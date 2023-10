Avanza Fibra pone en marcha la beca "Mujeres" para afectadas con cáncer de mama

(Información remitida por la empresa firmante)

Murcia, 4 de octubre

El contrato laboral será de 6 meses a jornada completa, pero sin exceder las 30 horas semanales de trabajo. Se creará un comité para determinar las bases, que se publicarán en su página web el 19 de octubre, y seleccionar a las candidatas para dos becas en su central de Murcia. Ana Martín, Directora de Avanza Fibra y paciente oncológica desde hace 3 años, espera poder trasladar estas becas en los próximos años a todas las provincias donde opera la empresa

Con motivo del "Día Internacional de la lucha del Cáncer de Mama" que se celebra el próximo 19 de octubre, Avanza Fibra -operador de internet fibra óptica simétrica en el Levante Español- pone en marcha la beca "Mujeres" para afectadas por esta enfermedad y que actualmente estén llevando a cabo un tratamiento de control tras haber superado las primeras fases de la enfermedad que suponen la quimioterapia, la inmunoterapia, la radioterapia o la intervención quirúrgica. "Las becas, puesto que daremos dos, están dirigidas a mujeres en riesgo de exclusión por llevar mucho tiempo sin trabajar y que necesiten adaptarse a las nuevas exigencias laborales como lo son las tecnologías en base a manejar el ordenador, controlar programas informáticos o coger destreza con el teclado y el ratón. Esto parece muy obvio hoy en día, pero no lo es tanto. Muchas mujeres primero renunciaron a sus trabajos por ser madres y después se vieron envueltas en una enfermedad que les ha impedido seguir en el mercado laboral. Hoy en día tienen miedo de dar el salto y atreverse a solicitar un empleo en empresas que trabajen la gestión administrativa con los clientes puesto que primero necesitarían una formación de varios meses, algo que no es viable para muchos sectores, ya que precisan de profesionales con experiencia para cubrir los puestos de trabajo", señala Ana Martín, Directora de Avanza Fibra y paciente oncológica de mama desde hace tres años.



Las becas constarán de un contrato laboral de 6 meses con una jornada de lunes a viernes en horario continuo y adaptado a las necesidades de las becadas. "El trabajo no excederá de las 30 horas semanales pero el contrato y el salario serán de jornada completa. Así con esas horas que le sobran, podrán atender sus temas personales y familiares sin que trabajar suponga un esfuerzo añadido al que ya se enfrenta una, cada día, por ser una mujer con una patología que, tras los primeros tratamientos, requiere otros también agresivos -por lo general hormonales-, para evitar que la enfermedad se pueda reproducir. Los pacientes oncológicos estamos siempre en un "ay", ya que cada ciertos meses tenemos las temidas revisiones en las que, aunque pienses de manera positiva y sepas que todo está bien, siempre queda ese resquicio de creer que te pueda tocar otra vez, como a tantas personas", aclara la propia Directora de Avanza Fibra.



Para este primer año de la beca "Mujeres", Avanza Fibra habilitará dos puestos de trabajo en su Central de Murcia, por lo que se entregarán a mujeres con proximidad al puesto de trabajo. "Nuestra intención es poder tener estas becas en otras zonas de influencia de Avanza como son Almería, Alicante, Valencia, Albacete y Granada, pero para empezar preferimos cercanía a nuestra central ya que la formación correrá a cargo de los propios profesionales de Avanza Fibra y todos tenemos mucho que aprender en este terreno. Primero nos centramos en la gestión desde central y después podremos ampliar la beca a trabajos comerciales en tienda que tienen una importante carga de gestión administrativa con los clientes".



Para participar en la selección de candidatas, Avanza formará un comité para establecer las bases, pautas a seguir y después elegir a las dos mujeres tras una serie de entrevistas que ayudarán a determinar quiénes puedan necesitar más de nuestra ayuda que no sólo es laboral y profesional, sino también económica. "Al final es una beca formativa para todo el equipo Avanza, porque todos nos tenemos que implicar en este proyecto y compaginar el trabajo diario con ayudar a otras personas en su camino a una nueva formación y una nueva posibilidad de poder encontrar un trabajo en un mercado laboral cada vez más exigente". Las bases se publicarán en la página web de Avanza www.avanzafibra.com el 19 de octubre, "que además coincide con el mismo día que a mí me detectaron el cáncer de mama. Sí, casualidades de la vida", dice Ana Martín.



Avanza Fibra cuenta actualmente con una cobertura de más de 100 redes propias de FTTH en Granada, Almería, Murcia, Alicante, Valencia, Albacete y Cuenca, y 64 tiendas de venta directa con su marca AVANZA FIBRA.

