los finalistas

Cinco jurados, uno por cada especialidad y formados por ganadores de la edición anterior de los premios, expertos académicos y miembros del sector audiovisual, han sido los encargados de analizar las candidaturas presentadas y seleccionar a los finalistas. Asimismo, la asociación anunciará muy pronto la persona afortunada que se alzará con el noveno premio Xènia Martínez, que reconoce y da visibilidad a quienes luchan para que la profesión de la traducción audiovisual sea más digna.



Este es el listado de obras nominadas a los Premios ATRAE 2023:



Mejor traducción y adaptación para doblaje de largometraje para cine, TV, DVD o plataforma en línea. Chip y Chop: los guardianes rescatadores. Pablo Fernández Moriano (traducción) y Antonio Villar (adaptación). El gato con botas: el último deseo. Kenneth Post (traducción) y Gonzalo Abril (adaptación). Red (catalán). Lluís Comes (traducción y daptación). Mejor traducción y adaptación para doblaje de serie para TV, DVD o plataforma en línea. El senyor dels Anells: Els anells del poder (T1) (catalán). Daniel Solé (traducción) y Marc Zanni (adaptación). La ciudad es nuestra (miniserie). Carolina Sastre (traducción) y Abraham Aguilar (adaptación). Starstruck (T2). Cristina Puig (traducción) y José Claudio Ruiz (adaptación). Mejor subtitulación de largometraje para cine, TV, DVD o plataforma en línea. Apolo 10 ½: Una infancia espacial. Javier Rebollo Trigueros (traducción) y Eric Escribano Barreiro (revisión). Benediction. Rocío Broseta. Matilda, de Roald Dahl: El musical (catalán). Teresa Pitarch Porcar. Mejor subtitulación de serie para TV, DVD o plataforma en línea. Derry Girls (T3). María Retamero Martín. Muñeca rusa (T2). Guillermo Parra López. Qué asco de todo (T1). Estrella García Albacete (traducción) y Aurora Grandal Vázquez (revisión). Qué asco de todo (T1). Estrella García Albacete (traducción) y Aurora Grandal Vázquez (revisión). Mejor traducción y adaptación para voces superpuestas en cine, TV, DVD o plataforma en línea. Dance Monsters. Rocío Martín Veloso. Fire of Love. María López Lozano. JFK: Caso revisado. Diego Parra (traducción y adaptación). Mejor subtitulado para sordos de obra estrenada en cine, DVD, TV o dispositivo móvil. Alcarràs. Ascen Martín Díaz. Feria: La luz más oscura. Soledad Etchemendy (subtitulado) y Susana Gómez Esteban (revisión). Los renglones torcidos de Dios. Mónica Castelló (subtitulado) y Carlos Ibero (revisión). Mejor guion de audiodescripción de obra estrenada en cine, DVD, TV o dispositivo móvil. El universo de Óliver. Florencia Romero. Las niñas de cristal. Los renglones torcidos de Dios. Esmeralda Azkarate-Gaztelu. Mejor traducción de videojuego para consola, PC, web o dispositivo móvil. Leyendas Pokémon: Arceus. Pentiment. Pokémon Escarlata / Púrpura.



En la página web de los galardones puede consultarse el listado más actualizado, que podría sufrir modificaciones según se van conociendo nuevos nombres de los profesionales que han participado en las obras finalistas: https://premios.atrae.org/finalistas-xi-edicion/



Acerca de ATRAE

ATRAE vela por los intereses y los derechos del colectivo de la traducción y la adaptación audiovisual de España que abarcan desde profesionales de la traducción audiovisual, ajuste, subtitulación, audio-descripción, corrección hasta responsables del control de calidad. Ofrece cursos de formación, cuenta con una bolsa de trabajo con profesionales de calidad que pone a disposición de los proveedores del sector audiovisual y se propone ser el referente del colectivo ante organismos e instituciones.







