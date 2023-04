Battery Show Europe 2023 se centra en la fabricación de baterías sostenibles y de alto rendimiento

(Información remitida por la empresa firmante)

(PARTE II) Alemania, 20 de abril de 2023.

Acerca de The Battery Show

The Battery Show es el mayor y más completo evento sobre tecnología avanzada de baterías, que se celebra conjuntamente con la Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo, la única feria y conferencia dedicada exclusivamente a las baterías avanzadas y a la transmisión de vehículos eléctricos e híbridos. Los visitantes de nuestras ferias pueden descubrir y probar los últimos productos, tecnologías y soluciones de más de 770 proveedores, relacionarse con más de 10.000 asistentes y acceder a una amplia oferta formativa a través de múltiples temas y sesiones técnicas. The Battery Show está organizado por Informa Markets Engineering con un enfoque de mercado regional en Battery Show Europe en Stuttgart, Alemania, y el lanzamiento en 2023 de la primera edición de The Battery Show India, que tendrá lugar en el India Expo Center, Greater Noida.



Junto con The Battery Show North America en Novi, Michigan, las 3 ferias se celebran anualmente para reunir a ingenieros, líderes empresariales, marcas líderes de la industria y pensadores innovadores para descubrir productos innovadores y crear soluciones potentes para el futuro. Conéctese con The Battery Show y únase a la conversación en Facebook, LinkedIn y Twitter.. The Battery Show cuenta con el apoyo de su socio de medios oficial Battery Technology Online. The Battery Show North America y The Battery Show Europe fueron finalistas del Premio AEO Excellence en 2022 y North America fue ganadora del Premio Gold 100 de TSE en 2019 y finalista en 2023.



Acerca de Informa Markets - Engineering

La cartera de Ingeniería de Informa Markets es el principal productor de eventos B2B, editor y negocio de medios digitales para la industria manufacturera avanzada y basada en la tecnología de 3 billones de dólares en el mundo. Nuestros productos impresos y electrónicos ofrecen información fiable al mercado de la ingeniería y aprovechan nuestra base de datos propia de 1,3 millones de nombres para conectar a los proveedores con los compradores y las personas influyentes en la compra. Producimos más de 50 eventos y conferencias en una docena de países, conectando a profesionales de la fabricación de todo el mundo. La cartera de Engineering está organizada por Informa Markets, filial de Informa plc (LON:INF), líder mundial en la organización de exposiciones que da vida a una amplia gama de mercados especializados, desbloqueando oportunidades y ayudándoles a prosperar los 365 días del año.



