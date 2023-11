Las autoras de Young Adult, Iria G. Parente y Selene M. Pascual, presentan mañana en Valencia "Imperio"

(Información remitida por la empresa firmante)

- Redes sociales, salud mental, cultura de consumo rápido y morbo se dan la mano en esta historia LGTBQI+ con tintes de Black Mirror, que se ha colado en el top 20 de ventas de juvenil.

- Esta pareja de escritoras se reunirá con sus lectores mañana, 17 de noviembre, en la librería Abacus (Carrer del Poeta Quintana, 5). Este libro pertenece a TBR, el sello editorial creado por y para jóvenes. Rompedor, en tendencia y con temáticas actuales: fantasía, romance, misterio, poesía urbana, feminismo, diversidad, empoderamiento, body positive, ilustración y mucho más.

Madrid, 16 de noviembre de 2023.- El Edificio Imperio ha abierto sus puertas. En él se lleva a cabo la competición en directo más importante del mundo, y para ganarla solo hay que hacer dos cosas: formar parte de sus juegos y conseguir que toda la gente posible se fije en ti. Lo que sea con tal de que te miren. Todo está permitido, no hay leyes. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar?

Esta es la premisa de la novela Imperio del sello TBR, escrita a cuatro manos por las reconocidas autoras de literatura Ficción Young Adult, Iria G. Parente y Selene M. Pascual, que acaba de entrar en la lista de los 20 títulos más vendidos de juvenil. Mañana, viernes 17 de noviembre, hablarán sobre Imperio en la librería Abacus (Carrer del Poeta Quintana, 5), a las 18:30 horas.

Esta distopía, al estilo Black Mirror, enfrenta al lector a temas tan relevantes y de actualidad como la salud mental, el uso de las redes sociales, el consumo rápido de contenidos y, por supuesto, el morbo.

El precio de llegar a "la cima" en redes sociales

En esta competición el valor se mide por la cantidad de visualizaciones que logren obtener. Para alcanzar la cima, 30 participantes deberán enfrentarse para conseguir la atención de millones de ojos que esperan ver sus logros, fracasos e intimidades. Lo que no saben es hasta dónde serán capaces de llegar con tal de conquistar el éxito. Porque ¿quién eres cuando nadie te ve? Y tú, ¿te has divertido mirando?

Las autoras, Iria G. Parente y Selene M. Pascual, quieren hacer reflexionar al lector sobre la fina línea que separa realidad y ficción cuando exponemos nuestra vida privada en redes sociales. Y cómo esa exposición constante, en la que convives con haters y comentarios negativos a diario, así como la presión por mostrar una vida perfecta tienen un efecto directo en la salud mental.

En Imperio también se pone el foco en el lado del público, desde el que se consumen contenidos a un ritmo frenético, sin tiempo para la reflexión, donde las cosas no perduran. Y cómo el morbo sigue usándose para generar dinero e incluso para promocionar marcas y personas. Así que llegar a la cima en redes sociales, y en Imperio, tiene un altísimo coste psicológico.

Iria G. Parente y Selene M. Pascual, dos autoras que mueven masas en redes

Iria G. Parente y Selene M. Pascual (@iriayselene en redes sociales) son dos autoras especializadas en literatura juvenil que no saben (ni quieren) dejar de escribir. Con una veintena de títulos publicados en los que les encanta explorar nuevos géneros y personajes, no tienen planeado dejar de contar nuevas historias. Han escrito libros como Pétalos de papel, Anne sin filtros, Seremos el huracán o la trilogía de fantasía Secretos de la luna llena, y su obra ha sido traducida a distintos idiomas.

¿Qué es TBR?

TBR significa To Be Read, un hashtag con millones de publicaciones en redes sociales donde los jóvenes recomiendan libros. TBR nació el pasado marzo como sello editorial juvenil con historias que enganchan tanto de autores nacionales como internacionales de gran calidad literaria y con ediciones muy cuidadas.

