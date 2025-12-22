De la BBC a la ONU: David Castillo denunciará al estado de Chipre por incumplimientos en Derechos Humanos

Castillo en un momento de la entrevista para la BBC - BBC - NUUK TV

Madrid, 22 de diciembre de 2025.

La cadena pública británica BBC ha entrevistado al escritor y periodista andorrano David Castillo tras el trabajo desarrollado en el documental Chipre: la isla dividida, un proyecto audiovisual que se estrenará próximamente y que ha tenido un notable impacto internacional.

La entrevista se centra en el proceso de investigación llevado a cabo durante la producción del documental y en las conclusiones a las que llegó Castillo una vez finalizado el trabajo. A raíz de esa experiencia, del contacto directo con la población chipriota y de los testimonios recogidos sobre el terreno, el escritor decidió denunciar públicamente lo que considera incumplimientos del Estado de la República de Chipre en materia de derechos humanos.

Castillo ha explicado que estas denuncias no forman parte del contenido del documental, sino que surgieron con posterioridad, como consecuencia del análisis y la información recopilada durante el proyecto. En este contexto, ha anunciado que el próximo mes viajará a Ginebra para presentar una denuncia formal ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con el objetivo de que el organismo examine la situación denunciada.

Durante la entrevista, la BBC se ha interesado especialmente por el recorrido personal y profesional que ha llevado al escritor andorrano a dar este paso ante instancias internacionales, así como por las implicaciones políticas, jurídicas y humanas de una iniciativa que trasciende el ámbito estrictamente audiovisual.

En sus declaraciones, David Castillo ha realizado afirmaciones contundentes sobre la situación en la isla y sobre la gestión política del conflicto, señalando, entre otros aspectos, su preocupación por la falta de una paz efectiva, por la presencia de elementos de seguridad en zonas civiles y por el impacto que todo ello tiene en la vida cotidiana de la población. El periodista considera que ha sido engañado por el Presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, y que lo más grave es que ha mentido también a todos los chipriotas, afirmando categoricamente que si no está capacitado para la labor que el pueblo chipriota le encomendó en las urnas, lo que debería hacer es tener dignidad política y presentar su dimisión.

En declaraciones en exclusiva para esta agencia el periodista ha asegurado no tener miedo a las consecuencias de este proceso y confirma que se siente apoyado en su decisión por su equipo y por su pareja, quien confirma que es un apoyo fundamental en su trabajo y en su vida.

En la parte final de la entrevista, el escritor se ha mostrado visiblemente emocionado al recordar la acogida recibida en Chipre. Castillo ha querido agradecer públicamente a la ciudadanía chipriota —tanto a quienes hablan griego como a quienes hablan turco— la confianza, la generosidad y la apertura con la que compartieron sus historias personales, marcadas por la división, el sufrimiento y la búsqueda de justicia.

La entrevista en la BBC refuerza la proyección internacional del trabajo de David Castillo y sitúa a Andorra como punto de partida de una voz que ha entrado de lleno en el debate global sobre derechos humanos y los mecanismos internacionales de denuncia.

Chipre: la isla dividida es un documental que ofrece una mirada periodística y humana sobre la realidad de la isla de Chipre, marcada desde hace décadas por la división territorial, política y social entre las comunidades grecochipriota y turcochipriota. A través de testimonios directos y de un recorrido por distintos puntos del territorio, la obra contextualiza el conflicto desde una perspectiva histórica y cotidiana, alejándose del relato oficial para centrarse en cómo esta situación afecta a la vida diaria de la población.

El documental pone el foco en las consecuencias humanas de una división aún vigente, adoptando un tono de denuncia explícita, Chipre: la isla dividida invita a la reflexión sobre la normalización del conflicto, la memoria colectiva y los retos pendientes para una convivencia real y duradera en el seno de la isla y de la Unión Europea.

