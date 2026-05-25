Bad Bunny dispara las reservas de alojamiento en Madrid - Atrápalo

Madrid concentra el 23% de reservas de turismo urbano nacional del 30 de mayo al 15 de junio, coincidiendo con los conciertos del artista puertorriqueño

(Información remitida por la empresa firmante)

El precio medio por noche del alojamiento en la capital alcanza los 229 euros en la primera semana de junio, coincidiendo con la visita del Papa León XIV

Barcelona, 25 de mayo de 2026. Las diez actuaciones que Bad Bunny ofrecerá en el estadio Riyadh Air Metropolitano entre el 30 de mayo y el 15 de junio han disparado las reservas de alojamiento en la capital, según los datos recopilados por ATRÁPALO, compañía española líder en viajes y experiencias.

En concreto, Madrid se sitúa como el primer destino de turismo urbano nacional durante ese periodo, con un 23% de las reservas de alojamiento en la plataforma de ATRÁPALO.

Destaca especialmente la semana del 1 al 7 de junio, la primera del mes, donde se concentra el 45% de las reservas de alojamiento en Madrid para el periodo de los conciertos del artista puertorriqueño, mientras que la segunda semana de junio acapara el 33% de las reservas en Madrid. Se da la circunstancia de que ambas semanas coinciden con la visita del Papa León XIV a la capital española.

“La coincidencia en el tiempo de estos dos eventos en Madrid, uno cultural y otro religioso, está generando un impacto notable en la demanda hotelera de la capital”, asegura Roberto Ramos, director de Producto y Operaciones de ATRÁPALO.

Según los datos de esta plataforma, el precio medio por noche durante el periodo de los conciertos de Bad Bunny se sitúa en 201 euros, si bien el precio medio se eleva hasta 229 euros en la primera semana de junio para descender ligeramente, hasta los 217 euros por noche, en la segunda semana del mes.

Destaca también la ocupación media de 2,2 personas por habitación, lo que evidencia que la tipología de viajero dominante es la de parejas y pequeños grupos de amigos. La antelación media de reserva se sitúa en 59,5 días, mientras que la estancia media es corta, de solo 1,19 noches, “algo coherente con un viaje orientado exclusivamente a estos eventos”, explica el director de Producto y Operaciones de ATRÁPALO.

ATRÁPALO, fundada en el año 2000 y con sede en Barcelona, es una plataforma online dedicada a promocionar ofertas de viajes y experiencias. ATRÁPALO ofrece entradas, hoteles, viajes, vuelos, trenes, escapadas, cruceros, actividades, alquiler de coches y cuenta con una división de viajes para empresas. Con más de 8 millones de usuarios y una facturación superior a los 250 M€, ATRÁPALO tiene presencia en España, Chile, Colombia, Perú y Argentina.

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